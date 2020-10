블랙핑크, 韓 걸그룹 단일 음반 역대 최다 판매량

K팝 걸그룹 새 역사..'월드클래스 아티스트' 증명

블랙핑크 /사진=YG엔터테인먼트

블랙핑크가 정규 1집 'THE ALBUM'으로 120만장 이상의 판매고를 올리며 K팝 걸그룹 최초의 밀리언셀러가 됐다. K팝 걸그룹 단일 음반 역대 최고·최다 기록을 압도적으로 갈아치운 성과다.26일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 ‘THE ALBUM’은 이날 현재까지 총 120만 9543장 판매됐다. 국내에서 약 87만 1355장, 미국과 유럽에서 31만 9300장이 팔렸다. 또 한정판 LP 1만 8888장은 일찌감치 품절 사태를 겪었던 터다.K팝 걸그룹 앨범이 100만장 이상의 판매고를 올린 전례가 없다. 2000년대뿐 아닌 음반 시장이 침체되기 전인 1990년대를 통틀어도 76만장 정도가 우리나라 걸그룹 공식 집계 최고 기록이었다. 블랙핑크는 그야말로 역대급 음반 판매량을 기록하며, K팝 걸그룹 새 역사를 쓴 셈이다.블랙핑크의 ‘THE ALBUM’은 각종 글로벌 차트에서 음원과 음반 성적 모두 대체 불가 존재감을 뽐냈다.‘THE ALBUM’은 지난 2일 음원 발매 직후 세계 57개국 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐다. 이어 6일 출시된 음반은 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 앨범 차트에 2위로 진입, K팝 걸그룹 최고 순위를 자체 경신했다.블랙핑크의 이번 음반 판매량은 최근 10여 년간 미국에서 발매된 전 세계 여성 그룹 중 톱(TOP)이었다. 빌보드는 "'THE ALBUM'의 발매 첫주 성적인 2위는 미국 여성 그룹 데니티 케인(Danity Kane)의 '웰컴 투 더 돌하우스(Welcome to the Dollhouse, 2008년)' 이후 가장 높은 순위"라고 주목한 바 있다.앨범 타이틀곡 'Lovesick Girls'는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 톱50 차트서 3위에 오른 이후 글로벌 유튜브 송 톱100차트 2주 연속 1위를 차지하며 꾸준한 인기를 증명했다.수록곡 'Ice Cream'은 미국 빌보드 핫100과 영국 오피셜 싱글 톱100서 각각 7주 8주 연속 머무는데 성공, K팝 걸그룹 노래 중 가장 오랜 기간 세계 양대 팝 차트서 사랑받은 곡이 됐다.한편 블랙핑크의 'THE ALBUM'은 이번주 업데이트될 미국 빌보드 200 차트서 10위를 기록할 것으로 예고됐다. 3주 연속 빌보드 메인 앨범 차트 톱10 진입에 성공한 K팝 걸그룹 역시 블랙핑크가 처음이다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com