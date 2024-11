가수 지코, 그룹 블랙핑크 제니 /사진=KOZ엔터테인먼트 제공, 한경DB

가수 지코(ZICO)가 단독 콘서트에서 깜짝 등장한 그룹 블랙핑크 제니와 훌륭한 무대를 완성했다.지코는 24일 오후 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '지코 라이브 : 조인 더 퍼레이드(ZICO LIVE : JOIN THE PARADE)'를 개최했다. 전날에 이은 2회차 공연이다.이날 '스팟!(SPOT!)' 무대에는 블랙핑크 제니가 깜짝 등장해 관객들을 열광시켰다. 지코가 혼자 제니 파트까지 소화하던 중 돌연 음악이 끊기고 제니가 깜짝 등장한 것. 제니와 지코는 무대를 종횡무진 누비며 흥겨운 안무와 함께 환상의 호흡을 자랑했다.무대를 성공적으로 마친 뒤 지코는 "아까 깜짝 놀랐다. 진짜 제니가 나왔다"며 웃었다.그는 "인이어에서 '음악 끄라'는 목소리가 나와서 뭐가 잘못됐나 하는 생각이 들었다. 갑자기 블락비나 보이넥스트도어가 나오나 싶었다. 여기서 끊기면 정말 큰일나는데 싶었다. 근데 갑자기 제니가 나타나서 '이게 무슨 일인가' 싶었다"고 전했다.이어 "'마마(MAMA)'에서도 안 한 무대를 단독 콘서트에서 한 것"이라고 덧붙여 뜨거운 호응을 얻었다.2018년 '킹 오브 더 정글(King Of the Jungle)' 이후 6년 만에 여는 이번 콘서트는 솔로 데뷔 10주년을 아우르는 세트리스트로 꾸며졌다.지코는 2014년 솔로 데뷔곡 '터프 쿠키(Tough Cookie)'를 시작으로 지금까지 디지털 싱글 11개, 미니 앨범 4장, 정규 앨범 1장을 선보였고, 올해 역시 제니와 호흡한 '스팟!'으로 큰 사랑을 받았다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com