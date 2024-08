그룹 제로베이스원 /사진=웨이크원 제공

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 청춘의 한 페이지를 장식했다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 13, 14일 공식 SNS에 미니 4집 '시네마 천국(CINEMA PARADISE)'의 로맨스 버전 단체 및 개인 콘셉트 포토를 올렸다.사진 속 제로베이스원은 햇살이 내리쬐는 야외 정원에서 서로에게 장난을 치고 있다. 여름의 푸르름을 느낄 수 있는 청량한 비주얼이 돋보인다. 특히, 각자의 뚜렷한 매력과 개성이 담긴 개인 콘셉트 포토에는 설렘 가득한 9인이 등장, 한 편의 로맨스 코미디를 보는 듯한 사랑스러운 무드로 컴백 기대감을 높였다.제로베이스원은 앞서 고통까지 감수하는 사랑의 양가적 감정을 그린 배드 버전 콘셉트 포토에 이어 찬란한 청춘의 한 페이지를 연상하게 하는 로맨스 버전 콘셉트 포토를 차례로 선보이며 국내외 팬들의 폭발적인 반응을 얻고 있다. 이후 공개될 SF 버전 콘셉트 포토에도 관심이 집중된다.미니 4집 '시네마 천국'은 제로베이스원이 전작인 미니 3집 '유 해드 미 앳 헬로우(You had me at HELLO)' 발매 이후 약 3개월 만에 내놓는 새 앨범이다.이번 앨범에는 글로벌 히트메이커 켄지(KENZIE)가 참여한 타이틀곡 '굿 소 배드(GOOD SO BAD)'를 포함해 '킬 더 로미오(KILL THE ROMEO)', '바다(ZB1 Remake)', '인썸니아(Insomnia)', '로드 무비(Road Movie)', '이터니티(Eternity)', '유라유라(YURA YURA)' 한국어 버전 등 총 7개 트랙이 수록됐다.오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com