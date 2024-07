국경문제 발언 중 '따다닥' 총소리 들려

트럼프, 귀 만진뒤 급히 단상 아래로 피해

사진=AFP

총알, 귀 윗부분 관통

트럼프, 직접 건강 상태 알려

美 정치권, 테러 규탄

“무슨 일이 생겼는지 (차트를) 보시죠.” “따닥, 따닥, 따닥”도널드 트럼프 전 미국 대통령이 13일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 버틀러 유세장에서 국경 문제를 설명하기 위해 준비된 차트로 고개를 돌리는 순간 얇은 폭죽 소리와 비슷한 총성이 몇차례 들렸다. 트럼프 전 대통령은 갑자기 오른쪽 귀를 거머쥐며 연단 아래로 몸을 숙였다. 관중들은 소리를 질렀고, 그사이에 한 여성의 비명이 유달리 크게 소란을 뚫고 나왔다. 트럼프 전 대통령은 귀에서 피가 흘러나왔지만, 경호원들 사이에 주먹을 치켜들며 자신의 건재함을 알렸다. 관중석에선 환호와 박수가 터져 나왔다.트럼프 전 대통령은 순간 고개를 돌리지 않았다면 총알을 머리에 맞았을 수 있다. 총성이 크지 않고 연이어 들렸기 때문에 지지자들을 향해 정면을 보고 있었다면 총알을 피할 사이도 없이 피격됐을 가능성이 크다. 지지자들도 트럼프 전 대통령이 연단 밑으로 몸을 숨기는 것을 보자 그제야 총격이 있는 것을 인지하고 다 같이 몸을 숙였다.총격이 있고 나서 경호원들이 연단으로 뛰어 올라와 트럼프 전 대통령을 감쌌다. 동시에 사진기자들이 연단 옆으로 몰려들어 사진을 찍었고, 관객들 가운데서도 몇몇은 고개를 들어 스마트폰으로 당시 영상을 담았다.경호 요원들 사이에서 “움직여, 움직여” “준비됐어”라는 소리가 들리면서 트럼프 전 대통령을 부축해 움직이기 시작했다. 경호 요원들에게 몸을 기댄 채 일어선 트럼프 전 대통령은 “신발 좀 챙기자(Let me get my shoes)”고 경호 요원들에게 여러 차례 이야기했다.자신을 부축한 경호원들이 내려가려고 하니 “기다려, 기다려”라고 한 뒤 지지자들 앞에서 주먹을 치켜 들어 보였다.트럼프 전 대통령은 병원으로 이송된 뒤 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “나는 웅잉 거리는 소리와 총소리를 들었을 때 뭔가 잘못됐다는 것을 즉각 알았고 바로 피부를 찢는 총알을 느꼈다”며 “피를 많이 흘렸으며 그때 무슨 일이 일어났는지 깨달았다”고 당시 상황을 설명했다.그는 또 “유세장에서 사망한 사람 및 심하게 다친 사람의 가족들에게 위로를 표하고 싶다”며 “총격 사건에 대해 신속하게 대응한 경호국 및 법 집행 당국에 감사의 말을 전한다”고 말했다.트럼프 전 대통령은 이후 몇 펜실베이니아주 옆에 위치한 뉴저지주의 뉴어크 공항에 도착한 것으로 알려졌다. 트럼프 전 대통령 대선 캠프에서 커뮤니케이션을 맡은 마고 마틴은 당시 영상을 자신의 X 계정에 올렸다. 영상을 보면 남색 정장에 흰색 셔츠를 입은 트럼프 전 대통령은 전용기 계단을 다른 사람의 도움 없이 스스로 걸어 내려왔다. 그는 영상을 촬영하고 있는 사람에게 왼손을 들어 인사하는 여유도 보였다.마틴은 이 영상과 함께 “강하고 기운이 넘친다”며 “그는 미국을 위해 싸우는 것을 멈추지 않을 것”이라고 적었다. 트럼프 전 대통령은 이어 오는 15일부터 위스콘신주 밀워키에서 열리는 공화당 전당대회에도 예정대로 참석하기로 했다.조 바이든 미국 대통령은 총격 사건이 발생하자 주말을 보내기 위해 머물던 델라웨어주 러호버스비치에서 백악관으로 조기 복귀하기로 했다.바이든 대통령은 이날 성명에서 “난 그가 안전하고 잘 있다고 들어서 감사하다”며 “우리가 더 많은 정보를 기다리는 동안 그와 그의 가족, 그리고 유세에 있었던 모든 이들을 위해 기도하고 있다”고 밝혔다. 또 “미국에서 이런 종류의 폭력이 있을 자리는 없다. 우리는 하나의 나라로 단결해 이를 규탄해야 한다”고 말했다.바이든 대통령은 성명을 발표한 뒤 주말을 보내던 델라웨어주 러호버스비치에서 대국민 연설을 하고 “미국에서 이런 종류의 폭력이 있을 자리는 없다. 역겹다”면서 “이것은 우리가 이 나라를 통합해야 하는 이유 중 하나다”고 강조했다.미국 정치인들도 일제히 테러를 규탄하는 목소리를 냈다. 2011년 지역구인 애리조나주 정치 행사에서 발생한 총기 난사로 머리에 총상을 입은 뒤 목숨을 건진 개브리엘 기퍼즈 전 민주당 하원의원은 이날 트럼프 전 대통령 피격 사건에 성명을 내고 “정치적 폭력은 끔찍하다. 나는 알고 있다”고 밝혔다. 총기 난사 당시 기퍼즈 전 의원 외에 연방판사를 포함해 6명이 숨지고 다른 12명은 부상해 미국 사회에 충격을 준 바 있다.2022년 남편이 테러 공격을 당한 경험이 있는 민주당의 낸시 펠로시 전 하원의장도 “정치 폭력의 피해자가 된 가족을 둔 사람으로서 난 이런 종류의 정치 폭력이 우리 사회에 있을 자리가 없다는 것을 체험으로 알고 있다”며 “트럼프 전 대통령이 안전해 하나님께 감사하다”고 말했다. 2022년 10월 펠로시 전 하원의장 자택에 극우 음모론 단체인 큐어넌에 심취한 데이비드 드파페가 침입해 남편을 둔기로 공격하는 사건이 발생했다.뉴욕=박신영 특파원 nyusos@hankyung.com