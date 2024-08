"제로베이스원 표 '로맨틱 코미디'"…초긍정 에너지 담은 '컴백' [종합]

제로베이스원, 26일 컴백

미니 4집 '시네마 파라다이스' 발매

타이틀곡은 켄지 작사·작곡

"곡 듣자마자 좋아 빨리 들려드리고 싶었다"

"데뷔 1주년 지나며 사이 더 끈끈해져"

첫 월드투어 앞두고 "초심 잃지 않겠다"

그룹 제로베이스원 /사진=변성현 기자

그룹 제로베이스원 장하오 /사진=변성현 기자

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 영화 같은 컴백을 알렸다. 장르는 긍정 에너지를 한껏 담은 청량하면서도 아련한 '로맨틱 코미디'다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 26일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 미니 4집 '시네마 파라다이스(CINEMA PARADISE)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.제로베이스원의 컴백은 지난 5월 미니 3집 '유 해드 미 엣 헬로(You had me at HELLO)'를 발매한 지 약 3개월 만이다. 김규빈은 "1년 동안 제로즈(공식 팬덤명)에게 네 번째 보답을 해드릴 수 있어 기쁘다. 모든 분의 마음을 저격하기 위해 준비했으니 기대해 달라"고 당찬 소감을 밝혔다.박건욱 역시 "미니 3집 이후 빠른 시간 안에 돌아와 기쁘다. 이번 컴백을 통해 제로즈 분들에게 좋은 초긍정 에너지 전달해드릴 수 있을 것 같다"며 남다른 자신감을 내비쳤다.'시네마 파라다이스'에는 다양한 삶의 과정에서 누구나 직면하게 되는 'BAD'한 상황에도 불구하고 결국에는 '해피엔딩(GOOD)'을 꿈꾸는 사람들과 이들의 행보를 격하게 응원하는 제로베이스원 특유의 초긍정 에너지가 담겼다. 달콤쌉싸름한 인생 여정 속 실낱같은 가능성과 자신을 믿고 데뷔 기회를 거머쥐었던 제로베이스원의 진정성 있는 응원과 '지금'을 더 소중히 여기겠다는 마음가짐을 앨범 전반에 녹였다.앨범에는 타이틀곡 '굿 소 배드(GOOD SO BAD)'를 비롯해 '킬 더 로미오(KILL THE ROMEO)', '바다', '인썸니아(Insomnia)', '로드 무비(Road Movie)', '이터니티(Eternity)', '유라 유라(YURA YURA)' 한국어 버전까지 총 7개 트랙이 수록됐다.김지웅은 "다양한 인생이라는 장르를 살아가는 저희, 그리고 사람들에게 어떠한 상황에 놓여있더라도 결국에는 해피엔딩을 향해 가고 있다는 메시지를 제로베이스원의 청량함과 에너지로 담아냈다"고 소개했다.타이틀곡 '굿 소 배드'는 '그럼에도 불구하고 놓치지 않을 사랑'을 가장 제로베이스다운 에너지로 표현한 노래다. 일렉트로닉 신스 팝 장르로 우주로 다이빙하는 듯한 광활한 사운드 스케이프와 신스 아르페지오, 펑키하고 멜로딕한 베이스라인 위에 제로베이스원의 시원한 보컬과 랩이 더해졌다. '나'를 새드엔딩의 주인공으로 만들려는 것들마저도 '오히려 좋다!'며 초긍정 자세로 극복하는 제로베이스원만의 응원이 신비롭고 통통 튀는 멜로디로 표현돼 아련한 청량함을 선사한다.김태래는 곡을 처음 들었을 때를 떠올리며 "듣자마자 너무 좋았다. 