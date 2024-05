국내 리그오브레전드 프로 리그 LCK의 2분 리그인 챌린저스 리그에서 활약중인 T1 아카데미 선수단의 모습. (한국e스포츠협회 제공)

T1 아카데미 제공

e스포츠 전문 교육기관인 T1 e스포츠 아카데미(이하 T1A)는 지케이학원 COM 그룹과 함께 e스포츠 교육발전을 위한 업무 협약을 체결했다고 10일 밝혔다. T1A는 국내 리그 오브 레전드 프로 리그 LCK 최다 우승 등 다양한 기록을 보유한 T1이 운영하는 아카데미다. 전직 프로게이머 등 최고 수준의 전문 강사진들이 e스포츠 교육 서비스를 제공하고 있다.일본의 지케이학원 COM 그룹은 e스포츠, 게임, IT, AI, CG, 애니메이션, 음악, 댄스 등 다양한 전공분야를 가지고 있는 전국 41개의 교육기관 그룹이다. 그중 9개의 전문학교가 e스포츠 전공을 운영 중에 있다. 그뿐만 아니라 고교생을 대상으로 하는 e스포츠 전공의 고등과정 학교를 올해 처음 개교하였으며 내년부터 전국적으로 더 많은 e스포츠 전공 고등과정 학교를 준비 중에 있다.양 기관은 산학협력을 통해 ▲ e스포츠 교육을 기반으로 한 프로그램 지원 ▲ e스포츠 교육의 체계화를 위한 정보 공유 및 교류 ▲ 교육과정 개발 및 개편 시 상호 정보 교류 및 참여 ▲ e스포츠를 활용한 경제 활동 증진을 위한 상호 협력 등에 상호 협력하기로 했다. 이번 협력을 통해 e스포츠 교육 분야에서의 교류를 촉진하고 학생들에게 국제적인 시각에서의 e스포츠 교육 기회를 제공할 것으로 기대된다.왕 빙 T1 사업부 부서장은 "이번 협약은 한국과 일본의 e스포츠 교육 분야에서의 혁신적인 발전을 이끌어낼 것으로 기대된다"라고 전했다. "T1 아카데미는 T1의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 최고 수준의 e스포츠 교육을 제공하고 있으며, 일본의 지케이학원 COM 그룹과의 협력을 통해 더 많은 학생들에게 접근성 있는 국제적인 e스포츠 교육 기회를 제공할 수 있을 것"이라고 덧붙였다.지케이학원 COM 그룹 도쿄디자인테크놀로지센터전문학교 고등과정 부교장 카토 요스케는 “e스포츠는 지난 2023 항저우 아시안게임에서 정식종목으로 채택될 정도로 나날이 발전되어 가고 있다. 이번 협약을 통해 국제적으로 활약할 수 있는 인재 양성을 이끌어 갈 수 있을 것으로 예상된다”라고 밝혔다.이주현 기자 2JuHyun@hankyung.com