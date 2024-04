유가증권·코스닥 상장사 2023년 연간 결산 실적

유가증권시장 12월 결산 상장사 2023년 실적현황(연결)* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함<연결기준 656개사> (단위 : 백만원, %) 종목코드 회사명 매출액 영업이익 순이익 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 095570 AJ네트웍스 1,001,976 -16.06 78,386 2.57 16,472 90.05 006840 AK홀딩스 4,479,660 18.26 279,124 흑전 130,395 흑전 027410 BGF 443,174 1.88 70,546 15.26 69,137 164.11 282330 BGF리테일 8,194,754 7.60 253,188 0.31 195,845 1.19 001460 BYC 168,402 -0.75 27,498 8.58 23,667 -32.93 001040 CJ 41,352,688 1.05 2,039,058 -5.35 524,668 -23.61 079160 CJ CGV 1,545,839 21.41 49,066 흑전 -123,353 적지 000120 CJ대한통운 11,767,894 -2.99 480,235 16.62 242,876 23.40 011150 CJ씨푸드 148,349 -2.85 4,139 0.10 4,435 -40.22 097950 CJ제일제당 29,023,473 -3.51 1,291,582 -22.41 559,462 -30.30 000590 CS홀딩스 171,965 -1.88 19,129 22.37 22,146 17.87 012030 DB 458,584 14.26 37,023 56.82 20,305 255.41 000990 DB하이텍 1,154,224 -30.86 265,437 -65.16 264,149 -52.51 000210 DL 5,017,816 -3.01 150,696 -47.03 -120,978 적전 375500 DL이앤씨 7,991,064 6.59 330,659 -33.46 202,169 -53.15 007340 DN오토모티브 3,269,243 3.58 490,390 16.34 283,445 53.30 004840 DRB동일 737,778 11.48 35,846 196.00 21,855 517.93 155660 DSR 291,095 -20.78 24,262 -32.18 17,550 -28.51 017860 DS단석 1,070,440 -5.58 76,240 3.05 39,162 44.07 017940 E1 7,827,737 -2.04 93,175 -66.57 214,389 51.55 383220 F&F 1,978,496 9.38 551,835 5.13 425,018 -3.99 007700 F&F 홀딩스 1,986,297 9.33 514,392 5.79 393,603 -5.74 114090 GKL 396,694 51.35 51,018 흑전 43,848 흑전 078930 GS 25,978,494 -9.11 3,721,802 -27.31 1,578,711 -36.41 006360 GS건설 13,436,685 9.25 -387,945 적전 -419,501 적전 001250 GS글로벌 3,916,493 -22.77 76,519 8.59 26,079 -61.68 007070 GS리테일 11,612,548 5.26 393,955 9.38 22,148 -53.48 012630 HDC 5,908,285 17.11 312,643 97.21 212,939 476.16 039570 HDC랩스 606,282 -0.73 10,513 -14.59 13,163 5.89 089470 HDC현대EP 1,008,120 -2.92 33,040 46.47 17,299 66.04 294870 HDC현대산업개발 4,190,788 27.06 195,313 67.82 172,890 244.27 009540 HD한국조선해양 21,296,206 23.09 282,261 흑전 144,930 흑전 267250 HD현대 61,331,303 0.79 2,031,564 -40.02 785,832 -64.84 267270 HD현대건설기계 3,824,967 8.80 257,228 50.77 127,452 28.21 322000 HD현대에너지솔루션 546,120 -44.55 17,543 -80.54 -2,864 적전 042670 HD현대인프라코어 4,659,605 -2.03 418,264 25.78 230,712 0.51 267260 HD현대일렉트릭 2,702,799 28.43 315,218 136.93 259,456 60.14 329180 HD현대중공업 11,963,926 32.26 178,640 흑전 24,689 흑전 097230 HJ중공업 2,162,073 20.91 -108,787 적전 -114,319 적지 014790 HL D&I 1,571,978 6.79 50,664 -3.72 30,678 22.23 003580 HLB글로벌 79,866 79.10 -12,904 적지 -25,660 적지 204320 HL만도 8,393,087 11.67 279,277 12.57 154,600 30.70 060980 HL홀딩스 1,285,533 0.66 92,174 7.37 48,746 1,865.18 011200 HMM 8,400,969 -54.79 584,770 -94.12 968,692 -90.43 035000 HS애드 548,334 3.37 26,444 6.68 16,201 -10.65 234080 JW생명과학 206,860 9.49 30,862 13.93 28,144 88.11 001060 JW중외제약 748,527 9.38 100,304 59.31 38,430 28.73 096760 JW홀딩스 928,072 7.35 144,899 40.33 31,026 -33.25 009440 KC그린홀딩스 698,467 8.57 -29,863 적전 -55,928 적지 119650 KC코트렐 436,615 3.57 -21,090 적전 -44,389 적지 092220 KEC 206,935 -19.22 -33,001 적전 -37,799 적전 003620 KG모빌리티 3,736,369 9.14 12,548 흑전 8,924 흑전 016380 KG스틸 3,429,848 -10.21 280,411 -17.61 235,222 -56.01 001390 KG케미칼 8,933,057 35.20 442,584 -11.67 350,715 -64.84 015590 KIB플러그에너지 137,251 29.88 12,884 -0.41 14,501 28.58 001940 KISCO홀딩스 1,541,894 -14.84 149,275 -24.58 130,203 -1.01 025000 KPX케미칼 911,120 -7.37 58,387 25.53 65,778 122.46 092230 KPX홀딩스 1,207,010 -2.70 65,375 17.73 137,402 266.30 000040 KR모터스 78,406 -33.02 -17,857 적지 -21,027 적지 044450 KSS해운 472,603 6.11 88,361 27.12 17,042 -62.52 058850 KTcs 1,035,366 0.57 18,724 -23.03 15,804 -12.70 093050 LF 1,900,726 -3.44 57,379 -69.01 80,054 -54.85 003550 LG 7,445,336 3.61 1,589,013 -18.15 1,414,258 -33.16 034220 LG디스플레이 21,330,819 -18.43 -2,510,164 적지 -2,576,729 적지 051900 LG생활건강 6,804,839 -5.30 486,981 -31.52 163,524 -36.70 373220 LG에너지솔루션 33,745,470 31.83 2,163,234 78.23 1,637,985 110.04 032640 LG유플러스 14,372,626 3.36 998,031 -7.70 630,241 -4.88 011070 LG이노텍 20,605,290 5.19 830,824 -34.67 565,201 -42.32 066570 LG전자 84,227,765 0.91 3,549,074 -0.05 1,150,611 -38.24 037560 LG헬로비전 1,190,257 1.92 47,352 -11.99 -45,353 적지 051910 LG화학 55,249,785 8.37 2,529,196 -15.11 2,053,425 -6.47 079550 LIG넥스원 2,308,571 3.95 186,378 4.06 174,962 42.32 006260 LS 24,480,743 39.96 899,674 34.38 570,596 -32.65 000680 LS네트웍스 379,632 4.61 11,618 44.93 10,705 흑전 229640 LS에코에너지 731,068 -10.68 29,489 7.42 4,282 흑전 108320 LX세미콘 1,901,445 -10.28 129,036 -58.46 101,204 -56.69 001120 LX인터내셔널 14,514,350 -22.63 433,110 -55.14 193,359 -75.19 108670 LX하우시스 3,525,807 -2.36 109,822 635.09 61,786 흑전 383800 LX홀딩스 118,116 -50.14 73,176 -53.95 78,842 -53.66 023150 MH에탄올 105,484 -4.73 18,918 -13.72 5,215 -56.20 035420 NAVER 9,670,644 17.65 1,488,820 14.12 985,018 46.32 034310 NICE 2,818,917 2.40 96,985 -33.23 19,000 -72.47 030190 NICE평가정보 485,714 1.22 65,329 -8.78 56,047 6.36 005490 POSCO홀딩스 77,127,197 -8.99 3,531,423 -27.19 1,845,850 -48.16 034120 SBS 996,764 -15.08 58,323 -68.58 47,215 -69.84 005090 SGC에너지 3,024,052 7.11 106,823 -48.99 17,170 -88.43 001380 SG글로벌 96,577 42.74 6,606 흑전 20,175 흑전 004060 SG세계물산 143,080 -11.30 1,838 -74.48 -1,027 적전 002360 SH에너지화학 134,038 -19.91 -4,116 적전 -2,582 적전 009160 SIMPAC 609,450 -9.34 17,502 -85.29 -6,464 적전 034730 SK 131,237,878 -0.64 5,056,378 -38.04 -406,387 적전 011790 SKC 1,570,752 -34.19 -216,301 적전 -326,360 적지 018670 SK가스 6,992,257 -13.31 303,595 -22.25 316,291 23.03 001740 SK네트웍스 9,133,867 -3.10 237,283 33.64 5,459 -93.99 006120 SK디스커버리 8,939,217 2.55 256,702 -29.13 247,822 -53.59 210980 SK디앤디 479,676 -14.87 190,380 195.87 103,078 35.25 302440 SK바이오사이언스 369,506 -19.10 -11,988 적전 22,318 -81.77 402340 SK스퀘어 2,276,508 -3.97 -2,339,698 적전 -1,314,834 적전 361610 SK아이이테크놀로지 649,568 10.89 32,028 흑전 82,158 흑전 100090 SK오션플랜트 925,836 33.82 75,604 5.09 57,549 105.43 096770 SK이노베이션 77,288,486 -0.98 1,903,886 -51.40 554,894 -70.72 285130 SK케미칼 1,748,778 -4.40 83,302 -63.86 47,838 -79.33 017670 SK텔레콤 17,608,511 1.75 1,753,204 8.75 1,145,937 20.90 000660 SK하이닉스 32,765,719 -26.57 -7,730,313 적전 -9,137,547 적전 003570 SNT다이내믹스 485,954 19.10 41,596 61.44 49,530 115.29 064960 SNT모티브 1,136,280 8.75 116,629 4.20 86,980 -0.60 100840 SNT에너지 321,956 58.69 20,777 483.39 22,728 20.86 036530 SNT홀딩스 1,895,715 16.34 178,997 23.71 164,296 42.16 010950 S-Oil 35,726,694 -15.83 1,354,582 -60.22 948,848 -54.91 005610 SPC삼립 3,433,322 3.58 91,734 2.48 50,228 -5.65 077970 STX엔진 630,378 15.87 18,868 흑전 5,685 흑전 071970 STX중공업 245,021 38.07 17,925 61.19 31,642 123.71 002820 SUN&L 441,062 -12.95 -30,185 적지 -159,209 적지 002710 TCC스틸 624,419 -8.77 11,251 -74.42 -8,293 적전 002900 TYM 836,475 -28.27 76,462 -37.33 60,427 -38.46 024070 WISCOM 112,319 -10.63 -2,855 적전 -476 적지 037270 YG PLUS 223,637 59.49 21,248 105.55 22,275 33.44 000500 가온전선 1,498,607 5.80 43,720 53.61 17,898 71.05 000860 강남제비스코 638,789 -5.11 23,168 425.93 21,726 86.22 035250 강원랜드 1,388,572 9.28 282,263 29.74 340,881 194.85 002100 경농 347,408 -3.93 25,210 -38.48 15,126 -51.02 009450 경동나비엔 1,204,313 3.74 105,911 77.19 83,149 55.18 267290 경동도시가스 1,799,454 -21.93 28,285 11.93 30,615 26.50 012320 경동인베스트 312,541 13.43 21,205 44.16 20,190 115.78 000050 경방 393,519 1.10 15,969 -49.93 -13,452 적전 012610 경인양행 345,408 -14.21 -2,247 적전 -9,743 적전 009140 경인전자 21,136 5.38 216 95.27 5,785 113.66 013580 계룡건설산업 2,977,005 0.93 100,697 -24.19 51,924 -13.95 002140 고려산업 319,059 14.62 7,989 64.56 3,136 650.45 010130 고려아연 9,704,521 -13.50 659,935 -28.20 533,379 -33.18 002240 고려제강 1,788,878 -13.69 56,317 -57.82 64,527 -30.11 009290 광동제약 1,514,454 5.79 42,070 10.00 39,372 47.46 017040 광명전기 161,220 