베트남, 증시 상승 후 바닥다지기‥펜테크 급성장·IT기업 사업확장‥금값상승/국제유가 급반등·美증시 상승 - <KVINA 한줄뉴스>

* 베트남 푹 총리, 코로나 확산 방지를 위한 총리훈령 19호 발표





* 베트남, 9일만에 코로나19 신규 확진자 다시 나와





* 日경제지, 베트남 ‘사회적 격리’ 이후 경제 정상화 서두르는 이유는?





* 스탠다드차타드 은행, 베트남 올 경제성장 3.3% 전망





* 증시 상승했지만 유동성은 급격히 줄어드는 추세





* 베트남, 스타트업 기회의 땅, 한국 핀테크기업이 우선적으로 진출해야 할 아세안 국가 : 베트남, 인도네시아·태국·싱가포르 등 4개국 지목





* 베트남 IT 기업 중 90% 이상, 코로나 이후 사업확장 ‘착착 준비 중’





* 베트남, 해외에서 본국으로 송금액이 많은 9번째 국가





* 4월 상반기 수출입 크게 하락...





* 베트남 `코로나19 쌀 수출제한`에 재고 과잉…"규제 풀어달라"

* 올 1분기 對태국 과일 · 채소 수출 300% 이상 늘어

* 꽝응아이(Quang Ngai)성, 유류(휘발유 및 석유) 수입 중단 제안

* 하노이, 5년 만에 새 아파트 공급량 가장 낮아





* ‘큰 충격’, 금값상승 적신호…. 베트남 국내 유통 거래 금값 8천만 동/tael(텔)에 달할 수 있다!





* 다낭 해변 다시 수영 허락.





* 하노이는 약 사재기 소매 판매를 엄격히 처리, 가격을 폭등시킬 우려.





* 국제유가 사흘간 46% `V자 급반등`…뉴욕증시 1%대 올라





* "G20, 2분기 성장률 -11% 역대 최저"





* 코로나19 사망자 전세계 20만명 넘어…보름새 10만명 증가





* 미 코로나19 환자 90만명…전 세계 사망자 넷 중 한명은 미국인





* 코로나19 빗장 푸는 미국…전문가들 "더많은 감염 나올 것" 우려





* 백악관 경제자문 "美 4월 실업률 16% 이상 전망"





* 美, 올해 재정적자 3.7조弗…신용등급 강등 악몽 재연되나





* 계속되는 `김정은 미스터리`에 美정부당국자 "추측에 불과"





* 일본 산케이 "북한, 코로나19 확진자 0명 거짓…적어도 267명 사망"

* 폼페이오 "작년 11월부터 코로나 알았을지도"…中 "근거없어"





* "순식간에 헤게모니 잃는다"…美·中, 포스트 코로나 `패권 장악` 혈안





* "코로나로 美·中관계 더 악화…`보복적 소송`은 세계 사법체계 흔들것"





* 미국도 유럽도 일본도 "중국 제조업 의존 벗어나자"





* `차이나머니`의 힘…中 `일대일로` 마침내 유럽 뚫었다





* 보잉-엠브라에르 `42억弗 빅딜` 무산





* 미 백화점 `코로나19 줄도산`…니만마커스·JC페니 곧 파산신청





* 구글, 고강도 긴축…마케팅 예산 절반 감축·신규채용 동결





* 미ITC "한국 등 18곳 알루미늄 합금 판재로 산업 피해"





* 샴푸 덜 사고 물티슈 더 샀다





* 이탈리아·스페인 코로나19 안정세 뚜렷…빗장 조금씩 푸는 유럽





* 존슨 영국 총리, 코로나19 치료 마치고 27일 업무 복귀





* 코로나19에 관광업 쑥대밭…남유럽 경제붕괴·대량실업 불가피





* 일본 코로나19 신규 확진 210명…13일 만에 200명대로 축소

* "AI로 은행원 3만명 대체"…日 3대은행 감원태풍 분다





* 필리핀, 수도 마닐라 등 봉쇄령 5월 15일까지 연장

* 위기의 대한항공, `황금알`들 마저 매각하나





* 美진출 한국기업, 한마디로 `고립무원`





* 현대차그룹, 중국서 현대위아 산둥법인 지분 전량 인수





* `영업 중단` CGV 36개 극장, 29일 다시 문 연다





* 코로나 지원금 100만원 받지만…빚은 920만원 는다





* 질본 "코로나 치료제 개발 쉽지 않아…효과 입증된 약 아직 없다"

* `한국판 뉴딜` 후보는 원격의료·교육





* "주택시장, 2008년 금융위기 때처럼 `U자형 침체` 가능성"





