도경수, 지코 콘서트 출격 "다 뛰어노시는데 말도 안 되게 제가…"

가수 도경수(D.O)가 '절친' 지코(ZICO)의 콘서트에 게스트로 출연해 힘을 실었다.지코는 24일 오후 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '지코 라이브 : 조인 더 퍼레이드(ZICO LIVE : JOIN THE PARADE)'를 개최했다. 전날에 이은 2회차 공연이다.이날 지코가 '말해 예스 오어 노(Yes or No)' 무대를 마친 뒤 도경수(D.O)가 게스트로 무대에 올랐다. '마스(Mars)', '괜찮아도 괜찮아' 등을 부른 도경수는 "'말해 예스 오어 노' 다음에 내가 나오는 게 맞나 모르겠다. 이렇게 다 뛰어노시는데 나와서 말도 안 되게…"라고 말해 웃음을 자아냈다.그러나 이내 "환영해 주셔서 감사하다"면서 "전 이런 잔잔한 곡밖에 없다. 다음 앨범은 누구나 들어도 힙합은 아니지만, 뛰어놀 수 있는 신나는 곡을 준비 중이다. 지호도 사랑하지만 저도 많이 기대해 주셨으면 한다"고 재치 있게 말했다.지코와 '절친'이라는 도경수는 "무대 뒤에서 지호(지코 본명)가 하는 말을 들었는데 무슨 염세적, 디톡스 이런 말을 하더라. 우린 워낙 친해서 술 한 잔 하면서 얘기할 땐 영어를 이렇게 안 쓴다. 멋있는 척을 하고 있구나 싶었다"고 전해 웃음을 안겼다.계속해 디오는 '별 떨어진다'와 '팝콘'을 부르며 감미로운 시간을 선사했다.