16.62 -2,273 적전 10,638 88.78 017900 광전자 125,705 -17.41 -4,405 적전 -1,063 적전 339770 교촌에프앤비 444,951 -14.01 24,838 180.95 12,802 158.96 007690 국도화학 1,311,776 -18.10 19,153 -80.24 7,490 -89.81 005320 국동 224,439 -31.96 -3,581 적전 -8,506 적전 002720 국제약품 135,373 6.94 -1,989 적전 -8,415 적전 014530 극동유화 1,157,999 -6.80 27,842 -8.99 15,094 -26.12 014280 금강공업 856,893 17.55 66,582 93.73 44,788 -16.10 001570 금양 152,031 -25.05 -14,608 적전 -60,356 적지 002990 금호건설 2,217,626 8.26 21,804 -61.03 746 -96.40 011780 금호석유화학 6,322,528 -20.73 358,962 -68.71 447,044 -56.18 214330 금호에이치티 364,320 31.16 10,774 15.95 -20,230 적지 001210 금호전기 53,373 15.99 -8,229 적지 -18,342 적지 073240 금호타이어 4,041,412 13.55 411,010 1,676.52 171,848 흑전 000270 기아 99,808,420 15.31 11,607,873 60.48 8,777,817 62.28 013700 까뮤이앤씨 278,828 42.89 6,651 흑전 2,608 흑전 004540 깨끗한나라 514,854 -15.10 -18,915 적전 -30,844 적지 001260 남광토건 547,684 21.60 4,347 -60.89 5,989 -69.02 008350 남선알미늄 310,499 21.41 6,446 흑전 -264 적전 004270 남성 69,675 -29.00 -6,078 적전 -10,179 적전 003920 남양유업 996,763 3.33 -72,354 적지 -67,100 적지 025860 남해화학 1,588,078 -26.80 11,053 -82.34 10,678 -77.33 005720 넥센 3,036,062 1.07 221,038 흑전 100,449 5,553.07 002350 넥센타이어 2,701,720 4.02 186,991 흑전 103,116 흑전 092790 넥스틸 619,052 -7.38 157,337 -13.22 129,580 -10.13 251270 넷마블 2,502,056 -6.41 -68,468 적지 -303,885 적지 090350 노루페인트 780,507 4.47 41,883 62.67 27,867 141.31 000320 노루홀딩스 1,214,617 17.73 67,436 127.65 51,679 54.77 006280 녹십자 1,626,644 -4.95 34,436 -57.62 -19,809 적전 005250 녹십자홀딩스 2,057,936 -1.04 -16,438 적전 -72,794 적전 004370 농심 3,410,559 9.00 212,065 89.05 171,469 47.78 072710 농심홀딩스 769,496 14.07 75,310 42.60 67,264 96.64 058730 다스코 378,093 -0.10 22,479 94.64 14,381 543.44 023590 다우기술 9,855,142 7.00 639,880 -10.97 490,016 -27.99 145210 다이나믹디자인 67,116 15.32 -8,775 적지 -27,103 적지 019680 대교 659,741 -3.42 -27,779 적지 -96,294 적지 006370 대구백화점 67,645 -10.88 -15,147 적지 -29,666 적지 008060 대덕 1,279,257 -23.02 31,328 -84.09 35,936 -73.06 353200 대덕전자 909,651 -30.89 23,732 -89.79 25,378 -86.20 000490 대동 1,433,391 -2.07 65,403 -25.91 11,920 -69.02 005750 대림비앤코 266,281 5.05 4,059 178.98 -5,548 적지 006570 대림통상 145,721 -16.31 -4,933 적전 -7,955 적전 001680 대상 4,107,494 0.57 123,717 -11.63 68,564 -16.61 084690 대상홀딩스 5,259,400 0.63 114,615 -20.30 65,516 -16.07 128820 대성산업 1,608,089 -14.07 29,450 -39.03 -4,010 적지 117580 대성에너지 999,534 -2.10 20,392 2,072.27 14,937 흑전 016710 대성홀딩스 1,216,817 -2.90 9,964 42.65 159,419 3,151.88 047040 대우건설 11,647,801 11.79 662,518 -12.83 521,479 2.65 003090 대웅 1,813,841 6.86 195,606 -5.66 191,439 59.18 069620 대웅제약 1,375,329 7.44 122,592 27.97 120,003 206.42 000430 대원강업 1,106,757 8.03 59,172 168.27 37,786 62.63 006340 대원전선 515,402 -8.36 13,130 875.43 9,613 609.91 003220 대원제약 526,952 10.04 32,233 -25.05 23,463 -23.47 024890 대원화성 122,178 -16.78 -6,436 적지 -9,745 적지 002880 대유에이텍 566,931 13.10 36,096 -5.40 -195,250 적지 012800 대창 1,323,046 -8.20 -9,266 적전 -25,090 적전 015230 대창단조 372,123 -11.71 46,443 -6.85 33,910 -15.34 001070 대한방직 149,404 -21.99 -1,812 적지 -3,671 적지 006650 대한유화 2,499,973 12.51 -62,321 적지 -29,041 적지 001440 대한전선 2,843,980 16.05 79,824 65.70 71,873 229.23 084010 대한제강 1,447,832 -32.40 109,935 -48.96 77,049 -44.01 001790 대한제당 1,332,350 -3.32 47,217 24.09 32,505 27.41 001130 대한제분 1,441,459 5.36 54,859 26.77 100,629 143.40 003490 대한항공 16,111,796 14.30 1,790,089 -36.76 1,129,106 -34.72 005880 대한해운 1,397,365 -13.32 249,957 -6.62 46,354 -73.10 192080 더블유게임즈 582,334 -5.66 213,292 16.01 192,895 흑전 012510 더존비즈온 353,563 16.19 69,070 51.69 34,329 48.76 004830 덕성 107,933 -19.03 5,090 -3.02 5,634 124.00 024900 덕양산업 1,875,890 21.65 27,728 -9.63 4,450 -61.27 145720 덴티움 393,189 10.49 138,279 10.01 96,526 12.05 002150 도화엔지니어링 574,991 3.45 21,892 83.35 20,744 1,214.59 004140 동방 767,795 1.22 35,190 27.65 15,092 1,062.00 007590 동방아그로 164,275 11.96 13,589 45.53 12,161 79.01 005960 동부건설 1,899,980 30.03 30,156 -26.90 -4,854 적전 026960 동서 489,696 -12.00 43,752 11.68 146,302 -13.74 102260 동성케미컬 1,117,999 -1.94 81,600 47.37 58,715 25.37 000640 동아쏘시오홀딩스 1,132,003 11.54 76,882 103.10 55,863 612.98 170900 동아에스티 663,980 4.50 11,178 -32.95 2,021 -84.17 028100 동아지질 344,964 29.55 7,693 흑전 10,230 흑전 282690 동아타이어 167,633 -18.52 12,451 -44.36 9,705 -59.54 001520 동양 866,327 12.85 26,549 235.00 18,191 82.75 084670 동양고속 119,971 14.88 -288 적지 -3,093 적지 008970 동양철관 278,300 4.56 2,198 -71.60 -1,560 적전 092780 동양피스톤 421,732 5.99 13,299 78.81 7,814 171.65 049770 동원F&B 4,360,844 8.38 166,714 29.54 108,838 19.84 030720 동원수산 141,945 -19.82 -19,400 적전 -17,677 적전 014820 동원시스템즈 1,276,651 -11.16 80,851 -11.96 64,350 -11.04 111380 동인기연 216,057 -13.78 28,254 -33.76 20,626 -26.60 163560 동일고무벨트 357,776 -8.37 13,689 69.45 8,383 21.62 004890 동일산업 441,161 -11.42 -4,239 적전 -1,076 적전 000020 동화약품 361,109 6.08 18,776 -37.24 28,237 30.78 000150 두산 19,130,130 12.56 1,436,262 27.55 272,074 흑전 454910 두산로보틱스 53,038 17.98 -19,168 적지 -15,874 적지 241560 두산밥캣 9,758,907 13.19 1,389,900 29.70 921,479 43.07 034020 두산에너빌리티 17,589,888 14.06 1,467,318 32.65 517,522 흑전 016740 두올 753,136 33.06 44,088 231.50 20,832 177.34 192650 드림텍 1,030,381 -24.72 34,046 -64.78 26,953 -68.30 003160 디아이 214,542 -7.13 6,140 -44.95 1,961 -87.07 001530 디아이동일 682,872 -17.72 6,305 -85.91 5,996 -89.57 092200 디아이씨 728,665 4.71 36,108 15.41 21,005 343.47 013570 디와이 1,191,171 8.80 43,299 31.52 35,412 362.85 210540 디와이파워 430,035 2.63 36,324 34.69 27,492 53.98 115390 락앤락 484,764 -6.99 -21,057 적전 -39,854 적지 032350 롯데관광개발 313,548 70.71 -60,606 적지 -202,331 적지 089860 롯데렌탈 2,752,292 0.49 305,192 -1.04 115,205 30.43 023530 롯데쇼핑 14,555,864 -5.95 508,405 31.63 169,180 흑전 020150 롯데에너지머티리얼즈 809,006 10.92 11,805 -86.07 -45,120 적전 004000 롯데정밀화학 1,768,621 -28.21 154,778 -61.72 182,032 24.54 286940 롯데정보통신 1,196,722 14.22 56,946 66.26 40,722 43.46 004990 롯데지주 15,159,776 7.43 493,689 0.79 163,660 -51.37 005300 롯데칠성음료 3,224,680 13.48 210,670 -5.47 166,514 27.02 011170 롯데케미칼 19,946,397 -10.46 -347,702 적지 -39,243 적전 027740 마니커 339,612 5.95 2,215 흑전 -1,770 적전 090370 메타랩스 21,599 -4.68 -3,860 적지 -7,438 적지 017180 명문제약 169,567 11.46 964 -85.02 -4,874 적전 009900 명신산업 1,738,905 14.76 208,112 64.06 152,652 78.10 005360 모나미 141,453 -5.40 -2,268 적전 -5,723 적전 009680 모토닉 244,259 9.11 15,150 9.92 27,476 27.81 009580 무림P&P 768,920 -0.67 11,610 -83.00 -21,636 적전 009200 무림페이퍼 1,321,885 -5.52 67,784 -29.62 1,402 -95.97 033920 무학 146,574 -4.10 16,163 3.32 65,426 흑전 025560 미래산업 21,739 -61.30 -17,510 적전 -33,037 적전 002840 미원상사 421,367 -3.84 67,239 -12.69 61,016 -15.51 268280 미원에스씨 437,673 -28.44 22,527 -72.14 18,605 -71.30 107590 미원홀딩스 443,162 -11.24 15,564 -31.86 17,037 -35.96 003650 미창석유공업 409,235 -2.28 47,990 9.06 47,646 103.76 377740 바이오노트 90,081 -81.22 -47,041 적전 -20,497 적전 001340 백광산업 233,522 0.34 17,739 -37.26 7,729 -65.96 035150 백산 417,722 -12.22 53,146 5.67 40,522 -9.73 002410 범양건영 120,763 0.85 -10,434 적지 -9,111 적지 007210 벽산 620,720 19.40 44,749 137.67 36,432 211.41 003850 보령 859,626 13.04 68,267 20.61 40,213 -4.11 000890 보해양조 93,085 2.45 -2,804 적전 -3,555 적지 003000 부광약품 125,928 -34.04 -37,497 적지 -34,407 적지 011390 부산산업 140,483 -7.95 7,151 35.97 5,451 20.10 002070 비비안 217,298 1.99 4,860 -14.93 -7,901 적지 100220 비상교육 252,371 -0.26 -5,811 적전 -12,359 적지 090460 비에이치 1,591,992 -5.30 84,792 -35.41 84,855 -39.68 005180 빙그레 1,394,316 9.99 112,245 184.83 86,218 235.67 003960 사조대림 2,063,075 2.20 128,637 31.73 107,150 45.17 007160 사조산업 632,240 -4.35 -23,912 적전 9,347 -88.34 014710 사조씨푸드 176,024 -12.48 -34,849 적전 -23,096 적전 006400 삼성SDI 22,708,300 12.84 1,633,369 -9.66 2,066,047 1.31 006660 삼성공조 125,891 31.49 5,439 -37.75 14,081 -65.62 028260 삼성물산 41,895,681 -2.93 2,870,174 13.51 2,719,106 6.84 207940 삼성바이오로직스 3,694,589 23.10 1,113,680 13.22 857,691 7.47 