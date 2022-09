가수 강타 /사진=SM엔터테인먼트 제공

가수 강타가 17년 만에 정규앨범을 컴백한 소감을 밝혔다.강타는 7일 오후 정규 4집 '아이즈 온 유(Eyes On You)' 발매 기념 온라인 기자간담회를 개최했다. 이날 진행은 동방신기 최강창민이 맡았다.강타의 정규앨범 발매는 무려 17년 만이다. 특히 '아이즈 온 유'는 데뷔 26주년 당일에 맞춰 나오는 앨범이라 더욱 의미가 남다르다.이날 강타는 "얼떨떨하다. 피지컬 CD가 곧 내 손에 들어오는데 이걸 마주하기 전까지는 실감이 나지 않을 것 같다. 굉장히 떨리고 기다려 주신 팬분들껜 죄송하기도 하다. 그간 음악적 소통을 띄엄띄엄해서 죄송하다. 그만큼 열심히 활동하겠다"고 말했다.이번 앨범에는 로맨틱한 무드의 타이틀 곡 '아이즈 온 유(야경)'을 비롯해 신곡 '스킵(Skip)', '러브 송(Love Song)', '버킷리스트(Bucket List)', '한 사람(The One)', '가면 2022(Persona 2022)'과 앞서 데뷔 25주년 프로젝트 싱글로 공개한 '프리징(Freezing)', '7월의 크리스마스(Christmas in July)', '아마(Maybe)', '슬로우 댄스(Slow Dance)' 등 다채로운 매력의 총 10곡이 수록됐다.앨범에 대해 강타는 "지난해가 데뷔 25주년이었다. 무엇을 할 수 있을까 생각하던 도중에 분기별로 프로젝트성으로 계속 음원을 냈다. 팬분들과 음악적으로 소통하는 1년을 가졌다. 작년에 낸 곡에 신곡까지 포함해 10곡을 실었다"고 소개했다.이어 "여태껏 들었던 내 목소리나 창법과는 다른 새로운 모습의 음악들을 실으려고 했다. NCT 태용, 래퍼 팔로알토, 알앤비 소울 그룹 헤리티지가 멋지게 참여해줬다. 예전에는 피처링을 많이 싣지 않았는데, 이번에는 더 알차게 준비해봤다"고 덧붙였다.강타의 정규 4집 '아이즈 온 유'는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com