"세계 첫 IT 대통합"…티맥스그룹, 슈퍼앱 '가이아' 공개

티맥스그룹, 슈퍼앱 '가이아' 공개

"IT 대통합, 사업 혁신 가져올 것"

티맥스그룹이 코딩 기술 없이도 원하는 앱을 만들 수 있는 슈퍼앱 플랫폼을 전격 공개했다.티맥스그룹은 13일 서울 강남 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스에서 개최한 '슈퍼앱데이 2024'를 통해 슈퍼앱의 플랫폼이 되는 '가이아'를 공개하면서 새로운 디지털 트렌스포메이션(DT) 시대를 선언했다.박대연 티맥스그룹 회장 겸 최고기술책임자(CTO)는 이날 '슈퍼앱 가이아'를 주제로 한 키노트 연설에서 "소프트웨어가 그동안 걸어왔던 길과 AI(인공지능)가 걸어왔던 길은 마치 합쳐질 수 있을 것 같으면서도 그렇지 못했던 것이 안타깝지만 직면해 있는 현실"이라고 말했다.박 회장은 "IT의 역량이 곧 기업과 국가 경쟁력에 직결되는 이 시대에 티맥스의 IT 대통합은 대한민국이 새롭게 나아가야 할 길의 초석"이라고 강조했다.이어 "그동안 IT 대통합을 위해 수많은 시도가 있었지만 그 누구도 제대로 된 방식으로 효과적 통합을 이뤄내지 못했다"며 "티맥스가 제시하는 IT 대통합은 시스템, 데이터, 앱 그리고 AI 등 네 가지 요소 간 통합을 의미한다"고 설명했다.박 회장은 "시스템부터 앱까지 엔드투엔드(End-to-end) 통합은 세계 최초의 IT 통합 아키텍처가 될 것"이라며 "슈퍼앱은 기존 앱 성능 개선은 물론 IT 비용의 혁신적 절감을 이뤄내고 안정성 개선·보안 문제 해결에도 기여하면서 기존에 불가능했던 것을 가능하게 하고 AI 자동화 등 비즈니스의 6대 혁신을 가져올 것"이라고 내다봤다.티맥스그룹은 가이아 기술력을 기반으로 한 사업에 속도를 낼 계획이다. 기업간거래(B2B)뿐 아니라 기업·소비자간거래(B2C)로 사업 영역을 확대하고 글로벌 시장을 공략하는 데 박차를 가할 예정이다.김대영 한경닷컴 기자 kdy@hankyung.com