018260 삼성에스디에스 13,276,844 -22.96 808,231 -11.77 701,326 -37.94 028050 삼성엔지니어링 10,624,918 5.67 993,129 41.28 695,608 16.85 009150 삼성전기 8,909,448 -5.47 639,424 -45.94 450,482 -54.66 005930 삼성전자 258,935,494 -14.33 6,566,976 -84.86 15,487,100 -72.17 010140 삼성중공업 8,009,430 34.73 233,345 흑전 -155,556 적지 006110 삼아알미늄 268,023 -14.11 3,771 -83.29 3,406 -80.20 145990 삼양사 2,651,439 -0.04 113,200 38.02 121,997 48.33 003230 삼양식품 1,192,915 31.23 147,514 63.22 126,591 57.70 002170 삼양통상 179,258 0.26 17,684 7.53 21,640 43.31 272550 삼양패키징 421,669 3.51 32,468 37.02 25,435 110.38 000070 삼양홀딩스 3,210,853 -3.19 94,803 -28.36 227,014 114.47 003720 삼영 122,587 -9.37 6,030 118.12 18,915 1,640.47 002810 삼영무역 476,810 -3.19 17,182 -11.21 55,063 -4.57 005680 삼영전자공업 177,290 -22.18 6,457 -60.34 13,836 -26.26 004380 삼익THK 315,640 -6.93 6,935 -66.40 985 -94.08 002450 삼익악기 247,929 -23.88 6,465 -44.05 3,389 -77.51 004440 삼일씨엔에스 216,448 -10.28 5,170 흑전 2,087 흑전 000520 삼일제약 196,346 9.28 6,471 61.11 1,664 흑전 004690 삼천리 5,664,041 -2.16 174,491 91.25 145,239 117.66 010960 삼호개발 361,917 17.69 10,532 135.66 15,112 155.01 004450 삼화왕관 157,904 2.24 6,945 92.63 -6,652 적지 009470 삼화전기 202,451 -15.33 7,829 -42.64 5,801 -46.21 011230 삼화전자공업 41,907 -13.28 -5,003 적지 -6,372 적지 001820 삼화콘덴서공업 280,769 6.57 23,693 -22.36 20,926 -28.67 000390 삼화페인트공업 631,382 -2.27 25,827 30.08 16,131 193.39 041650 상신브레이크 575,491 17.68 27,544 95.61 14,174 1,539.64 075180 새론오토모티브 140,307 1.64 -7,621 적지 3,331 흑전 007540 샘표 383,926 3.25 8,131 -21.33 10,635 -34.36 248170 샘표식품 383,426 3.29 9,846 -11.54 10,428 -20.40 007860 서연 4,020,725 23.66 256,860 36.21 211,407 113.24 200880 서연이화 3,574,266 25.62 193,110 28.16 164,040 171.25 017390 서울도시가스 1,717,423 -0.41 -3,201 적전 20,527 14.55 008490 서흥 594,567 -6.36 42,995 -30.63 8,885 -78.11 136490 선진 1,906,005 1.88 97,523 38.13 10,457 -54.47 014910 성문전자 45,064 -9.83 514 -79.18 -1,627 적전 003080 성보화학 62,612 -5.67 201 -89.45 1,163 -70.44 004980 성신양회 1,113,282 8.04 73,332 3,899.34 66,955 흑전 011300 성안 33,790 -35.67 -9,330 적지 -42,899 적지 000180 성창기업지주 166,254 -26.93 -16,701 적지 -24,022 적지 004360 세방 1,141,950 -11.50 28,656 -36.53 69,964 -33.70 004490 세방전지 1,684,815 14.37 129,916 60.21 118,399 177.42 001430 세아베스틸지주 4,083,481 -6.90 196,690 53.84 125,991 42.67 003030 세아제강지주 3,913,342 -1.02 590,946 4.19 409,652 8.87 019440 세아특수강 1,029,296 -4.19 9,049 -68.60 -2,741 적전 058650 세아홀딩스 6,419,204 -4.84 200,772 2.37 131,836 -15.53 013000 세우글로벌 36,128 28.72 2,369 51.98 2,555 67.82 033530 세종공업 1,792,324 -3.55 51,864 58.88 4,338 2,113.50 075580 세진중공업 384,796 -6.16 33,555 34.58 22,730 70.17 336370 솔루스첨단소재 429,422 2.66 -73,208 적지 126,772 흑전 248070 솔루엠 1,951,088 15.14 154,516 104.37 119,407 162.76 004430 송원산업 1,029,975 -22.53 58,469 -68.41 34,847 -73.59 126720 수산인더스트리 324,740 6.98 50,231 -0.72 48,587 16.00 017550 수산중공업 226,541 -20.87 16,398 -27.44 16,873 7.13 134790 시디즈 200,136 -17.75 -1,927 적전 2,444 -3.97 016590 신대양제지 645,360 -4.59 58,514 15.04 51,252 -0.06 029530 신도리코 395,823 4.66 25,334 흑전 54,984 22.14 004970 신라교역 434,186 0.36 13,926 -3.74 17,165 20.92 011930 신성이엔지 576,520 -13.19 7,357 -65.00 15,259 -55.48 004170 신세계 6,357,089 -18.63 639,781 -0.88 311,968 -43.03 035510 신세계I&C 618,923 3.69 39,958 6.47 30,441 -63.79 034300 신세계건설 1,502,628 4.90 -187,817 적지 -158,515 적지 031430 신세계인터내셔날 1,354,327 -12.84 48,733 -57.72 39,649 -66.62 031440 신세계푸드 1,488,921 5.50 26,424 28.41 10,645 흑전 006880 신송홀딩스 193,420 -7.63 8,381 -2.25 8,832 459.74 005800 신영와코루 202,775 0.66 2,157 -67.38 5,009 -78.69 009270 신원 834,478 -16.17 23,430 -29.78 5,935 -66.20 002870 신풍 26,896 43.20 -3,999 적지 -9,206 적지 019170 신풍제약 200,229 -4.33 -47,392 적지 -57,273 적지 004080 신흥 112,443 -4.85 11,356 8.58 9,231 9.06 102280 쌍방울 94,738 -8.27 367 -42.82 -26,111 적지 003410 쌍용씨앤이 1,869,406 9.58 184,113 -4.12 219,736 71.96 403550 쏘카 398,472 0.23 -9,690 적전 -42,334 적지 004920 씨아이테크 57,051 0.58 -7,112 적전 -8,134 적지 112610 씨에스윈드 1,520,162 10.57 104,666 148.48 18,936 흑전 308170 씨티알모빌리티 444,174 4.98 525 흑전 -16,911 적전 008700 아남전자 333,656 -30.54 9,372 -54.61 7,061 -49.18 090430 아모레퍼시픽 3,673,964 -11.15 108,171 -49.51 173,879 34.51 002790 아모레퍼시픽그룹 4,021,343 -10.54 152,001 -44.10 234,715 57.29 002030 아세아 2,115,887 2.10 240,395 3.36 175,601 7.40 183190 아세아시멘트 1,200,455 15.41 146,887 24.51 89,435 39.95 002310 아세아제지 908,334 -11.24 87,583 -19.98 81,053 -14.14 012170 아센디오 6,883 -45.12 -10,352 적지 -25,921 적지 020560 아시아나항공 7,623,348 22.83 619,929 3.53 180,532 580.59 122900 아이마켓코리아 3,425,596 -4.53 51,107 -9.22 24,301 -16.50 010780 아이에스동서 2,029,440 -10.93 340,521 -1.32 160,256 -21.77 139990 아주스틸 944,614 -10.56 -13,322 적전 -39,216 적지 001780 알루코 591,187 -8.40 37,632 8.85 20,462 30.14 018250 애경산업 668,867 9.58 61,938 58.66 48,605 191.36 161000 애경케미칼 1,793,736 -17.58 45,060 -52.61 32,974 -44.45 011090 에넥스 230,617 11.97 -6,993 적지 -19,728 적지 137310 에스디바이오센서 655,677 -77.64 -248,085 적전 -467,904 적전 118000 에스메디 55,750 191.91 -8,904 적지 -26,020 적지 005850 에스엘 4,838,847 15.91 386,186 95.13 349,266 110.51 012750 에스원 2,620,811 6.19 212,609 4.15 189,481 25.46 123700 에스제이엠 198,880 10.34 13,231 86.70 16,987 261.37 025530 에스제이엠홀딩스 202,841 10.11 14,656 78.13 19,364 405.55 326030 에스케이바이오팜 354,892 44.16 -37,522 적지 -35,379 적지 023960 에쓰씨엔지니어링 135,982 -0.91 983 -87.35 -2,365 적전 078520 에이블씨엔씨 273,645 10.40 11,422 14.50 6,147 472.21 015260 에이엔피 140,906 31.13 -1,825 적지 -10,025 적지 278470 에이피알 523,809 31.71 104,194 165.61 81,546 181.55 036570 엔씨소프트 1,779,833 -30.79 137,284 -75.44 213,914 -50.94 181710 엔에이치엔 2,269,615 7.32 55,598 42.36 -23,094 적지 085310 엔케이 91,535 19.36 -1,104 적전 59,156 453.82 004250 엔피씨 508,721 -6.58 29,561 25.88 26,736 -5.16 066970 엘앤에프 4,644,090 19.47 -222,297 적전 -194,922 적전 010120 엘에스일렉트릭 4,230,483 25.27 324,878 73.25 207,673 127.69 097520 엠씨넥스 932,490 -15.89 18,224 70.29 27,924 21.55 014440 영보화학 90,279 8.78 6,951 39.75 5,961 -10.89 111770 영원무역 3,604,377 -7.84 637,146 -22.59 533,071 -28.27 009970 영원무역홀딩스 4,355,478 -3.93 872,582 -12.93 718,737 -19.98 000670 영풍 3,761,733 -15.08 -169,813 적전 -83,369 적전 006740 영풍제지 82,568 -21.70 -2,992 적전 -5,653 적전 012160 영흥 500,011 -5.19 1,252 -70.37 -8,497 적지 015360 예스코홀딩스 1,430,506 -2.70 57,487 3,838.71 34,053 흑전 007310 오뚜기 3,454,548 8.52 254,894 37.29 161,681 -41.94 271560 오리온 2,912,358 1.36 492,391 5.52 384,982 -3.35 001800 오리온홀딩스 2,953,806 0.65 405,463 1.41 290,413 -10.25 011690 와이투솔루션 136,938 13.62 1,908 7.04 -345 적지 070960 용평리조트 211,648 47.68 21,405 1,278.90 10,003 흑전 006980 우성 634,838 3.68 5,681 흑전 11,056 8,670.15 017370 우신시스템 242,196 -4.85 12,410 55.67 7,431 163.82 105840 우진 129,059 4.03 15,365 29.18 13,945 18.33 010400 우진아이엔에스 100,169 19.18 -3,316 적지 1,936 흑전 049800 우진플라임 212,126 -16.68 9,059 -59.94 6,051 -72.31 016880 웅진 1,018,577 -2.98 22,360 -47.17 -24,755 적전 095720 웅진씽크빅 890,055 -4.63 5,572 -79.78 -32,199 적전 005820 원림 84,422 3.05 5,066 48.97 10,089 9.44 008600 윌비스 216,119 -15.20 -4,183 적전 -15,450 적지 000910 유니온 224,650 -4.40 -1,992 적전 -2,562 적지 047400 유니온머티리얼 116,470 -7.67 -4,668 적전 -18,050 적지 002920 유성기업 311,470 4.96 8,019 19.22 13,755 -37.89 000700 유수홀딩스 341,773 -38.71 21,006 -29.15 23,264 -47.27 072130 유엔젤 36,639 21.95 -1,777 적전 1,436 -34.94 000220 유유제약 137,210 -1.20 365 흑전 -5,541 적지 000100 유한양행 1,858,984 4.68 56,760 57.54 134,032 47.95 008730 율촌화학 414,491 -9.48 -16,200 적지 -19,085 적지 008250 이건산업 311,560 -5.40 9,116 -52.83 -5,593 적전 214320 이노션 2,092,893 19.57 150,018 9.59 116,717 30.07 139480 이마트 29,472,248 0.48 -46,935 적전 -187,466 적전 007660 이수페타시스 675,333 5.04 62,169 -46.69 47,723 -53.43 074610 이엔플러스 44,888 66.90 -23,921 적지 -60,809 적지 102460 이연제약 151,071 -1.93 4,034 -58.13 3,583 -51.80 000760 이화산업 47,188 -19.52 -1,814 적지 -2,103 적전 014990 인디에프 126,500 -6.53 -2,698 적지 -1,654 적지 006490 인스코비 99,811 30.17 447 