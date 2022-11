SKT 이프랜드도 글로벌 공략…북미·유럽·중동 등 49개국 출시

영어·중국어·일본어 지원…주요 기능 업그레이드·매주 K팝 콘텐츠 선봬SK텔레콤의 메타버스 플랫폼 '이프랜드'가 세계 시장 공략에 나섰다.SKT는 지난해 7월 국내에 첫선을 보인 이프랜드를 북미와 유럽, 중동, 아시아 등 49개국에 동시 출시한다고 23일 밝혔다.국내를 넘어 아시아 전체에서도 메타버스 선도 업체로 평가받는 네이버 제페토 추격을 본격화하는 행보로 받아들여진다.'The New Way of Socializing'(여러 사람과 어울리는 새로운 방식)을 슬로건으로 한 이프랜드의 글로벌 버전은 영어와 중국어(번체·간체), 일본어를 지원하며, 안드로이드와 iOS 버전으로 출시된다.글로벌 버전은 기존 이프랜드 앱에서 국내·외 통합 서비스를 제공하는 방식으로 제공되며 한국에서 접속하면 한국 설정으로, 해외에서 접속하면 글로벌 설정으로 실행된다.SK텔레콤은 이 버전의 글로벌 시장 안착을 위해 대륙별로 주요 통신 사업자, 해외 대학, 글로벌 브랜드 등 다양한 파트너와 제휴해 지역 특화 기능을 개발할 계획이다.예컨대 덴마크의 패션 기업 비르거 크리스텐슨과 제휴를 통해 파티 의상 등 주요 의상을 만들어 MZ 세대 이용자들이 이프랜드 안에서 개성을 표출할 수 있도록 할 예정이다.이를 위해 SK텔레콤은 중동은 이앤(e&), 동남아는 싱텔을 이프랜드 글로벌 진출 파트너로 선정한 바 있고, 최근에는 일본의 대표 이동통신 사업자 NTT도코모와 ICT(정보통신기술) 사업 협력을 위한 업무협약을 맺었다.SK텔레콤은 이번 글로벌 버전 출시에 맞춰 아바타의 피부색을 다양화했고, 모임 개설자와 참여자 간 활발한 소통을 위해 1:1 DM(직접 메시지)과 실시간 투표 등의 기능을 신설하는 등 이프랜드 주요 기능의 갱신을 진행했다.아울러 SK텔레콤은 해외 K팝 팬을 위한 '더 팬 라이브 토크온', K팝 연습생 글로벌 오디션 같은 다양한 K팝 라이브 콘텐츠를 매주 선보이며 이용자 규모를 확대할 방침이다.이프랜드의 누적 이용자 수는 3분기 기준 약 1천280만 명이다.양맹석 SK텔레콤 메타버스CO(컴퍼니)장은 "국내를 넘어 유럽, 미국, 중동, 동아시아 등 세계 무대에서도 K-메타버스의 저력을 보여주겠다"고 말했다./연합뉴스