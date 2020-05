아이돌 라디오(사진= MBC )

그룹 희나피아가 1일 MBC 표준FM ‘아이돌 라디오’에 출연해 스페셜 DJ 우주소녀 수빈 엑시와 장난기 넘치는 음악 파티를 즐겼다.먼저, 자신을 ‘초딩 예빈’이라고 소개한 희나피아 예빈은 “멤버들에게 항상 ‘초등학교 3학년 남자아이 같다’는 이야기를 듣는다. 장난을 너무 좋아해서 끝까지 치는 편이다”라며 개구진 면모를 드러냈다.이에 스페셜 DJ 우주소녀 엑시는 “나도 장난을 즐긴다. 장난을 치고 웃음을 멈출 수가 없다”면서 즐거운 방송이 될 것을 예고했다.‘DRIP’ 활동 후 공백기 동안의 근황을 전하는 시간도 이어졌다.경원은 “요즘 ‘경원세끼’라는 콘텐츠를 찍고 있다. 삼시세끼를 먹는 콘텐츠다”라며 건강한 취미생활을 공개했다.예빈은 “경원표 라면이 정말 맛있다. 제2의 직업으로 선택해도 될 정도로 잘 끓인다”고 거들어 청취자들의 기대감을 증폭시켰다.경원은 라면을 잘 끓이는 비법으로 “센 불과 냄비마다 다른 물 양 감각”을 꼽으며 “많이 끓여봐야 잘할 수 있다”고 너스레를 떨었다.은우는 “공백기 동안 음악방송을 봤을 때 가장 팬들이 보고 싶었다”면서 팬들을 향한 그리움을 드러내기도 했다.본격적으로 ‘아이돌 뮤직쇼! 동전가왕’ 무대를 시작하며 예빈은 멤버들에게 “나만 따라와”라고 자신감 있게 말했다.예빈은 민경과 함께 Doja Cat의 ‘Say So’, 리한나의 ‘Bitch Better Have My Money’에 맞춰 창작 안무를 선보이며 기선을 제압했다.아이돌 라디오 전매특허 코너 메들리 댄스에 나선 희나피아 멤버들은 에이핑크의 ‘덤더럼(Dumhdurum)’, 있지의 ‘WANNABE’, 트러블메이커의 ‘내일은 없어’, 엑소의 ‘Love Shot’, 2PM의 ‘우리집’, 레드벨벳의 ‘피카부 (Peek-A-Boo)’ 커버 무대로 넘치는 끼를 발산했다. ‘눈 호강’ 댄스 무대에 이어 ‘귀 호강’ 라이브도 펼쳐졌다.민경과 바다는 Zedd와 Alessia Cara의 ‘Stay’를 부르며 감미로운 음색을 뽐냈다.은우는 임정희의 ‘눈물이 안 났어’ 무대로 순식간에 스튜디오의 분위기를 반전시키며 감동을 자아냈다.우주소녀 수빈은 ‘눈물이 안 났어’를 “가수가 되기 위해 연습생 때 한 번씩은 거치는 필수곡”이라고 소개하면서 한 소절을 불러 은우에게 힘을 보탰다경원과 예빈은 위너의 ‘REALLY REALLY’ 라이브로 넘치는 에너지를 자랑했다.흥겨웠던 방송을 마치며 은우는 “우주소녀 선배님들과 한 번 다 같이 노래방 가고 싶다”고 제안하기도 했다.민경은 팬들을 향해 “요즘 ‘집콕’ 생활을 하면서 열심히 건강 관리를 하고 있는데 팬들이 너무 보고 싶다. 얼른 건강한 모습과 좋은 음악으로 빨리 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.우주소녀 수빈과 엑시도 깜짝 라이브 무대를 가졌다.두 사람은 희나피아의 열렬한 응원 속에 장범준의 ‘흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸 향이 느껴진 거야”를 부르며 이날 방송을 상큼하게 마무리했다.MBC 라디오의 아이돌 전문 프로그램 ‘아이돌 라디오’는 매일 새벽 1~2시 MBC 표준 FM(서울·경기 95.9MHz), MBC 라디오 애플리케이션 mini에서 방송된다. 매일 밤 9~10시엔 네이버 브이라이브 애플리케이션(V앱)에서 방송 전 보이는 라디오(주말 제외)로 만나볼 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com