총리훈령 16호에 이은 다음 단계로, 전염병 예방과 통제조치 일부 완화를 골자로 하는 ‘사회적 격리’ 지침 규정, 훈령16호에 명기된 비 필수사업장 및 관광지의 서비스 재개는 관할 지방 정부의 결정에 따른다 : 보건, 국방, 공안, 외교, 산업, 정보통신, 과학기술부 등에 특정 업무를 부여하여 전염병 방역과 병행하며 정상적인 기업 활동 권장-푹 총리, 베트남 전역에서 지난 3주간의 ‘사회적 격리’를 통해 확산 통제 성공적 특히 사망자 1명도 없음에 격려-고강도 전염병 예방과 통제, 특히 4대 세부지침(검사 · 격리 · 구분 · 통제)준수 지속적 이행 당부-하지만, 여전히 축제, 스포츠 행사, 디스코, 술집, 노래방, 마사지숍 등은 영업정지일본서 유학하다 귀국한 학생 2명 격리-니혼게이자이신문, 베트남 정부 경제 정상화는 내년 1월 공산당 전당대회 때문 주장-베 공산당 전당대회 매 5년 마다 열려-푹 총리, 현 국가주석 겸직의 쫑 서기장 퇴임 시 내년 꾸려질 새 지도부 인사에서 주도권 잡을 수 있다 판단한 듯-푹 총리 경제 성적표 결과에 따라 정권의 영향력 달라질 수도, 경제 성장력과 경제 실적에서 답안 찾은 듯-베트남 경제, 지난해까지 2년 연속 7%대 성장률 달성, 하지만 코로나19 팬데믹 상황 속 향후 경제 성장률↑, 장담 못해-스탠다드차타드(Standard Chartered bank) 은행 경제전망 보고서 `Darkest before the dawn` 발표, 대외여건 악화로 올 경제성장률 3.3%로 둔화 예상-글로벌 수요 저화 요인으로 전반적 성장률 하락 전망 : 제조업.. 2019년 11% → 3% 대 수준, 서비스산업.. 2019년 40% → 7% ~ 4% 대 수준, 관광객 60% 감소-수출 줄겠지만, 수입도 줄어 총 무역수지에서는 흑자 낼 듯-2021년 6.5% 성장세로 반등하는 경제성장률 보일 것 전망도 내놔전국으로 ‘사회적 거리두기’ 해제 시행 첫날에 베트남 주식 시장은 계속 상승. 4월 23일 개장하자마자 VN지수는 784포인트로 올랐지만 높은 가격에 구매력이 점진적으로 흡수되어 상승 추세가 좁아지고 지수가 775-777포인트에 멈췄다. VN지수는 오후에 들어 거의 오르지 않고 전날보다 0.7 증가해 774포인트로 마감. 증권 회사의 보고서에 따르면 두 번의 연속적인 상승세는 주식 시장이 이전 바닥보다 이후 형성된 바닥이 더 높다는 긍정적인 신호를 보이고 있다고 예측. 증시는 베트남이 코로나19를 잘 통제하고 있다는 점, 사회적 거리두기 해제 시행, 예상보다 일부 기업의 사업 결과가 좋았다는 점과 같은 지속적으로 좋은 긍정적인 소식으로 투자자들에게도 영감을 주었다.-올 베트남 핀테크시장 약 120개 기업, 약 78억 달러 규모 전망.. 지난 5년간 연평균 144% 증가율 기록-약 9천8백만 인구, 평균연령 32세로 신기술 학습능력 빨라.-하지만, 핀테크 규제 수준이 급성장 중인 금융기술력에 못 미치는 점 최대 우려요소, 핀테크 사업의 기준 마련되야 산업발전과 감독기관 통제 가능, 필요 기준 마련 요구에.. 베 중앙은해와 증권위원회, 보험감독청 등 규제 기준 마련 중-`IT인력의 상황과 신기술에 맞는 채용계획` 서베이, 베트남 IT 기업 중 90% 이상 코로나 후 사업확장 할 것 응답-응답 IT기업 10곳 중 9곳, 직원 충원부터..