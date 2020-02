케빈오, 특별한 감성 담은 `애니타임, 애니웨어` 25일 전격 발매

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 케빈오의 감성이 오는 25일 베일을 벗는다.소니뮤직엔터테인먼트코리아에 따르면 케빈오는 25일 정오 각종 온라인 음악 사이트에 새로운 싱글 `Anytime, Anywhere`을 발매하고 음악 팬들과 교감할 예정이다.`Anytime, Anywhere`는 자주 만나지 못하는 가족들을 생각하며 만든 케빈오의 자작곡으로 알려져 기대를 더한다. 앞서 깜짝 컴백 티저로 팬들의 뜨거운 관심을 받았으며, 가족들이 살고 있는 미국 뉴욕에서 뮤직비디오를 촬영한 것은 물론 실제 친동생도 출연한다.신곡 발매와 함께 케빈오의 감성을 더욱 가까이에 만나볼 수 있는 자리도 마련됐다. 오는 29일 서울 광진구 광장동에서 진행하는 앙코르 콘서트 `Here & Now: Anytime, Anywhere`에서 신곡 라이브 무대를 최초로 공개하는 것.이번 콘서트는 지난 `Here & Now`의 연이은 초고속 매진으로 인해 공연장을 찾지 못한 팬들과 지난 공연의 감동을 다시 나누고 싶은 팬 모두가 함께 즐길 수 있는 공연으로 꾸며진다. 특히 신곡 외에도 인기 드라마 `스토브리그`의 OST `마인드(Mind)` 등 이제껏 공연한 적 없는 무대들도 관객들을 기다리고 있다.한편 케빈오의 새로운 감성이 실린 `Anytime, Anywhere`는 오는 25일 정오부터 각종 온라인 음악 사이트에서 감상할 수 있으며, 앙코르 콘서트 `Here & Now: Anytime, Anywhere`의 티켓은 티켓링크와 예스24에서 예매 가능하다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr