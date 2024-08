이테크시스템, _델 테크놀로지스 포럼 2024_ 참가. 에티버스 제공

IT 솔루션 및 서비스 컨설팅 기업 이테크시스템이 한국 델 테크놀로지스가 개최하는‘델 테크놀로지스 포럼 2024’에 플래티넘 스폰서로 참가한다고 28일 밝혔다.델 테크놀로지스 포럼은 글로벌 IT 선도 기업인 델이 매년 전 세계 주요 도시에서 주최하는 프리미엄 테크 컨퍼런스다. 올해는 인공지능(AI) 에디션을 주제로 AI 팩토리 및 적용 사례, AI를 위한 멀티 클라우드 등 AI와 관련한 세션이 진행되고 전 세계 IT 전문가들과 리딩 기업이 한 곳에 모여 AI 비즈니스에 대한 인사이트를 공유할 예정이다.이테크시스템은 국내 및 글로벌 IT 기업과 함께 스폰서로 참가하여 부스를 운영한다. 올해는 플래티넘 스폰서로 참여해 고객을 위한 오프라인 상담 부스를 기존보다 확장 운영한다.부스에서는 이테크시스템이 직접 개발한 AI 테스트 랩을 활용해 AI 운용 플랫폼 및 400G 기반의 AI 네트워크 패브릭을 전시한다. AI 테스트 랩을 통한 기본적인 인프라뿐만 아니라 컨테이너 및 쿠버네티스 환경 기반의 MLOps를 설명하고 시연할 예정이다.이테크시스템 윤태한 CTO는 “AI 네트워크 패브릭의 최적화는 향후 기술 발전의 핵심 요소로 자리 잡을 것”이라며 “이번 세션은 AI 비즈니스를 준비하고 있는 고객들에게 깊이 있는 통찰과 실질적인 해결책을 제시할 기회가 될 것”이라고 전했다.최형창 기자 calling@hankyung.com