흑전 -30,303 적지 023800 인지컨트롤스 634,018 11.23 20,926 22.73 13,038 11.36 129260 인터지스 611,639 -15.05 23,029 -34.96 13,971 -55.39 023810 인팩 542,893 5.98 23,521 13.00 15,379 -9.15 249420 일동제약 600,758 -5.80 -53,944 적지 -80,961 적지 000230 일동홀딩스 638,448 -5.49 -79,562 적지 -118,787 적지 013360 일성건설 607,715 31.37 7,266 166.89 4,081 -44.99 003200 일신방직 539,409 -9.05 -1,021 적지 9,720 -91.52 007570 일양약품 370,537 -3.46 24,813 -38.59 112 -99.65 008500 일정실업 32,580 2.92 -1,493 적지 -2,256 적지 081000 일진다이아 154,458 -17.33 -4,370 적전 10,565 흑전 020760 일진디스플 54,335 -56.30 -7,963 적전 -14,922 적지 103590 일진전기 1,246,732 7.04 60,757 92.93 34,540 42.60 015860 일진홀딩스 1,471,896 2.65 57,519 28.04 47,892 66.92 226320 잇츠한불 139,162 6.46 8,055 67.50 17,392 424.70 317400 자이에스앤디 2,374,633 -4.21 126,592 -36.35 94,998 -37.46 033240 자화전자 503,330 72.18 -16,356 적지 -24,426 적지 000950 전방 94,772 -24.13 -32,548 적지 -19,194 적전 194370 제이에스코퍼레이션 862,765 -11.52 84,042 3.15 44,326 -31.37 025620 제이준코스메틱 17,034 172.71 -10,187 적지 -6,798 적지 030000 제일기획 4,138,275 -2.71 307,523 -1.25 190,122 -2.92 271980 제일약품 726,394 0.58 8,731 흑전 5,201 흑전 001560 제일연마 85,239 2.16 7,892 53.86 10,917 394.64 002620 제일파마홀딩스 804,043 1.40 20,820 흑전 -13,241 적지 089590 제주항공 1,724,009 145.41 169,792 흑전 134,329 흑전 004910 조광페인트 252,818 -2.94 3,706 흑전 4,760 흑전 002600 조흥 405,946 25.28 15,648 4.49 355 -96.81 185750 종근당 1,669,404 12.17 246,599 124.37 213,602 167.08 001630 종근당홀딩스 879,781 -3.21 17,005 흑전 40,575 흑전 109070 주성코퍼레이션 23,947 4.27 -1,335 적지 -1,377 적지 044380 주연테크 43,505 -34.74 -4,656 적지 -4,445 적지 013890 지누스 952,283 -17.88 18,342 -72.02 5,297 -81.97 013870 지엠비코리아 690,906 13.17 20,567 84.90 10,813 -10.56 071320 지역난방공사 3,953,698 -5.26 314,720 흑전 199,386 흑전 003780 진양산업 86,872 3.82 7,570 43.22 8,496 38.47 010640 진양폴리우레탄 54,512 3.40 3,960 20.42 3,664 4.88 100250 진양홀딩스 271,104 15.58 3,515 -32.81 38,195 36.96 011000 진원생명과학 40,203 -17.48 -48,368 적지 -77,768 적지 009310 참엔지니어링 76,255 -55.30 -28,090 적전 -25,955 적지 012600 청호ICT 21,396 -0.89 496 흑전 -1,081 적지 035720 카카오 7,557,002 11.15 460,858 -19.06 -1,816,669 적전 001620 케이비아이동국실업 649,418 5.74 4,503 흑전 8,074 76.48 029460 케이씨 727,022 -15.26 66,381 -34.40 61,448 -48.28 002380 케이씨씨 6,288,443 -7.18 312,530 -33.17 92,503 222.74 344820 케이씨씨글라스 1,680,056 16.37 95,020 -20.30 81,716 -13.05 009070 케이씨티시 823,125 -10.57 36,821 -1.90 28,571 1.68 030200 케이티 26,376,273 2.83 1,649,774 -2.39 988,718 -28.75 053210 케이티스카이라이프 1,025,595 1.18 14,067 -77.74 -113,745 적전 033780 케이티앤지 5,862,608 0.19 1,167,336 -7.91 922,361 -8.25 007810 코리아써키트 1,332,234 -16.57 -32,101 적전 -28,266 적전 192820 코스맥스 1,777,494 11.08 115,686 117.86 37,800 흑전 044820 코스맥스비티아이 628,597 1.81 20,249 495.52 2,487 흑전 005420 코스모화학 798,984 11.25 3,006 -92.75 -7,470 적전 071950 코아스 73,746 -24.66 -3,034 적지 -6,691 적지 002020 코오롱 5,894,231 4.14 102,927 -67.58 15,387 -92.10 120110 코오롱인더 5,061,158 -5.71 157,625 -35.00 50,778 -73.16 138490 코오롱플라스틱 456,198 -11.94 33,814 -26.56 32,835 -8.01 021240 코웨이 3,966,520 2.86 731,255 7.95 471,011 2.89 036420 콘텐트리중앙 993,036 16.55 -68,127 적지 -171,340 적지 031820 콤텍시스템 892,573 25.74 15,529 -2.20 3,315 -90.11 192400 쿠쿠홀딩스 772,262 2.20 86,633 -1.42 130,122 11.51 284740 쿠쿠홈시스 954,552 1.76 144,873 20.78 121,299 5.89 005740 크라운해태홀딩스 1,035,541 5.77 71,034 84.79 41,313 73.93 259960 크래프톤 1,910,576 3.05 768,046 2.19 594,060 18.78 020120 키다리스튜디오 171,042 0.95 -5,745 적전 -35,643 적지 014580 태경비케이 294,162 -14.75 40,077 25.45 34,256 18.87 015890 태경산업 656,027 -10.55 44,128 -19.65 36,171 -3.45 006890 태경케미컬 70,748 18.68 17,877 71.89 17,372 98.94 003240 태광산업 2,265,490 -13.09 -99,370 적지 -14,694 적전 011280 태림포장 719,598 -8.22 22,184 -28.20 10,270 -55.73 004100 태양금속공업 617,172 8.37 22,163 39.62 73 흑전 007980 태평양물산 920,175 -15.16 40,575 -40.72 6,012 -75.77 055490 테이팩스 145,840 -19.98 6,621 -73.99 8,104 -57.20 078000 텔코웨어 40,638 -4.54 3,043 6.57 5,337 37.93 214420 토니모리 151,092 19.21 9,617 흑전 2,988 흑전 084870 티비에이치글로벌 197,103 -2.95 7,860 301.48 6,736 36.71 019180 티에이치엔 586,298 24.83 43,063 3,715.62 27,567 흑전 091810 티웨이항공 1,348,759 156.51 139,412 흑전 99,132 흑전 069260 티케이지휴켐스 1,052,689 -14.82 121,230 3.50 134,775 64.74 036580 팜스코 1,854,548 -2.47 31,480 67.46 -33,999 적지 004720 팜젠사이언스 166,779 10.50 9,127 22.14 5,726 -91.83 028670 팬오션 4,360,982 -32.08 385,854 -51.13 245,041 -63.81 016800 퍼시스 362,906 -4.81 35,236 7.89 66,896 1,038.31 001020 페이퍼코리아 362,072 -11.68 31,157 20.56 15,232 흑전 090080 평화산업 564,039 8.48 9,938 73.31 3,632 -40.29 010770 평화홀딩스 797,053 7.68 16,771 365.27 10,947 흑전 022100 포스코DX 1,485,876 28.91 110,564 70.97 92,128 100.93 058430 포스코스틸리온 1,158,540 -3.63 30,632 -19.85 25,202 9.91 003670 포스코퓨처엠 4,759,871 44.15 35,882 -78.37 4,435 -96.36 017810 풀무원 2,993,468 5.47 61,981 135.39 13,358 흑전 103140 풍산 4,125,264 -5.66 228,636 -1.29 156,440 -10.74 005810 풍산홀딩스 406,729 4.92 67,838 -15.37 83,387 13.86 009810 플레이그램 214,420 63.30 -2,592 적지 -43,211 적지 039130 하나투어 411,612 258.02 34,048 흑전 59,057 흑전 352820 하이브 2,178,088 22.63 295,643 24.79 183,450 281.93 071090 하이스틸 256,656 -18.89 3,386 -79.93 1,307 -88.65 000080 하이트진로 2,520,182 0.91 123,920 -34.97 35,511 -59.10 000140 하이트진로홀딩스 2,506,869 0.91 138,073 -31.82 18,316 -74.58 036460 한국가스공사 44,555,995 -13.86 1,553,419 -36.94 -747,429 적전 005430 한국공항 544,725 36.00 33,969 1,210.25 31,423 444.17 010040 한국내화 411,810 14.78 -7,539 적전 -14,730 적전 025540 한국단자공업 1,296,940 11.03 111,745 73.90 72,856 49.82 010100 한국무브넥스 1,510,806 10.17 59,338 60.36 50,490 41.67 004090 한국석유공업 679,233 -9.19 15,186 -15.62 14,757 34.18 002200 한국수출포장공업 312,304 -8.53 22,881 -10.98 19,042 -6.28 000240 한국앤컴퍼니 1,089,668 -0.57 256,563 4.61 187,234 12.77 015760 한국전력공사 88,219,461 23.80 -4,541,648 적지 -4,716,144 적지 006200 한국전자홀딩스 266,806 -17.65 -24,677 적전 -28,809 적전 000970 한국주철관공업 456,326 -5.77 20,384 45.70 17,420 44.35 161890 한국콜마 2,155,676 15.54 136,143 85.78 25,139 흑전 024720 한국콜마홀딩스 637,274 -1.94 16,871 -48.88 6,049 -53.55 161390 한국타이어앤테크놀로지 8,939,621 6.50 1,327,945 88.14 728,793 3.26 047810 한국항공우주 3,819,344 37.05 247,510 74.77 221,401 91.00 123690 한국화장품 78,713 19.18 3,055 흑전 3,547 748.39 002390 한독 522,741 -3.87 12,579 -55.86 -28,940 적전 053690 한미글로벌 412,915 10.28 29,631 -3.33 16,670 -38.08 042700 한미반도체 159,009 -51.46 34,571 -69.09 267,168 189.58 008930 한미사이언스 1,247,906 19.30 124,469 84.05 115,120 66.76 128940 한미약품 1,490,887 11.97 220,691 39.60 165,366 62.83 009240 한샘 1,966,947 -1.70 1,947 흑전 -62,155 적지 020000 한섬 1,528,641 -0.88 100,483 -40.30 80,985 -32.90 105630 한세실업 1,708,756 -22.50 168,225 -6.33 112,035 30.83 016450 한세예스24홀딩스 2,780,752 -16.30 189,745 -1.62 111,443 125.22 009180 한솔로지스틱스 726,537 -28.45 26,257 -27.76 18,533 -23.54 213500 한솔제지 2,194,103 -10.73 47,244 -63.72 1,761 -97.61 014680 한솔케미칼 771,655 -12.85 124,144 -33.25 108,690 -34.91 004710 한솔테크닉스 1,302,679 -4.27 48,937 -12.43 38,973 19.45 010420 한솔피엔에스 311,689 -0.81 -1,817 적전 -4,228 적전 004150 한솔홀딩스 443,135 -5.15 3,999 -79.06 5,033 -89.72 025750 한솔홈데코 300,003 5.85 -2,112 적전 -14,272 적지 004960 한신공영 1,309,009 7.16 14,755 -62.59 23,669 -40.80 011700 한신기계공업 57,312 2.27 -7,245 적지 -1,973 적지 018880 한온시스템 9,559,328 10.80 277,279 8.06 58,887 120.20 009420 한올바이오파마 134,910 22.65 2,211 46.86 3,509 1,295.22 014130 한익스프레스 668,411 -22.11 8,725 -56.07 -15,604 적전 300720 한일시멘트 1,799,501 20.97 246,516 108.94 177,712 102.83 002220 한일철강 216,255 -15.27 4,860 20.54 430 흑전 003300 한일홀딩스 2,363,057 20.22 262,027 97.75 180,328 39.47 051600 한전KPS 1,533,851 7.33 199,376 52.72 162,677 62.38 052690 한전기술 545,092 7.88 28,562 104.89 32,654 81.88 130660 한전산업 363,261 4.98 26,038 39.60 15,542 -4.57 002320 한진 2,807,529 -1.47 122,527 7.01 26,108 -49.56 003480 한진중공업홀딩스 1,242,608 -13.72 39,375 6.05 7,903 -47.08 180640 한진칼 275,727 37.63 42,843 195.73 388,329 -41.12 372910 한컴라이프케어 112,780 12.64 1,832 흑전 871 -90.60 000880 한화 53,134,813 4.42 2,411,920 1.78 1,635,515 -18.59 272210 한화시스템 2,453,080 12.12 92,871 137.59 343,083 흑전 012450 한화에어로스페이스 9,359,006 32.56 691,115 72.63 976,918 566.59 042660 한화오션 7,408,312 52.43 -196,498 적지 160,044 흑전 195870 해성디에스 672,245 -19.91 102,512 -49.85 84,426 -47.03 101530 해태제과식품 624,866 5.86 45,724 97.33 21,704 흑전 143210 핸즈코퍼레이션 749,498 -3.70 -21,499 적지 -33,908 적지 000720 현대건설 29,651,357 39.61 785,430 36.62 654,281 38.95 086280 현대글로비스 25,683,197 -4.81 1,554,033 -13.59 1,070,091 -10.29 064350 현대로템 3,587,382 13.40 210,047 42.42 156,779 -19.41 079430 현대리바트 1,585,705 6.02 -19,852 적지 -34,136 적지 012330 현대모비스 59,254,361 14.16 2,295,284 13.26 3,423,309 37.63 010620 현대미포조선 4,039,066 8.67 -152,916 적지 -138,953 적지 069960 현대백화점 4,207,453 -16.09 303,470 -5.44 -39,776 적전 004560 현대비앤지스틸 1,045,306 -18.41 -35,228 적전 -30,200 적전 017800 현대엘리베이터 2,602,099 22.20 82,620 92.07 309,851 296.06 307950 현대오토에버 3,065,015 11.27 181,414 27.43 140,313 20.78 011210 현대위아 8,590,316 4.66 229,216 8.06 52,548 20.85 005380 현대자동차 162,663,579 14.43 15,126,901 53.96 12,272,301 53.72 004020 현대제철 25,914,760 -5.22 798,325 -50.61 442,983 -57.33 011760 현대코퍼레이션 6,580,448 7.40 99,331 48.64 83,387 5.97 227840 현대코퍼레이션홀딩스 188,346 14.60 18,731 31.19 28,822 -13.56 126560 현대퓨처넷 168,615 9.34 2,453 -74.22 2,859 흑전 057050 현대홈쇼핑 2,064,457 -1.77 59,952 -45.81 136,205 57.79 111110 호전실업 441,549 -8.01 35,118 -13.47 17,191 -35.77 008770 호텔신라 3,568,466 -27.50 91,230 16.45 85,978 흑전 002460 화성산업 908,069 40.63 25,254 73.62 19,208 -15.28 378850 화승알앤에이 680,652 3.45 31,781 104.99 24,209 90.86 241590 화승엔터프라이즈 1,213,832 -26.61 12,962 -75.45 -25,283 적지 006060 화승인더스트리 1,466,551 -23.34 24,745 -66.24 -32,499 적전 013520 화승코퍼레이션 1,634,052 3.07 78,207 81.17 33,208 112.08 010690 화신 1,802,760 6.66 83,729 -4.16 77,268 4.12 133820 화인베스틸 132,198 -5.31 -19,777 적전 -18,028 적지 000850 화천기공 225,720 -7.53 4,560 -44.27 10,563 -71.82 016580 환인제약 230,394 15.81 30,170 1.21 29,774 25.45 032560 황금에스티 355,143 6.51 29,280 -37.04 29,757 -35.66 004800 효성 3,436,688 -7.60 94,367 45.43 -438 적전 094280 효성 ITX 503,775 -1.47 19,190 -14.03 14,579 -2.29 298040 효성중공업 4,300,572 22.52 257,837 79.99 131,922 352.88 298050 효성첨단소재 3,202,331 -16.64 172,374 -45.29 47,255 -70.51 298020 효성티앤씨 7,526,919 -15.26 213,393 72.66 98,706 414.54 298000 효성화학 2,791,629 -3.02 -188,836 적지 -346,913 적지 093370 후성 523,192 -14.31 -46,106 적전 -84,392 적전 081660 휠라홀딩스 4,006,627 -5.10 303,494 -30.24 153,057 -67.26 079980 휴비스 927,679 -9.20 -71,629 적지 -107,987 적지 005010 휴스틸 764,842 -25.81 123,215 -57.40 72,198 -68.22 003280 흥아해운 164,812 -7.34 24,563 -17.24 34,734 45.88 138930 BNK금융지주 801,174 -30.70 678,905 -18.51 016610 DB금융투자 21,297 -10.61 12,526 16.31 005830 DB손해보험 2,234,998 -18.01 1,742,379 -14.57 139130 DGB금융지주 534,255 -14.10 412,181 -7.46 175330 JB금융지주 799,978 -3.12 603,924 -2.32 105560 KB금융 6,435,319 21.67 4,563,431 16.08 005940 NH투자증권 725,757 39.21 553,048 82.57 001510 SK증권 13,098 -26.76 3,188 -62.97 030610 교보증권 70,278 36.06 67,558 56.06 024110 기업은행 3,432,281 -5.89 2,675,188 0.02 030210 다올투자증권 -62,005 적전 -11,368 적전 003540 대신증권 161,317 -36.35 135,832 3.10 082640 동양생명 334,329 3,615.73 270,646 흑전 138040 메리츠금융지주 2,933,502 1.39 2,125,377 -0.37 085620 미래에셋생명 169,121 4.14 117,205 -6.10 006800 미래에셋증권 521,037 -37.64 337,858 -52.15 001270 부국증권 69,109 14.32 57,307 35.43 032830 삼성생명 2,398,377 9.98 2,033,709 -11.87 016360 삼성증권 741,118 28.20 547,406 29.59 029780 삼성카드 810,007 -4.59 609,439 -2.06 000810 삼성화재해상보험 2,357,283 15.29 1,821,614 11.98 001290 상상인증권 962 흑전 487 -86.76 026890 스틱인베스트먼트 33,098 220.01 27,595 74.04 055550 신한지주 6,100,850 3.31 4,478,000 -5.84 244920 에이플러스에셋 7,648 464.18 11,677 -82.18 316140 우리금융지주 3,499,029 -21.02 2,626,894 -20.97 003470 유안타증권 129,125 198.13 64,428 42.94 001200 유진증권 27,039 49.20 30,696 95.86 006220 제주은행 2,623 -90.29 5,101 -77.65 377300 카카오페이 -56,590 적지 -22,907 적전 003690 코리안리 363,673 3.20 283,869 1.94 039490 키움증권 564,659 -13.98 440,737 -13.27 086790 하나금융지주 4,693,407 0.11 3,468,356 -4.70 071050 한국금융지주 820,405 50.32 708,063 10.67 123890 한국자산신탁 116,706 -20.54 129,642 19.77 034830 한국토지신탁 31,235 -41.44 -7,660 적전 088350 한화생명 1,057,044 -15.91 825,981 -29.43 000370 한화손해보험 306,524 49.64 212,757 13.61 003530 한화투자증권 31,452 -8.59 9,298 흑전 001500 현대차증권 65,170 -43.12 53,511 -38.57 001450 현대해상 788,216 -56.01 607,829 -53.06 유가증권시장 12월 결산 상장사 2023년 실적현황(개별)* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함<개별기준 95개사> (단위 : 백만원, %) 종목코드 회사명 매출액 영업이익 순이익 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 069730 DSR제강 212,954 -18.62 23,495 -10.89 12,944 -55.25 058860 KTis 592,960 10.67 20,525 5.02 13,922 -12.53 008260 NI스틸 382,911 7.74 70,661 4.32 50,210 2.91 001770 SHD 106,294 -15.14 673 -95.26 110 -98.98 011420 갤럭시아에스엠 32,950 9.49 4,582 9.76 2,674 -42.03 214390 경보제약 216,357 10.24 5,545 298.14 2,974 387.14 037710 광주신세계 179,587 -2.86 54,901 -16.29 48,259 -15.26 009190 대양금속 200,970 -16.08 -2,500 적전 -38,643 적전 014160 대영포장 283,462 -6.31 11,078 -6.98 7,925 -38.34 009320 대우부품 113,444 12.88 2,038 흑전 230 흑전 016090 대현 295,304 -7.52 21,332 -29.35 23,272 -8.49 069460 대호에이엘 181,569 4.33 8,359 -10.51 3,486 -41.17 002210 동성제약 88,594 -5.07 596 흑전 -2,074 적지 005070 코스모신소재 629,579 29.65 32,325 -0.46 27,036 -2.39 002690 동일제강 180,813 -8.10 -2,913 적전 -3,160 적전 336260 두산퓨얼셀 260,886 -16.42 1,642 -77.27 -8,500 적전 024090 디씨엠 218,259 -9.29 9,056 -63.04 -10,302 적전 071840 롯데하이마트 2,610,137 -21.78 8,223 흑전 -35,369 적지 012690 모나리자 129,760 7.35 6,486 124.01 9,144 291.56 008420 문배철강 163,634 -14.87 -3,437 적전 18,560 -29.21 007120 미래아이앤지 13,026 1.54 3,233 4.09 -9,298 적지 026940 부국철강 191,435 -8.72 2,416 -59.20 3,625 -48.97 005030 부산주공 241,721 4.85 364 흑전 -5,085 적지 008040 사조동아원 678,498 7.43 38,637 153.34 10,739 937.19 006090 사조오양 391,538 6.07 16,282 59.61 20,299 138.06 001360 삼성제약 51,955 0.24 -18,037 적지 -24,812 적지 068290 삼성출판사 41,806 -6.94 -1,312 적지 8,754 -46.76 002960 한국쉘석유 320,486 6.25 42,297 20.60 37,379 39.88 023000 삼원강재 359,058 -1.39 16,505 -0.17 16,609 27.63 009770 삼정펄프 178,308 2.20 7,375 58.08 13,973 흑전 005500 삼진제약 292,129 6.60 20,484 -11.65 18,906 -13.68 004410 서울식품공업 64,785 0.68 587 -55.24 -573 적전 021050 서원 233,179 -15.42 453 161.32 -10,159 적전 083420 그린케미칼 282,346 -13.10 4,952 -71.24 3,350 16.71 002420 세기상사 31,329 -7.07 -816 적지 -1,559 적지 306200 세아제강 1,860,905 3.28 231,910 7.78 188,834 18.54 067830 세이브존I&C 123,787 3.72 11,044 19.79 13,618 48.35 002700 신일전자 184,300 -9.09 2,010 -28.95 1,057 1.45 004770 써니전자 12,760 -26.84 902 -46.51 3,864 -23.28 134380 미원화학 232,616 -1.08 24,913 31.24 21,814 34.15 267850 아시아나IDT 188,354 3.85 9,112 -10.99 10,958 27.47 450080 에코프로머티 952,523 43.18 8,773 -77.50 5,045 -67.62 178920 PI첨단소재 217,639 -21.27 -3,938 적전 -1,796 적전 003520 영진약품 234,902 7.57 3,117 흑전 -3,876 적지 012280 영화금속 292,312 2.62 9,396 흑전 7,536 1,505.39 033270 유나이티드 278,943 6.26 54,950 13.97 48,262 6.60 011330 유니켐 108,288 8.51 4,744 14.29 -6,254 적전 025820 이구산업 433,373 0.87 10,213 -25.40 656 -88.53 015020 이스타코 13,271 74.00 -1,661 적지 -2,922 적지 084680 이월드 115,276 -8.85 7,923 -45.77 -9,443 적전 034590 인천도시가스 781,337 7.25 16,518 105.18 17,521 43.80 003120 일성신약 78,053 27.44 -7,993 적전 -20,941 적전 007110 일신석재 101,237 -26.46 4,606 18.12 1,662 -29.19 011500 한농화성 212,396 -11.29 -2,428 적전 12,399 44.66 271940 일진하이솔루스 78,740 -27.81 -9,799 적전 1,409 -79.99 023450 동남합성 166,722 -13.79 8,063 -40.10 5,951 -43.97 004700 조광피혁 126,567 3.74 6,344 1,150.02 9,046 49.24 120030 조선선재 66,614 -0.54 10,581 12.14 13,005 23.60 018470 조일알미늄 465,784 -17.18 8,473 -46.48 -134 적전 063160 종근당바이오 160,353 2.76 -20,153 적지 -24,193 적지 088790 진도 56,371 -11.11 3,762 -38.27 4,391 -3.96 002780 진흥기업 759,440 20.75 51,726 2.06 45,311 -8.57 003830 대한화섬 134,407 -10.91 2,392 -62.52 10,428 -68.81 281820 케이씨텍 