-외국계 기업들, 베트남내 IT 인력 부족은 기업들이 고민하는 가장 큰 과제라 응답-공통응답 ‘향후 5년간 베트남 IT산업에서 필요한 기술로 고객 중심의 제품 개발, 디지털 전환 사고, 복잡한 문제 해결 등이 있다’-세계은행(WB) 해외송금 관련자료, 2019년 전세계 → 베트남 170억 달러 송금, 세계 9위 기록-해당 금액은 베트남 국내총생산(GDP) 6.5% 해당, 해외송금이 베트남에 중요한 자산이 되고 있어-2000년 13억 달러에 불과 하지만 2017년 138억 달러, 2018년 159억 달러… 해마다 늘어-2019년 기준, 1위 인도 831억 달러 · 중국 684억 달러 · 멕시코 385억 달러 · 필리핀 352억 달러 순베트남 세관총국에 따르면 4월 상반기 베트남의 수출입 매출액은 3월 하반기의 수치와 비교해 70억 달러나 급감, 베트남은 약 13억 달러의 무역적자를 기록-베트남 관세청, 올 1분기 태국으로 총 수출액 13억 9천만 달러, 전년비 0.41% 증가-태국으로 과일 · 채소 수출, 2020년 1분기 5,051만 달러로 전년비 308.77% 증가-그외 자동차와 예비부품(24.86%), 전자제품과 부품(14.73%), 기타 기계·장비·예비부품(7.35%), 원유(4.92%) 등 견고한 수출 성장세 보여꽝응아이성 인민위원회는 심상치 않은 국제유가 폭락과 국내 유류 소비의 급감이 융�(Dung Quat) 정유공장(BSR, Binh Son Oil Refining and Petrochemical Co. Ltd)의 운영에 영향을 미쳤다고 보고 있다. BSR 보고서에 따르면 공장의 현금 흐름은 3월에 약 2조3,000억 동으로 감소. 연이어 다음 달 1조~2조 동이 추가로 발생할 것이라고 발표. 코로나 사태가 더 복잡해지고 유가 폭락이 장기화하면 융� 정유공장은 현금 흐름 불충분으로 영업활동이 원활하지 않아 6월 중순까지만 유지할 수 있을 것으로 보인다. 지방 정부는 석유 제품 수입을 중단해야 국내 공급이 줄어들고 정유공장과 기업은 안도하게 생산 및 영업에 몰두할 수 있다고 강조.-올 1분기 코로나19 유행으로 개발자들의 계획 미뤄지며, 최근 5년 만에 최저치 물량인 4800여 채 새 아파트 시장에 나와-부동산 서비스업체 새빌스(Savills) 최근 보고서, 하노이 새 아파트 공급 2만7,900채 전년대비 19% 감소-하지만 면적당 가격은 올라 ㎡당 1460 달러 기록. 이에 새빌스 측, 올 하반기에도 신규 아파트 공급 일정 : 총 28개 프로젝트에서 약 3만9600 채의 새 아파트 부동산 시장에 풀릴 것. 하지만 수요에 비해 공급 많지 않은 편, 따라서 하노이 새 아파트 가격 하락으로 이어지지 않을 것-베트남 수도 하노이 인구 증가율 전국 평균보다 높고, 아파트 거주자 비율(12.9%)이 전국에서 가장 높아 향후 아파트 수요와 숙박 수요 더욱 늘어날 전망금 시장은 최근 가격변동 예측할 수 없을 정도로 급격히 증가하다가 급락. 4월 22일(베트남 시간) 거래 마감 시 아시아 시장의 금 가격은 지난 주말 급격히 하락한 후 1,700달러/온스(ounce) 이상으로 올랐다. 지난 몇 개월 동안 금 가격변동은 흔히 일반적으로 보이는 규칙에 따르지 않고 있다.불과 4개월도 채 되지 않아 금값은 수백 달러 간극으로 수 차례 변동. 2020년 초 개장 당시 금값1,517달러/온스가 3월 9일에 1,680달러/온스로 급등한 후 3월 19일에 1,417달러/온스의 바닥으로 하락다하가 4월 14일에 1,727달러/온스로 상승.베트남 국내에서도 금 시장의 변동성이 매우 크다. 국내 금 가격은 많은 시점에 전 세계 금 거래가격에 비해 텔당 4~5백만 동으로 훨씬 높았지만 4월 중순에 두 번이나 가격이 세계 가격보다 낮은 경우도 있다. 또한 4월 중순에 국내 유통 거래 금값은 최고치로 텔당 4천9백2십만 동에 기록하였고 2011년 말에 텔당 4천9백만 동인 최고값을 경신.지난 몇 주동안 아무리 세계 금 거래가격이 지속적으로 상승하다가 급락하더라도 국내 금 가격은 크게 변동하지 않았으며 텔당 약 4천5백만 동 가량에 움직이고 있다. 이러한 국내 시장의 고요한 장세는 코로나19 대처하기 위하여 일시적으로 많은 기업이 경영을 잠정 중단했기 때문. 