보이그룹 원어스, 17일 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 예약판매 시작

보이그룹 원어스(ONEUS)의 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME` 예약 판매가 시작된다.원어스는 17일 오후 3시부터 각종 온라인 음반 판매 사이트를 통해 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`의 예약 판매에 돌입하며, 본격 컴백 카운트다운에 나선다.원어스의 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`은 지난해 `US` 시리즈 3부작 이후 6개월 만에 선보이는 신보로, 그간 원어스가 시도하지 않았던 새로운 콘셉트와 음악을 예고하며 팬들의 기대를 모으고 있다.특히 총 80p 분량의 포토북을 비롯해 스토리 포스터, 포스트 카드, 스티커 세트, 포토 카드, 포스터 등 다채로운 구성으로 소장가치를 높이며 팬들의 기대에 부응할 전망이다.원어스는 24일 데뷔 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`을 발표한다.이번 싱글 `IN ITS TIME`은 지난 `US` 시리즈 3부작의 주제였던 빛, 시간, 공간을 통해 완성된 원어스만의 색깔로 앞으로 어떤 이야기를 칠해갈지에 대한 새로운 시작을 담은 앨범이다.이를 위해 봄, 성장, 깨어남, 계절의 시작 등 만물이 아름다운 때를 만났음을 의미하는 "Everything is beautiful in its time"이라는 문장을 앨범의 주제로 녹여냈으며, 나아가 원어스의 본격적인 성장 서사의 전개를 알릴 예정이다.타이틀곡 `쉽게 쓰여진 노래 (A Song Written Easily)`를 비롯해 `꼭꼭 숨어라 (Hide and Seek)` 등 총 2곡이 수록됐으며, 원어스는 이번 싱글 `IN ITS TIME`을 통해 폭넓은 음악적 스펙트럼과 한층 진화된 K팝 보이그룹으로서의 면모를 보여줄 예정이다.한편, 원어스는 오는 24일 첫 싱글 앨범 `IN ITS TIME`를 발표하고, 컴백 활동을 시작한다.