블랙핑크 로제 Gone(사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 로제의 솔로곡 'Gone' 뮤직비디오 본편이 4월 5일 0시(한국시간) 공개된다.YG엔터테인먼트는 이를 하루 앞두고 로제의 모습이 담긴 티저 포스터를 공식 블로그에 게재, 글로벌 팬들의 기대감을 끌어올렸다.포스터 속 로제는 한 손으로 어깨를 감싼 채 공허한 눈빛으로 정면을 응시했다. 그의 헝클어진 머리카락은 몽환적이면서도 쓸쓸한 분위기를 더해 뮤직비디오 스토리에 대한 궁금증을 불러일으켰다.'Gone'은 로제의 솔로 앨범 'R'의 서브 타이틀곡이다. 떠나간 연인을 마지막으로 정리하는 마음을 담백하게 풀어냈다. 기타 위주의 미니멀한 편곡과 로제의 호소력 짙은 목소리가 인상적이어서 호평받았다.지난 1월 블랙핑크의 라이브스트림 콘서트에 앞서 공개됐던 33초짜리 'Gone' 티저 영상은 유튜브에서 5000만 뷰를 훌쩍 넘을 정도로 큰 관심을 모았다.내면에 차오른 슬픔을 다양한 감정으로 풀어낸 로제의 보컬과 섬세한 연기가 더해지며 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다. 그가 욕실에서 웅크린 채 누워 있는 모습, 불에 타오르는 장미 속에서 사라져가는 로제 등 한 컷 한 컷에 여러 은유가 함축돼 있어 보는 이의 몰입감을 높였다.화려하고 웅장한 영상미가 돋보인 타이틀곡 'On The Ground' 뮤직비디오와는 또 다른 감성이 그려진 작품. 이번 뮤직비디오는 'Gone'의 롱런 인기 발판이 될 것으로 기대된다.한편 로제의 첫 솔로 앨범 'R' 타이틀곡 'On The Ground'는 총 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟으며 미국 빌보드 글로벌 200 차트 1위로 등극했다. 또 미국 빌보드 핫100과 영국 오피셜 싱글 톱100 차트에서 역대 K팝 여성 솔로 최고 순위를 기록했다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com