도지(Doji), 바오띤 민쩌우(Bao Tin Minh Chau)와 같은 일부 기업은 본점을 포함한 금 거래 지점의 문을 닫았다.세계 금 거래가격의 일반적인 추세는 여전히 상승세. 투자자들은 많은 곳에서 중앙 은행이 경제를 지원하기 위해 돈을 푸는 점과 전염병이 글로벌 경제위기와 금융위기를 야기할 수 있는 점이라는 우려 때문에 여전이 금을 매입하고 있다.시장 불안정성이 너무 커서 많은 사람들이 안전자산을 갖고 싶어하기 때문에 금 가격은 단기간 압력으로 작용할 것이고 상승세는 지속적일 것으로 전망. 역사적으로 볼 때 실제로 1997외환위기나 2008금융위기와 같은 세계 경제 대공황때 약 1~2년 후 금 가격이 급격히 상승했다는 사실이 있다.4월 23일, 도시 생활은 다시 바빠지기 시작했다. 다낭시는 주민과 관광객이 해변에서 수영을 할 수 있도록 했지만, 한꺼번에 많이 모이지 않도록 했다.하노이 보건부는 인민위원회와 하노이 질병통제센터, 의약품 판매점 등에 서류를 보내, 처방전의 의사 처방에 따라 의약품 사용에 대한 판매와 상담을 엄격히 이행할 것을 제안. 보건부는 약 판매업자에 대한 검사를 강화하고, 규정대로 위반 업소에 대해 엄정하게 처리해 줄 것을 각 지자체에 요청.- DOW : 23775.27 (+1.11%)- NASDAQ : 8634.52 (+1.65%)- S&P500 : 2836.74 (+1.39%)- STOXX600 : 329.59 (-1.10%)- 달러인덱스 : 100.38 (-0.05%)- WTI : 16.94 (+2.67%)- 미국 10년물 : 0.6008 (-0.07bp)`미 채굴장비 급감` 6월물 WTI 2.7%↑…주간 기준 `역대 최대` 30%대 낙폭조지아주 등 경제활동 부분 재개에 현지 언론 "치명적 실수"트럼프 살균제 발언 논란 속 일리노이서 `세척제 인체투입` 사례 보고24일 조지아·오클라호마, 영업허용 이어 테네시·콜로라도주도 규제 완화 예정미 관리 "결론 내릴만한 추가 정보 없다", 다른 관리 "미 평가 바뀌지 않았다"해외 친북인사 "金 중태설은 거짓"이라며 `北 공식정보` 받았다고 주장뉴스위크 "김정은 생존 증명된 마지막 날짜는 4월18일…북한군 태세 변화는 없어"* WP "트럼프, WHO와 전쟁 확대…지원금 NGO들에 대신 지급 검토"지원금 일시중단 이어 WHO 거치지 않고 보건단체들 `직접 지원하라` 지시백악관, 동맹들에도 `WHO 공격` 주문…`WHO 대체` 기구 설립 아이디어도"12월 중순까지는 확실해…누구도 알아차리지 못하게 한 셈"폭스 인터뷰서도 "정보공유 안해 엄청난 고통 가져와…대가치를 것"중국 외교부 "전혀 사실 아냐…누명 씌우려 해"코로나19 충격으로 선진국서 `탈중국` 목소리 커져"여행 가방 싸서 가듯이 쉬운 것 아니다" 반론도"니만마커스, 수일내 파산신청할듯"…JC페니, 최대 10억달러 파산금융 협의이탈리아 하루 사망자 6주만에 200명대…스페인도 5주만에 최저스페인, 어린이 외출 6주만에 허용…영국은 "봉쇄해제 현재 계획 없어"스페인·이탈리아·그리스…여행제한·소비심리 위축에 `된서리`"기간산업 관광 고용 3분의1 감소"…IMF, 올해 경제성장 -8∼10% 전망누적 확진자 1만4천153명…`검사 부족으로 실제 환자는 10배` 분석도코로나19 누적확진 7천명 초과…매주 200건 재소자 석방 심사기내식·마일리지·정비사업매각 땐 수조원 융통 가능채권단, 자구안 제출 압박코로나發 경제봉쇄 `직격탄`韓기업 95%가 매출 급감美정부 자금 지원서도 제외현대위아 1천68억원 출자해 지분율 늘려…"독자경영권 확보"올 국가채무 729조→850조기존 예산서 지출 조정 필요美서도 치료제 효능 논란트럼프가 호평한 `클로로퀸`도FDA, 심각한 부작용 경고남북철도 건설도 거론주택산업연구원, 코로나 설문"1~2년 급락한 뒤 점진적 회복과감한 선제적 대응 필요"