LG유플러스 "5G 가입고객에 `유튜브 프리미엄` 최대 1년 제공"

LG유플러스는 구글과의 전략적 제휴를 한층 강화하고 `Best of Google` 프로모션을 5G 가입고객에게 최대 1년간 제공한다고 18일 밝혔다.`Best of Google` 5G 프로모션은 ▲ 유튜브 프리미엄과 ▲ 구글 원 유료 멤버십을 각각 최장 6개월간 무료 체험이 가능하다.또 ▲ 구글 플레이 포인트 골드레벨을 1년간 제공한다.`Best of Google` 5G 프로모션은 올해 첫 5G 단말인 삼성 갤럭시S20부터 적용되며, 오는 27일부터 신청할 수 있다.유튜브 프리미엄은 모든 유튜브 영상을 광고 없이 시청하고, 휴대기기에 저장하여 오프라인으로 재생한다.또 다른 앱을 사용하거나 화면이 꺼진 상태에서도 백 그라운드로 재생할 수 있는 멤버십 서비스로 5G 이용고객은 최대 6개월까지 무료체험이 가능하다.구글 원은 100GB의 클라우드 공간을 제공하고, 구글 전문가의 고객 서비스 지원, 기타 회원 혜택을 가족 구성원 5명까지 공유할 수 있는 가족 요금제다.5G 신규 이용 고객에게는 최대 6개월의 무료체험이 제공된다.구글플레이 포인트 프로그램은 유료 앱·게임, 구글플레이 영화 등 구글 플레이 내 구매 활동 시 포인트가 적립되는 시스템이다.LG유플러스 5G 신규가입 고객에게는 신청시점으로부터 12개월동안 골드 등급이 부여된다.가장 낮은 등급인 브론즈 등급의 경우 결제금액의 1%를 적립할 수 있으며, 골드 등급은 1.3%의 포인트가 적립된다.LG유플러스와 구글은 하반기에는 AI서비스인 구글 어시스턴트를 포함한 유무선 서비스까지 협력을 이어간다는 방침이다.김새라 LG유플러스 마케팅 그룹장은 "하반기에 선보이는 AI 등 신규서비스를 통해 고객이 5G가 바꾸는 일상을 경험할 수 있도록 협력하겠다"고 밝혔다.