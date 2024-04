황석영, 英 부커상 최종 후보

황석영 작가(81·사진)의 장편소설 <철도원 삼대>가 영국 최고 권위 문학상인 부커상 인터내셔널부문 최종 후보에 올랐다.부커상위원회는 9일(현지시간) 홈페이지를 통해 <철도원 삼대>의 영문판 <마터 2-10>을 비롯한 여섯 편의 작품을 2024년 부커상 인터내셔널 최종 후보작(쇼트리스트)으로 발표했다. 황 작가는 소설을 영어로 옮긴 번역가 소라 김 러셀, 영재 조세핀 배와 함께 수상 후보에 이름을 올렸다.부커상위원회는 황 작가에 대해 “최종 후보에 오른 최고령 작가인 황석영은 2019년 <해 질 무렵(At Dusk)>으로 부커상에 이름을 올렸다”며 “그는 (일본의) 점령부터 분단에 이르기까지 한 세기의 복잡한 한국 역사 이야기를 들려준다”고 소개했다.<철도원 삼대>는 서울 영등포를 배경으로 대한제국에서 현대에 이르는 격변의 시대를 살아간 철도 노동자 삼대의 이야기를 손자 시점에서 회상하며 풀어내는 이야기다. 작가가 1989년 방북 당시 들은 3대에 걸쳐 철도원으로 근무했다는 노인의 이야기에서 영감을 얻어 쓴 작품이다.책은 2019년 인터넷 서점 예스24가 펴내는 잡지 채널예스에 <마터 2-10>이란 제목으로 연재된 후 이듬해 <철도원 삼대>라는 제목의 단행본으로 출간돼 눈길을 끌었다. 부커상위원회는 1차 후보작 발표에서 작품에 대해 “서구에서 거의 볼 수 없는 한국에 대한 광범위하고 종합적인 책”이라며 “한 나라의 역사적 서사와 정의에 대한 개인의 추구가 섞여 있다”고 평가했다.<철도원 삼대>와 함께 최종 후보에 오른 작품은 셀바 알마다의 <강이 아닌(Not a River)>, 옌테 포스트후마의 <내가 생각하고 싶지 않은 것(What I’d rather not think about)>, 이아 겐베르크의 <디테일들(The Details)>, 이타마 비에이라 주니어의 <구부러진 쟁기(Crooked Plow)>, 예니 에르펜벡의 <카이로스(Kairos)>등이다.부커상은 노벨문학상, 프랑스 공쿠르상과 함께 최고 권위의 문학상으로 꼽힌다. 인터내셔널부문은 비영어권 작가의 영어 번역 작품 중 선정해 작가와 번역가에게 수여하는 상으로 2005년 신설됐다.한국 문학작품이 부커상 문을 두드린 것은 2016년 한강 작가의 <채식주의가>가 수상하면서다. 2022년 정보라 작가가 <저주토끼>, 지난해 천명관 작가가 <고래>로 최종 후보가 된 데 이어 올해까지 3년 연속 최종 후보에 오르며 수상 기대가 높아지고 있다. 수상작은 다음달 21일 런던에서 열리는 시상식에서 발표된다.유승목 기자 moki9125@hankyung.com