얼른 팬분들께 들려드리고 싶었다"며 만족감을 표했다. 한유진 역시 "'굿 소 배드'는 멤버들 음색이 돋보이는 구간이 많다"면서 "개인적으로는 후반부에 있는 매튜 형의 파트가 심장을 울리는 것 같다"고 강조했다.장하오는 "제베원 표 초긍정 에너지의 곡"이라면서 앨범명에 맞춰 이번 곡을 '로맨틱 코미디'에 비유해 표현하기도 했다.특히 '굿 소 배드'는 K팝 히트 메이커 켄지가 작사·작곡한 곡으로 기대를 모은다. 김태래는 "켄지 님이 디렉팅을 디테일하게 봐주셨다. 보컬리스트로 어떻게 성장하면 좋을지에 대한 현실적인 조언도 많이 해주셨다"고 전했다.김지웅도 "어렸을 때부터 꼭 뵙고 싶은 분이었다"면서 "녹음할 때 직접 디렉팅을 해주시니까 '노래를 잘해야지'라는 생각보다는 배울 점이 많았다. 켄지 님께서 해주시는 말씀을 하나하나 머릿속에 넣고 나중에 녹음할 때 써먹자는 생각을 많이 했다. 앞으로 더 좋은 아티스트가 되어야겠다는 생각을 갖게 됐다"며 감사한 마음을 드러냈다.성한빈 역시 "켄지 님을 만나 뵙는 게 영광스러웠다. 앞으로도 제로베이스원과 좋은 인연이 닿길 바란다는 얘기를 나눴다. 디렉팅 주신 내용들을 차곡차곡 적어서 책상에 적어둘 정도로 뜻깊었다. 녹음하는 내내 행복했다"며 기뻐했다.뮤직비디오에는 배우 유지태가 등장해 눈길을 끈다. 장하오는 "유지태 선배님과 같이하게 돼 영광이었다. 촬영장에서도 한 번 뵙고 인사를 드렸다. 엄청 좋은 경험인 것 같다"며 웃었다.지난해 7월 데뷔한 제로베이스원은 약 1년간 국내외로 호성적을 내며 '5세대 대표 보이그룹'으로 급성장했다. 데뷔 37일 차에 고척돔에 입성해 1만8000석을 꽉 채웠고, 3개 앨 연속으로 발매 하루 만에 '밀리언셀러'에 오른 최초의 K팝 그룹이 되기도 했다. 이 밖에도 일본 데뷔 앨범이 오리콘 주간 싱글 랭킹 1위를 차지했고, 미국 그래미 뮤지엄에도 입성했다.오는 9월에는 서울을 시작으로 전 세계 8개 지역에서 첫 해외 투어 '타임리스 월드(TIMELESS WORLD)'를 개최한다. 장하오는 "첫 해외투어라 설렌다. 멤버들 모두 완벽한 무대를 보여드리고 싶어서 무대나 곡에 대해 적극적으로 의견을 많이 내고 있다. 살짝 스포한다면 그동안 보지 못하셨던 곡들의 무대도 보실 수 있을 거다. 기존 곡이더라도 새로운 구성이나 안무로 보여드리는 부분도 있을 것"이라고 귀띔했다.데뷔 1주년을 갓 넘긴 이들은 더욱 단단해진 팀워크를 자신하기도 했다.장하오는 "멤버들이 다 착하기도 하고 시간이 지나면서 서로 더 잘 알게 되니까 사이가 더 끈끈해졌다. 최근에도 해외 활동을 하면서 무대 모니터링을 같이했는데 '우리 진짜 합이 많이 맞춰졌다'는 생각이 들었다. 그만큼 멤버 간 합이 좋아졌다며 자신감을 드러냈다.박건욱은 "매번 컴백을 준비하면서 더 성장해야 한다는 마음가짐으로 임했다. 초심을 잃지 말자는 마음가짐은 변함이 없다. 아직도 성장할 길이 남아있다고 생각해 계속 정진하고 있다. 제로베이스원이라는 팀 자체도 지난 1년간 활동하며 더 끈끈해졌다. 말을 하지 않아도 서로를 아는 팀워크가 성장한 부분인 것 같다"고 힘주어 말했다.끝으로 한유진은 "데뷔까지의 과정이 영화 같다고 생각했다. 미니 4집까지의 과정에 많은 스토리와 여정이 담겨 있는데 그 과정이 마치 영화 같다"고 말했다.제로베이스원의 미니 4집 '시네마 파라다이스'는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com