5인조 보이그룹 씨아이엑스(CIX)가 새 앨범을 들고 돌아온다.소속사 C9엔터테인먼트는 1일 씨아이엑스가 두 번째 미니앨범 '헬로 챕터 2. 안녕, 낯선 공간'(HELLO Chapter 2. 'Hello, Strange Place)을 19일 오후 6시에 발표한다고 밝혔다.지난 7월 발매한 '헬로 챕터 1. 안녕, 낯선 사람'(HELLO Chapter 1. 'Hello, Stranger)을 이은 연작 앨범이다.BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석으로 구성된 씨아이엑스는 데뷔 전부터 워너원 멤버 배진영이 속한 그룹으로 주목받았다.팀명은 '미지수의 완성'(Complete In X)의 줄임말로, 멤버 다섯 명이 모였을 때 비로소 완성된다는 의미다./연합뉴스