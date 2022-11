조잡하게 굴지 마

저울질도 까딱까딱

조금 친절했을 뿐

욕심부려 빠져 삐딱



서로 다른 이해 속에

상상에 갇혀 부풀어졌고

그 옵션 안에 난 없어

I don't need you to forgive me