286,910 -24.14 32,704 -45.80 31,701 -42.76 381970 케이카 2,047,566 -5.96 59,013 17.91 28,366 -6.58 001550 조비 114,718 -22.78 -5,582 적전 -9,037 적전 264900 크라운제과 434,729 5.10 28,440 61.70 23,454 -13.32 003350 한국화장품제조 109,338 5.26 9,025 109.00 7,281 80.54 001420 태원물산 9,212 -15.90 -811 적지 -82 적지 004870 티웨이홀딩스 7,774 -32.22 -3,006 적지 4,561 -91.41 005690 파미셀 56,227 -6.57 1,296 -85.39 3,578 -56.69 010820 퍼스텍 173,103 8.09 2,508 -19.43 4,620 157.51 293480 하나제약 224,457 6.46 27,031 -13.28 22,333 -8.12 019490 하이트론씨스템즈 5,504 -30.35 -6,551 적지 -7,037 적지 000650 천일고속 43,998 16.70 -5,148 적지 -4,813 적지 023350 한국종합기술 376,919 32.86 3,992 -26.42 13,342 251.17 025890 한국주강 53,811 -1.03 2,419 흑전 2,495 44.94 104700 한국철강 905,096 -14.95 86,552 -28.76 68,180 -21.99 007280 한국특강 830,392 4.33 47,316 54.41 28,125 -30.78 003680 한성기업 320,600 9.74 8,069 14.23 1,221 -13.65 272450 진에어 1,277,222 115.23 182,163 흑전 133,862 흑전 006390 한일현대시멘트 504,671 7.11 48,003 36.50 35,063 -1.80 298690 에어부산 890,440 119.87 159,754 흑전 104,145 흑전 009460 한창제지 276,034 28.43 -11,475 적전 -17,495 적전 002760 보락 46,774 -3.43 506 -84.60 858 -72.05 082740 한화엔진 854,384 11.79 8,729 흑전 -426 적지 003010 혜인 276,081 55.08 9,142 240.84 7,404 흑전 010660 화천기계 161,884 -14.68 -3,038 적전 768 -78.42 051630 진양화학 28,281 -2.78 -2,147 적지 -2,171 적지 005870 휴니드테크놀러지스 228,844 2.86 17,361 37.12 17,876 93.07 000400 롯데손해보험 396,291 흑전 301,636 흑전 003460 유화증권 -430 적지 7,337 74.82 323410 카카오뱅크 478,485 35.48 354,912 34.90 001750 한양증권 46,295 24.46 35,104 46.06 000540 흥국화재 407,770 54.88 316,147 52.55 ①연결실적은 연결재무제표를 제출한 유가증권시장 12월 결산 상장법인 656개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 제출유예 및 감사의견 비적정법인 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결재무제표 작성 필요 없는 95개사 기준. 가나다 순.②증감률은 2022년 연간 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함. 금융회사는 매출, 증감률 표시 안함.③흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지.*자료 : 한국거래소, 한국상장사협의회 코스닥시장 12월 결산 상장사 2023년 실적현황(연결)* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함<연결기준 1146개사> (단위 : 백만원, %) 종목코드 회사명 매출액 영업이익 순이익 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 265520 AP시스템 533,579 9.65 60,121 -33.56 60,034 -27.00 126600 BGF에코머티리얼즈 285,659 8.49 17,193 7.96 -9,806 적전 013720 CBI 31,359 -12.95 787 100.13 -16,628 적지 083790 CG인바이츠 4,879 12.90 -30,913 적지 -50,042 적지 035760 CJ ENM 4,368,361 -8.85 -14,600 적전 -396,775 적지 311690 CJ 바이오사이언스 5,575 36.82 -32,057 적지 -22,913 적지 051500 CJ프레시웨이 3,074,242 11.88 99,256 1.45 59,700 14.27 058820 CMG제약 93,907 14.25 3,037 1.86 6,455 흑전 065770 CS 33,661 -4.32 -1,577 적지 -682 적지 083660 CSA 코스믹 44,587 -27.15 -5,908 적지 -6,603 적지 060900 DGP 18,200 -45.73 -4,755 적지 -7,434 적지 290120 DH오토리드 235,592 4.27 15,775 -29.31 -7,546 적전 025440 DH오토웨어 393,132 2.97 2,776 19.59 651 흑전 068790 DMS 164,525 -48.11 28,921 -45.98 33,182 2.09 180400 DXVX 46,745 45.24 -12,084 적전 -27,836 적지 037370 EG 61,798 -11.95 -14,606 적지 -20,358 적지 050120 ES큐브 63,334 -15.79 10,790 -29.68 -27,938 적전 214270 FSN 175,608 -0.53 -5,966 적지 -24,785 적지 130500 GH신소재 88,768 2.20 4,697 45.77 2,731 -38.12 083450 GST 279,215 -10.75 42,538 -25.29 36,937 -22.40 297890 HB솔루션 96,170 -48.74 6,764 -75.06 75,624 73.48 078150 HB테크놀러지 111,647 -24.59 -22,063 적전 79,300 191.44 028300 HLB 42,901 -76.13 -125,025 적지 -206,043 적지 278650 HLB바이오스텝 52,814 -38.79 -1,276 적전 -54 적지 067630 HLB생명과학 97,990 -1.61 -24,533 적지 -5,913 적지 115450 HLB테라퓨틱스 53,749 26.76 -8,700 적지 -3,079 적지 036640 HRS 78,169 -9.21 12,521 9.46 12,107 20.67 095340 ISC 140,222 -21.61 10,737 -80.79 13,583 -69.08 099520 ITX-AI 13,392 -48.24 -4,392 적전 -5,035 적전 067290 JW신약 104,235 1.48 5,628 31.26 -37,402 적전 035900 JYP Ent. 566,501 63.78 169,444 75.35 105,017 55.58 024840 KBI메탈 685,035 -3.58 7,819 45.90 666 -71.85 024120 KB오토시스 203,726 14.43 4,045 65.95 1,063 -3.51 044180 KD 179,411 84.69 4,402 흑전 -3,768 적지 046440 KG모빌리언스 279,580 1.25 32,981 -18.14 41,336 53.77 035600 KG이니시스 1,344,792 14.20 106,275 -0.22 97,103 37.98 060720 KH바텍 363,572 8.17 33,608 -4.85 30,935 23.69 058400 KNN 66,078 0.18 6,092 -9.59 8,449 14.46 122450 KX 403,052 23.53 62,020 -21.13 26,600 -29.85 052900 KX하이텍 154,677 -1.11 8,121 -33.79 4,739 -67.27 061970 LB세미콘 416,871 -20.54 -12,705 적전 -16,597 적전 417200 LS머트리얼즈 136,885 -15.50 13,568 -6.16 12,224 45.34 086960 MDS테크 155,314 1.17 8,718 6.91 500 흑전 160550 NEW 129,148 -17.01 -5,583 적전 -17,506 적지 060250 NHN KCP 972,016 18.14 41,959 -5.09 35,216 1.04 024940 PN풍년 57,231 -0.71 2,091 58.58 2,169 27.09 218410 RFHIC 111,433 3.15 303 -62.26 17,683 264.03 327260 RF머트리얼즈 47,912 -5.02 -35 적전 714 -79.95 091340 S&K폴리텍 251,085 -25.29 2,840 1,367.29 -5,980 적지 419530 SAMG엔터 95,123 39.23 -9,418 적지 -17,103 적지 036120 SCI평가정보 34,374 -15.95 401 -91.25 439 -81.27 099220 SDN 75,692 -27.55 -7,646 적전 -8,692 적전 036540 SFA반도체 437,586 -37.44 -16,710 적전 -14,044 적전 255220 SG 80,921 -9.95 -13,469 적전 -32,912 적전 040610 SG&G 41,899 -1.92 2,953 57.99 19,973 -61.32 184230 SGA솔루션즈 54,733 46.64 1,277 -66.76 64 -98.66 016250 SGC이테크건설 1,863,680 22.34 -21,587 적전 -34,090 적전 048550 SM C&C 127,311 -19.38 2,086 4.03 -9,915 적전 063440 SM Life Design 47,319 16.17 2,685 -23.48 4,738 90.46 089230 THE E&M 31,702 -31.97 -7,718 적지 -33,574 적지 032540 TJ미디어 96,399 12.21 6,331 52.86 4,704 4.61 048770 TPC 86,177 -8.59 -5,158 적전 -7,129 적전 317240 TS트릴리온 39,984 -36.46 1,226 흑전 -1,593 적지 057030 YBM넷 60,481 -3.33 5,122 7.12 5,067 -33.62 051390 YW 36,986 82.34 6,475 111.85 5,339 76.31 052220 iMBC 46,304 -2.44 1,157 -54.78 2,136 19.64 079940 가비아 261,591 9.38 42,603 3.39 34,640 -16.72 078890 가온그룹 536,375 -12.25 -18,858 적전 -18,630 적전 399720 가온칩스 63,597 46.81 4,352 11.59 6,344 43.58 217730 강스템바이오텍 12,704 -22.06 -22,777 적지 -23,221 적지 114190 강원에너지 139,211 95.03 6,928 164.58 5,262 52.25 094480 갤럭시아머니트리 132,390 17.90 9,241 7.48 -351 적전 053950 경남제약 68,445 16.01 -6,745 적지 -22,228 적지 011040 경동제약 162,674 -10.97 -24,955 적전 -20,730 적전 024910 경창산업 667,254 8.39 21,036 9.65 8,829 -54.18 049720 고려신용정보 158,214 7.80 13,070 9.00 11,770 11.12 348150 고바이오랩 33,138 185.54 -18,458 적지 -15,158 적지 098460 고영 225,631 -18.06 20,372 -53.97 21,926 -44.19 215000 골프존 685,111 10.95 114,549 -22.96 73,622 -34.01 121440 골프존뉴딘홀딩스 427,096 -12.62 53,113 -43.76 37,648 -57.22 029480 광무 24,240 -69.01 -2,607 적전 7,281 흑전 026910 광진실업 53,679 -9.23 -7,044 적전 -5,140 적전 053270 구영테크 357,438 30.35 28,953 276.22 18,644 368.96 066620 국보디자인 401,268 6.05 32,410 12.67 27,637 32.44 043650 국순당 70,484 -5.54 4,465 -51.18 -3,876 적지 078130 국일제지 80,713 -28.26 -7,440 적지 -21,279 적지 307750 국전약품 121,998 17.63 6,499 85.20 4,692 -47.14 035080 그래디언트 3,423,867 -4.49 2,910 -80.05 -6,023 적전 204020 그리티 176,102 23.05 11,123 287.04 8,401 356.84 402490 그린리소스 16,501 -34.22 3,268 -12.39 2,602 -24.91 186230 그린플러스 58,874 -29.07 -8,208 적전 -15,330 적지 053260 금강철강 225,363 -7.72 5,290 8.15 4,517 -16.30 282720 금양그린파워 238,858 3.58 6,052 -43.49 19,501 158.29 036190 금화피에스시 337,610 35.94 43,458 55.76 38,001 17.71 049080 기가레인 44,295 -19.06 -11,774 적지 -11,237 적지 035460 기산텔레콤 73,885 8.97 4,410 -4.45 3,797 4.25 308100 까스텔바작 48,415 -21.61 -1,010 적지 -4,546 적지 407400 꿈비 28,928 6.42 -2,636 적전 -2,267 적전 286750 나노브릭 6,459 -9.53 -2,482 적지 -6,284 적지 121600 나노신소재 83,170 4.08 11,892 -29.31 16,774 -12.54 039860 나노엔텍 26,837 -23.76 -2,229 적전 -3,678 적전 091970 나노캠텍 42,401 -15.47 -1,844 적지 -6,115 적지 417010 나노팀 47,191 22.71 5,444 79.66 4,878 17.82 405920 나라셀라 85,325 -20.38 196 -98.36 -1,105 적전 051490 나라엠앤디 231,001 5.86 10,712 1.63 8,918 -6.40 137080 나래나노텍 52,926 -39.89 -14,991 적전 -13,283 적전 190510 나무가 365,609 -29.60 22,725 -29.81 23,522 -24.94 242040 나무기술 90,558 -14.74 -750 적전 -3,528 적전 089600 나스미디어 146,769 -3.69 20,517 -37.93 17,703 -38.78 130580 나이스디앤비 87,911 -4.64 14,192 -8.42 10,377 -27.24 036800 나이스정보통신 891,629 10.78 36,734 -23.60 29,751 -26.01 267320 나인테크 123,048 