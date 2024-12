사진=소니뮤직 제공

팝스타 머라이어 캐리가 30년 전 발매한 캐럴로 미국 빌보드 '핫 100' 1위를 차지하며 '캐럴의 여왕' 자리를 굳건히 지켰다.미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 머라이어 캐리의 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I Want for Christmas Is You)'는 '핫 100' 1위를 기록했다.'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'가 '핫 100' 정상을 차지한 건 15번째다. 2017년 12월 처음으로 해당 차트 10위권에 진입했고, 2019년 1위에 올랐다. 이후 매년 크리스마스 시즌을 앞두고 차트 역주행을 하면서 1위를 거머쥐고 있다.이 곡은 머라이어 캐리에게 19번째 '핫 100' 1위를 안겨준 곡으로, 캐리는 솔로 가수 중 '핫 100' 1위 최다 기록을 갖고 있다. 아울러 머라이어 캐리는 40년 동안 차트 1위에 오른 최초의 가수로 기록됐다.'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'의 작사·작곡까지 직접 맡은 머라이어 캐리는 매년 이 곡으로만 155만달러(약 22억원)의 저작권료 수입을 올리는 것으로 알려졌다. 지난해 말까지 누적 수익은 약 781억원에 달할 것으로 추산된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com