제로베이스원 "팬들 마음 저격할 컴백, 초긍정 에너지 전달할 것"

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 당찬 컴백 각오를 다졌다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 26일 오후 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 미니 4집 '시네마 천국(CINEMA PARADISE)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.제로베이스원의 컴백은 지난 5월 미니 3집 '유 해드 미 엣 헬로(You had me at HELLO)'를 발매한지 약 3개월 만이다.김규빈은 "미니 4집으로 컴백하게 됐는데 1년 동안 제로즈(공식 팬덤명)에게 네 번째 보답을 해드릴 수 있어 기쁘다. 모든 분들의 마음을 저격하려 준비했으니 기대해 달라"고 소감을 밝혔다.김지웅은 "미니 4집으로 또 인사드리게 돼 기쁘다. 제로베이스원만의 다이내믹한 청량함은 물론 영화 같은 이야기도 담았으니 많이 사랑해 달라"고 했고, 석매튜는 "미니 4집을 다양하고 예쁘게 녹음했으니 잘 들어주시면 감사하겠다. 활동이 기대된다"고 말했다.이어 한유진은 "열심히 준비했다. 타이틀곡을 비롯해 다양한 영화 같은 곡들을 준비했으니 기대해 달라"고 당부했고, 장하오는 "데뷔 2년 차가 된 제로베이스원이 신곡 활동을 통해 비주얼적으로나 음악적으로 한층 성장한 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다. 열심히 준비했으니 많은 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.성한빈은 "제로베이스원이 (데뷔) 1년이 지나 어느덧 미니 4집으로 컴백하게 됐다. 앞으로도 멋있는 아티스트로 성장해야겠다는 생각이 든다. 이번 활동으로 건강하고 행복한 에너지를 많이 드리겠다"고 다짐했다.김태래는 "미니 4집의 정말 좋은 곡들로 컴백하게 돼 기쁘고 설렌다. 열심히 준비했으니 사랑해 달라"고 했고, 리키는 "새로운 모습을 보여드릴 수 있는 컴백을 하게 돼 좋다. 열심히 준비했으니 많이 기대해 달라"고 말했다.박건욱은 "미니 3집 이후에 빠른 시간 안에 돌아와 기쁘다. 이번 컴백을 통해 제로즈 분들에게 좋은 초긍정 에너지 전달해드릴 수 있을 것 같다"며 만족감을 표했다.제로베이스원의 미니 4집 '시네마 천국'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com