38.54 -3,098 적전 8,695 1,979.16 091590 남화토건 71,796 -20.92 -4,375 적전 -11,231 적전 168330 내츄럴엔도텍 18,790 34.69 -4,081 적지 -5,633 적지 094860 네오리진 25,512 -2.20 -2,588 적지 -6,721 적지 253590 네오셈 100,931 35.16 8,087 -3.32 8,282 -17.17 095660 네오위즈 365,594 24.11 31,593 61.53 46,424 251.64 042420 네오위즈홀딩스 366,585 23.02 17,378 148.06 37,533 흑전 311390 네오크레마 24,867 -6.88 279 -80.37 -4,958 적지 085910 네오티스 58,472 -27.25 -742 적전 -3,309 적전 092730 네오팜 97,105 14.20 25,307 18.04 23,213 36.33 290660 네오펙트 26,614 1.57 -1,778 적지 -5,541 적지 306620 네온테크 86,755 64.03 2,167 흑전 -3,361 적지 007390 네이처셀 19,351 -8.95 -10,273 적지 -11,680 적지 033640 네패스 480,112 -18.35 -70,003 적지 -109,458 적전 089140 넥스턴바이오 41,258 75.84 1,267 흑전 9,681 흑전 137940 넥스트아이 17,749 -44.87 -12,168 적지 -17,533 적지 348210 넥스틴 87,931 -23.50 36,166 -35.99 30,934 -28.74 104620 노랑풍선 98,613 348.14 6,616 흑전 5,920 흑전 194700 노바렉스 302,167 7.28 25,500 1.25 21,974 10.19 285490 노바텍 92,421 -16.36 25,608 -3.26 29,641 107.81 376930 노을 2,734 404.51 -16,139 적지 -16,321 적지 142280 녹십자엠에스 94,011 -16.88 1,801 흑전 1,877 흑전 054050 농우바이오 135,844 1.83 8,945 -19.64 10,321 5.09 069140 누리플랜 122,181 -6.84 -24,646 적지 -28,358 적지 040160 누리플렉스 132,719 6.41 1,980 -80.95 2,497 424.10 348340 뉴로메카 13,743 40.89 -14,825 적지 -17,654 적지 060260 뉴보텍 48,893 6.33 -704 적전 -4,757 적지 012340 뉴인텍 79,095 5.01 -11,093 적지 -12,828 적지 270870 뉴트리 151,377 -18.30 10,523 137.07 4,666 -1.81 144960 뉴파워프라즈마 350,667 -0.63 16,089 13.90 16,265 -19.74 085670 뉴프렉스 195,106 -25.04 10,327 -42.31 6,787 -52.91 064260 다날 295,468 0.18 3,498 흑전 -40,615 적지 039560 다산네트웍스 92,293 14.34 -1,252 적지 -92,872 적전 154040 다산솔루에타 158,770 0.57 -149 적전 26,506 558.48 032190 다우데이타 10,334,025 6.02 667,943 -14.00 442,896 -39.65 068240 다원시스 357,844 71.06 19,271 흑전 2,899 흑전 017650 대림제지 164,383 -12.26 21,827 -25.24 18,797 -23.01 007720 대명소노시즌 159,946 -6.45 -1,589 적지 -250 적지 389260 대명에너지 61,640 -29.95 16,741 -34.57 6,142 -77.11 317850 대모 44,411 -18.96 -378 적전 -244 적전 290670 대보마그네틱 40,000 -63.15 127 -99.52 -8,198 적전 078140 대봉엘에스 87,622 -6.29 3,801 -53.50 6,182 -47.58 129920 대성하이텍 92,798 -27.71 -6,581 적전 -7,486 적전 045390 대아티아이 112,335 6.43 3,562 -62.70 10,701 27.86 108380 대양전기공업 154,347 18.37 3,734 흑전 8,379 흑전 006580 대양제지 150,195 21.77 -2,031 적지 -1,349 적지 007680 대원 436,092 21.71 -62,075 적전 -57,366 적전 048910 대원미디어 316,062 4.15 13,807 -3.24 8,893 23.20 005710 대원산업 778,643 5.64 47,307 50.68 35,740 -5.09 003310 대주산업 105,015 5.82 7,684 39.08 10,150 134.02 078600 대주전자재료 184,989 6.26 6,209 -48.13 628 -21.26 096350 대창솔루션 71,715 35.94 5,596 흑전 2,801 흑전 140520 대창스틸 419,753 5.33 5,729 13.00 2,110 -96.62 131220 대한과학 73,702 1.97 6,167 -14.64 5,222 -16.35 010170 대한광통신 180,263 -5.18 -23,223 적전 -29,457 적지 067080 대화제약 141,359 7.16 1,964 -66.42 -514 적전 298540 더네이쳐홀딩스 548,444 10.16 66,952 -26.25 52,424 -24.34 393890 더블유씨피 304,986 18.46 46,391 -20.05 53,621 -2.96 299170 더블유에스아이 30,877 13.82 3,343 -9.27 2,826 -34.50 224060 더코디 20,212 0.50 -10,401 적지 -13,678 적지 213420 덕산네오룩스 163,702 -7.34 32,920 -26.63 35,804 -8.01 317330 덕산테코피아 94,077 -15.25 -6,225 적전 -19,274 적전 077360 덕산하이메탈 144,453 -12.13 -10,966 적지 3,326 -45.52 090410 덕신하우징 218,078 8.17 28,947 43.34 24,088 137.19 263600 덕우전자 165,129 -20.98 -9,935 적전 -8,567 적전 194480 데브시스터즈 161,143 -24.85 -47,993 적지 -49,721 적지 206560 덱스터 67,717 2.75 -41 적지 -886 적지 261200 덴티스 94,335 8.32 429 -92.33 2,550 740.81 067990 도이치모터스 2,195,954 12.21 42,772 -34.04 11,366 -70.52 006620 동구바이오제약 215,686 10.62 14,616 -14.22 11,808 78.54 100130 동국S&C 398,256 -16.53 -31,751 적지 -30,266 적지 005160 동국산업 757,010 -12.03 -27,109 적전 -20,641 적전 075970 동국알앤에스 108,391 -8.28 2,085 -50.43 680 -82.73 086450 동국제약 730,994 10.48 66,873 -9.56 48,871 -10.75 033500 동성화인텍 531,409 22.40 37,340 144.41 28,746 241.33 088130 동아엘텍 165,117 -22.76 2,242 -83.01 -10,883 적전 041930 동아화성 368,722 5.46 21,636 49.82 14,364 -6.36 060380 동양에스텍 210,467 -9.46 5,986 -11.46 5,475 -5.93 079960 동양이엔피 536,914 -4.09 42,958 54.80 46,964 104.57 088910 동우팜투테이블 349,164 3.66 21,127 77.07 26,413 63.38 013120 동원개발 736,557 26.66 30,000 -64.25 42,550 -36.38 109860 동일금속 110,445 -0.89 12,368 -11.23 319 -97.73 032960 동일기연 25,235 -5.49 423 -61.64 2,185 108.71 005290 동진쎄미켐 1,309,924 -10.11 176,174 -18.55 123,534 -20.91 025900 동화기업 963,223 -12.47 -16,572 적전 -108,412 적전 030350 드래곤플라이 16,618 134.16 -13,327 적지 -28,046 적지 203650 드림시큐리티 232,739 3.81 33,279 31.80 22,358 131.07 223250 드림씨아이에스 47,844 23.08 1,588 -72.71 3,858 -14.70 060570 드림어스컴퍼니 270,331 -1.47 -3,494 적지 -2,902 적전 016670 디모아 31,353 22.27 2,912 23.41 -2,499 적지 187870 디바이스이엔지 57,152 -21.43 4,309 -67.66 7,197 -33.36 066670 디스플레이텍 34,642 -49.84 1,996 -35.24 3,652 -46.56 110990 디아이티 107,061 -19.43 8,644 56.19 13,164 42.01 263690 디알젬 112,917 2.50 10,071 -40.61 9,191 -36.14 214680 디알텍 92,439 3.31 -149 적전 -2,062 적전 263720 디앤씨미디어 60,372 -1.38 3,487 -40.50 3,962 -35.50 109740 디에스케이 71,500 48.24 -9,707 적지 3,576 흑전 196490 디에이테크놀로지 89,535 68.28 -44,459 적지 -53,418 적지 066900 디에이피 403,492 20.93 -13,064 적전 -12,544 적전 127120 디엔에이링크 21,949 29.26 -4,342 적지 -5,596 적지 039840 디오 155,818 18.67 20,896 흑전 2,619 흑전 310870 디와이씨 122,420 1.46 9,143 -4.37 4,403 2.55 104460 디와이피엔에프 144,056 27.35 8,325 흑전 5,701 흑전 079810 디이엔티 127,354 153.91 1,748 흑전 1,015 흑전 113810 디젠스 86,034 32.46 2,995 1,275.49 2,963 흑전 197140 디지캡 24,627 -4.52 -665 적전 -3,335 적전 068930 디지털대성 211,549 0.35 25,023 -11.84 16,994 -20.05 033130 디지틀조선 36,572 5.35 2,175 5.54 3,325 20.95 105740 디케이락 111,449 1.37 11,788 3.24 11,552 97.63 263020 디케이앤디 89,793 -18.83 8,159 -28.85 7,584 1.65 290550 디케이티 280,218 -22.92 14,687 -30.67 4,373 -77.73 187220 디티앤씨 96,737 -12.48 -20,665 적전 -25,689 적전 131180 딜리 25,705 -30.86 -891 적전 688 -73.73 317120 라닉스 11,543 5.08 -2,957 적지 -5,370 적지 300120 라온피플 11,244 -57.55 -11,135 적전 -8,716 적지 171120 라이온켐텍 130,783 -13.96 7,795 -29.05 7,083 -19.95 069540 라이트론 21,694 -58.72 -9,354 적전 -19,623 적지 347700 라이프시맨틱스 3,325 17.97 -9,592 적지 -11,264 적지 214260 라파스 27,936 18.18 -4,050 적지 -9,248 적지 200350 래몽래인 41,864 -5.76 -7,788 적지 -7,434 적지 171010 램테크놀러지 42,976 -35.88 -2,952 적전 -2,869 적전 084650 랩지노믹스 73,127 -49.49 -6,794 적전 -5,246 적전 217500 러셀 44,711 6.64 1,872 -58.42 1,507 -60.63 141080 레고켐바이오 34,146 2.20 -80,822 적지 -73,704 적지 038390 레드캡투어 338,183 29.05 38,771 6.74 16,636 -21.66 443250 레뷰코퍼레이션 51,590 28.11 2,787 -38.70 3,388 -44.90 228670 레이 145,882 13.09 6,118 -62.25 -3,048 적전 228850 레이언스 142,986 -2.84 19,696 -22.33 19,462 -10.92 412350 레이저쎌 6,027 -0.10 -5,780 적지 -182 적지 281740 레이크머티리얼즈 117,790 -10.43 29,526 -16.57 24,369 -10.28 277810 레인보우로보틱스 15,258 12.07 -44,590 적전 -843 적전 215100 로보로보 14,261 20.22 221 흑전 1,421 흑전 090360 로보스타 102,679 -28.32 1,136 -36.69 694 -78.87 108490 로보티즈 29,128 12.65 -5,299 적지 -1,300 적지 071280 로체시스템즈 105,269 -27.19 11,926 -54.89 8,866 -56.22 328130 루닛 25,080 80.88 -42,217 적지 -36,798 적지 038060 루멘스 171,237 2.97 2,742 130.45 4,005 -74.79 060240 룽투코리아 10,388 -64.29 -6,086 적지 -11,622 적지 016100 리더스코스메틱 69,279 -20.05 -4,311 적전 173 흑전 012700 리드코프 490,568 -22.77 -13,522 적전 8,970 -71.95 302550 리메드 18,536 -13.23 -2,860 적전 319 -91.92 042500 링네트 217,699 6.71 16,348 50.29 12,789 27.18 219420 링크제니시스 14,194 -17.80 1,398 -61.59 1,400 -26.52 439090 마녀공장 105,001 3.11 15,862 -35.24 11,632 -32.75 377480 마음AI 10,224 24.02 -3,857 적지 -5,556 적지 098120 마이크로컨텍솔 64,817 6.16 7,429 -5.90 7,388 4.85 038290 마크로젠 132,803 -4.19 -423 적전 -16,751 적지 267980 매일유업 1,782,979 5.77 72,229 19.02 55,050 281.47 005990 매일홀딩스 2,146,399 8.44 82,234 11.98 86,350 412.31 093520 매커스 175,414 -9.47 26,350 -16.22 20,351 -8.48 377030 맥스트 1,766 -39.04 -16,525 적지 -13,231 적지 100590 머큐리 153,627 -5.79 4,941 1.17 3,307 517.53 067280 멀티캠퍼스 358,598 0.31 40,286 -1.84 31,940 4.59 072870 메가스터디 107,785 -11.36 10,360 -14.99 20,286 -0.91 215200 메가스터디교육 935,225 11.88 127,441 -5.87 