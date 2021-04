온앤오프, 28일 첫 정규 리패키지 앨범 발매

타이틀곡 '춤춰' 가사 일부 공개

전작 '뷰티풀 뷰티풀' 이은 희망찬 메시지

그룹 온앤오프 /사진=WM엔터테인먼트 제공

그룹 온앤오프(ONF)의 신곡 '춤춰(Ugly Dance)'의 베일이 점차 벗겨지고 있다.20일 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 온앤오프의 첫 정규 리패키지 앨범 '시티 오브 온앤오프(CITY OF ONF)'의 타이틀곡 '춤춰' 가사 일부가 공개된 타이틀 스포일러 티저 영상을 게시했다.공개된 타이틀곡 '춤춰'의 가사는 "춤춰 1 and 2 and 3 and", "새로운 걸 해보자 우리 항상 다른 길로", "어차피 세상에 쉬운 건 없어" 등이다. 신나면서도 힘찬 에너지가 전해지는 이번 가사에서는 '나의 모든 삶은 예술이며 자유로운 나는 그 누구보다 아름답다'는 희망찬 메시지를 전했던 이전 앨범 타이틀곡 '뷰티풀 뷰티풀(Beautiful Beautiful)'과의 연관성도 엿보인다.영상 역시 보랏빛으로 물든 하늘을 뒤로하고 우뚝 솟아있는 전광판 화면 속 지지직거리는 노이즈와 함께 속도감 있게 지나가는 문구가 몽환적이면서도 독특한 사이버 펑크 무드를 탁월하게 담아내 이번 앨범에서 선보일 온앤오프만의 콘셉트를 기대케 한다.온앤오프의 첫 번째 정규 리패키지 앨범 '시티 오브 온앤오프'의 타이틀곡 '춤춰'는 'Complete(널 만난 순간)', '사랑하게 될 거야(We Must Love)' 등의 명곡을 탄생시킨 프로듀싱팀 모노트리 황현 작곡가와 또 한 번 호흡을 맞춘 곡이다.앞서 온앤오프는 첫 정규 앨범으로 국내외 음원차트 1위를 석권, 앨범 초동 판매량 자체 기록 경신하며 거침없는 대세 행보를 보였다. 이 밖에도 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)를 비롯해 영국 매거진 FAULT, 홍콩 유력 일간지 SCMP 등 해외 매체들에서 집중 조명을 받으며 한층 막강해진 글로벌 영향력까지 과시했다.온앤오프는 오는 28일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 정규 리패키지 앨범 '시티 오브 온앤오프'를 공개한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com