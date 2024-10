/사진=ATCM

가수 박태훈(Pagaehun)이 인도네시아 팬밋업을 성공적으로 마쳤다.박태훈은 지난 18일부터 20일까지 인도네시아 자카르타에서 열린 ‘KOREA360(코리아360)’ 팬밋업에 참여해 현지 팬들을 만났다. 4회에 걸쳐 진행된 이번 팬밋업에는 약 3000여 명의 팬들이 모이며 박태훈의 글로벌 인기를 실감케 했다.이날 ‘그래서 말을 못 했나 봐’로 포문을 연 박태훈은 현지 팬들에게 반가운 인사를 건넸다. 이어 ‘반딧불’, ‘Slow Dance(슬로우 댄스)’, ‘모의고사’, ‘Play With Me(플레이 윗 미)’ 등으로 감미로운 음색을 선보이며 진한 감동을 전했다.뿐만 아니라 박태훈은 현장을 찾아준 팬들에게 사인 포스터를 선물하며 깊은 팬 사랑을 드러냈고, 팬들과 단체 사진을 촬영하며 잊지 못할 추억을 남겼다.인도네시아 팬밋업을 끝낸 박태훈은 소속사 ATCM을 통해 “인도네시아 팬들의 열정적인 응원과 친절함에 너무 감사한 시간이었다. 열심히 활동해서 꼭 더 큰 무대로 다시 찾아가고 싶다”라고 소감을 전했다.박태훈은 일명 ‘도레미 챌린지’로 알려진 ‘Play With Me’를 통해 젠지 세대의 아이콘으로 떠올랐다. ‘Play With Me’는 한림예술고등학교 선후배 사이 박태훈과 댄스크루 깐병이 함께 작업한 곡으로, 인도네시아, 아일랜드, 필리핀, 대만, 일본 등 글로벌 차트에서 상위권에 랭크되며 글로벌 존재감을 과시하고 있다.이에 힘입어 박태훈은 지난 9월 첫 미니앨범 ‘Exam(이그잼)’을 발표하는가 하면, 올림픽공원 뮤즈라이브홀에서 첫 팬콘서트 ‘Dream Park 2024(드림 파크 2024)’를 개최하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.인도네시아 팬밋업으로 글로벌 활동에 박차를 가한 박태훈은 계속해서 다양한 활동을 이어갈 예정이다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com