95,793 -3.78 133750 메가엠디 36,041 -44.09 -3,939 적전 -3,197 적전 235980 메드팩토 0 -28,758 적지 -35,325 적지 041920 메디아나 78,421 14.74 9,402 -11.38 8,893 -16.08 014100 메디앙스 66,023 -7.56 -1,293 적전 6,992 흑전 054180 메디콕스 26,875 32.42 -10,658 적지 -32,378 적지 086900 메디톡스 221,121 13.34 17,322 -62.88 9,690 -73.52 078160 메디포스트 68,643 6.92 -25,131 적지 4,951 135.12 140410 메지온 31,721 3.24 -14,489 적지 -12,728 적지 241770 메카로 40,761 -24.50 -8,468 적전 -2,357 적전 059210 메타바이오메드 83,101 20.54 10,748 100.33 9,815 172.65 058110 멕아이씨에스 13,261 -53.88 -13,874 적지 -16,271 적지 434480 모니터랩 14,187 0.37 7 -99.37 -1,369 적전 080420 모다이노칩 390,034 -5.17 16,227 -29.91 -9,849 적지 417970 모델솔루션 64,915 -7.23 302 -96.90 1,066 -86.17 080160 모두투어 178,585 506.41 11,557 흑전 13,188 흑전 087260 모바일어플라이언스 49,804 -5.08 452 흑전 2,110 0.00 101330 모베이스 1,262,832 -4.83 40,278 -42.97 20,440 -16.21 012860 모베이스전자 939,353 1.86 27,749 -36.81 7,703 13.31 348030 모비릭스 90,795 28.01 -1,524 적전 -4,864 적전 250060 모비스 19,082 -2.96 -6,516 적지 -4,264 적지 288980 모아데이타 24,542 13.03 -358 적전 -583 적전 118990 모트렉스 531,031 -6.59 53,191 -9.56 31,609 -17.90 006920 모헨즈 111,406 23.62 12,141 240.93 9,940 333.80 001810 무림SP 162,094 5.63 -7,290 적지 -5,732 적지 095500 미래나노텍 694,026 41.54 13,704 41.27 804 흑전 254490 미래반도체 380,510 -30.84 9,407 -57.44 5,064 -66.27 218150 미래생명자원 60,016 -20.65 20 -98.72 359 -59.09 049950 미래컴퍼니 109,474 -29.31 -1,746 적전 3,539 -87.92 207760 미스터블루 74,126 -3.93 695 -90.66 -11,229 적전 059090 미코 387,341 -6.63 21,111 -67.15 -2,037 적지 214610 미코바이오메드 5,367 -66.69 -19,376 적지 -25,795 적지 201490 미투온 108,995 -2.69 22,131 -18.11 17,449 -15.41 206640 바디텍메드 134,219 13.67 28,477 15.43 26,668 5.49 035620 바른손이앤에이 23,670 -9.08 -4,824 적지 -13,926 적지 053030 바이넥스 154,825 -1.18 1,042 -93.93 4,584 -62.93 301300 바이브컴퍼니 29,977 -12.98 -9,226 적지 32,030 흑전 064550 바이오니아 263,237 20.53 792 -93.14 -6,919 적전 208710 바이오로그디바이스 123,469 18.40 -3,262 적전 -13,726 적전 038460 바이오스마트 456,164 16.42 10,085 -0.64 16,179 흑전 086040 바이오톡스텍 32,631 -12.50 -8,187 적전 -8,950 적전 099430 바이오플러스 65,043 14.68 28,026 10.90 27,422 32.42 032980 바이온 8,889 -30.97 -6,630 적지 -6,749 적지 308080 바이젠셀 0 -20,084 적지 -17,875 적지 043150 바텍 384,945 -2.56 64,042 -19.58 52,969 -32.62 267790 배럴 58,163 52.93 8,503 흑전 6,826 흑전 046310 백금T&A 170,734 15.67 17,095 11.44 18,683 65.88 438700 버넥트 6,502 28.59 -11,308 적지 -10,357 적지 382900 범한퓨얼셀 30,516 -39.77 -5,240 적전 -2,431 적전 206400 베노티앤알 9,917 -54.50 -7,013 적지 -7,920 적지 019010 베뉴지 65,047 10.38 9,217 -18.37 12,289 흑전 177350 베셀 26,135 -40.77 -13,127 적지 -24,164 적지 299910 베스파 640 -88.31 -2,107 적지 -981 적지 225530 보광산업 85,460 -2.30 18,913 23.03 16,662 37.99 250000 보라티알 76,914 10.71 13,072 23.26 9,456 -45.39 310210 보로노이 0 -100.00 -31,336 적지 -36,848 적지 226340 본느 72,910 20.08 5,875 236.20 -361 적전 014470 부방 331,047 -2.19 -342 적전 -26,005 적전 008470 부스타 101,060 10.00 1,540 흑전 1,449 흑전 338220 뷰노 13,276 60.44 -15,676 적지 -15,627 적지 100120 뷰웍스 220,251 -7.43 18,736 -57.08 14,759 -44.22 406820 뷰티스킨 80,904 37.27 -6,077 적전 -8,650 적전 337930 브랜드엑스코퍼레이션 232,577 12.42 18,194 -5.50 12,227 20.72 099390 브레인즈컴퍼니 25,819 41.45 3,338 -30.20 5,088 0.98 288330 브릿지바이오 100 -96.69 -40,349 적지 -42,455 적지 365900 브이씨 37,224 -31.50 -11,623 적전 -12,639 적전 251630 브이원텍 81,784 36.80 1,977 5,100.63 -3,536 적지 018290 브이티 295,501 23.00 45,547 93.38 31,690 139.99 044480 블레이드 Ent 96,991 37.29 -7,495 적지 -30,846 적지 033560 블루콤 32,770 -44.10 -7,712 적지 -2,746 적지 126340 비나텍 54,964 -22.21 3,036 -67.53 1,977 -83.06 082800 비보존 제약 71,318 38.31 2,585 흑전 -3,357 적지 318410 비비씨 53,602 18.41 4,460 133.83 5,365 424.99 146320 비씨엔씨 65,312 -20.40 -42 적전 1,273 -87.43 200780 비씨월드제약 75,111 3.31 6,365 241.91 2,892 4,738.57 141000 비아트론 28,014 -60.53 -1,683 적전 1,683 -89.40 083650 비에이치아이 367,399 11.27 15,087 86.07 7,464 흑전 142760 비엘 18,245 -17.08 -5,164 적지 8,074 흑전 065170 비엘팜텍 24,525 8.89 -6,793 적지 142 흑전 086670 비엠티 149,606 5.29 17,432 -24.31 16,725 12.13 138580 비즈니스온 51,088 16.34 16,377 35.78 11,654 -1.09 082920 비츠로셀 176,220 25.00 37,690 30.75 36,055 56.00 357880 비트나인 27,840 45.19 -13,293 적전 -17,105 적지 032850 비트컴퓨터 33,459 -4.77 6,219 1.20 5,599 13.68 238200 비피도 18,634 27.82 -344 적전 1,082 -29.99 093190 빅솔론 108,128 -19.84 9,272 -63.11 10,539 2.50 072950 빛샘전자 74,105 -20.33 3,668 45.67 4,111 87.23 143240 사람인 131,544 -11.68 25,264 -37.75 18,618 -36.39 419120 산돌 14,187 -22.69 2,781 -65.50 2,843 -69.86 122350 삼기 537,441 2.54 7,809 -31.91 8,267 흑전 419050 삼기이브이 90,854 -15.11 745 -91.33 4,754 -40.46 014970 삼륭물산 86,280 -4.43 1,179 흑전 2,026 흑전 018310 삼목에스폼 439,387 30.12 124,132 82.28 119,380 103.92 053700 삼보모터스 1,440,557 20.10 51,648 114.80 29,804 39.57 009620 삼보산업 427,123 -6.13 -620 적전 -16,744 적지 023600 삼보판지 555,629 -4.53 67,369 -0.32 60,829 -4.23 009300 삼아제약 97,211 18.99 23,500 28.75 21,374 79.44 225190 삼양옵틱스 39,032 -28.96 -1,129 적전 729 -91.18 054540 삼영엠텍 95,749 5.59 5,994 흑전 6,212 흑전 037460 삼지전자 2,526,208 -13.45 78,343 -11.54 51,262 -34.28 032750 삼진 156,408 0.82 1,887 14.00 116 -93.85 054090 삼진엘앤디 212,735 -17.06 -14,447 적지 -22,943 적지 000250 삼천당제약 192,669 8.65 9,560 -21.80 -4,188 적전 024950 삼천리자전거 106,783 -5.59 -6,290 적전 6,200 흑전 038500 삼표시멘트 823,729 14.23 84,701 19.13 33,808 12.01 046390 삼화네트웍스 62,369 -24.23 -1,823 적전 -1,241 적전 027580 상보 66,157 -1.86 2,255 -11.28 438 -95.01 038540 상상인 936,963 22.54 -64,717 적전 -62,169 적전 101000 상상인인더스트리 86,351 16.02 10,864 흑전 3,680 흑전 091580 상신이디피 301,636 3.72 30,203 -7.79 26,223 7.04 263810 상신전자 109,704 -1.47 1,544 83.64 2,238 99.01 089980 상아프론테크 183,599 1.35 8,958 -30.59 11,994 61.52 042940 상지카일룸 173,869 223.21 32,464 500.83 37,165 흑전 042600 새로닉스 201,702 -7.76 390 -17.49 -29,514 적전 378800 샤페론 215 -89.24 -13,228 적지 -12,403 적지 038070 서린바이오 89,569 -14.46 2,495 -72.88 -2,323 적전 006730 서부T&D 169,162 25.04 37,224 94.02 147,448 480.24 079650 서산 41,253 -16.09 -1,577 적지 1,534 21.73 019770 서연탑메탈 173,053 5.41 6,949 147.57 8,094 216.49 043710 서울리거 22,559 123.21 -7,541 적지 -3,296 적지 092190 서울바이오시스 503,961 14.85 -72,950 적지 -101,695 적지 046890 서울반도체 1,032,381 -6.94 -49,352 적지 -74,473 적지 063170 서울옥션 44,966 -18.45 -3,548 적전 -7,969 적전 027040 서울전자통신 34,587 -33.28 -3,757 적지 -14,549 적지 093920 서원인텍 262,812 -17.04 9,986 -55.73 14,514 -37.44 178320 서진시스템 778,694 5.80 48,998 -17.91 -22,710 적전 122690 서진오토모티브 2,451,931 17.11 73,759 59.10 38,345 63.48 140070 서플러스글로벌 166,035 -29.32 13,033 -59.15 5,557 -78.48 011370 서한 621,658 -14.85 24,232 -59.51 8,540 -78.30 065710 서호전기 66,169 9.97 12,980 4.13 15,456 36.74 035890 서희건설 1,441,908 0.29 228,215 10.75 126,686 26.55 357550 석경에이티 12,197 -1.21 3,502 -25.63 3,451 -19.60 003100 선광 185,301 7.64 39,087 46.06 29,837 194.02 171090 선익시스템 62,413 -15.72 -4,057 적전 -9,231 적지 086710 선진뷰티사이언스 72,622 12.89 9,044 69.97 6,668 -66.83 014620 성광벤드 254,693 4.37 44,833 67.54 39,169 -0.19 037350 성도이엔지 678,599 -3.85 12,315 흑전 4,633 531.91 081580 성우전자 149,212 -10.07 -4,460 적전 -490 적전 045300 성우테크론 33,776 -23.95 -808 적전 -1,052 적전 015750 성우하이텍 4,321,987 8.68 256,729 149.75 175,705 356.24 365340 성일하이텍 247,368 -8.35 -8,338 적전 25,234 -35.54 080470 성창오토텍 169,274 -8.39 4,058 -41.65 6,394 147.69 043260 성호전자 208,061 35.48 25,857 1,164.00 17,584 흑전 148150 세경하이테크 304,477 16.82 36,183 352.37 34,925 111.37 053060 세동 169,895 8.87 12,555 -1.34 9,802 -20.76 011560 세보엠이씨 871,725 -15.53 37,561 13.63 30,152 27.78 100700 세운메디칼 68,247 13.53 16,920 38.84 15,474 45.44 036630 세종텔레콤 339,301 4.64 -3,114 적지 44,289 흑전 039310 세중 36,301 -4.69 1,181 흑전 13,761 273.52 067770 세진티에스 10,294 -37.70 -2,577 적지 -1,443 적지 053450 세코닉스 502,361 4.74 16,166 162.61 11,379 흑전 321370 센서뷰 8,463 50.74 -18,044 적지 -18,332 적지 347000 센코 33,952 -11.79 2,246 -32.39 -1,162 적전 331920 셀레믹스 6,578 -24.65 -5,770 적지 -3,876 적지 049180 셀루메드 95,553 -21.73 -10,458 적지 -37,945 적지 108860 셀바스AI 53,012 4.21 4,087 -20.72 -125 적전 208370 셀바스헬스케어 29,813 7.68 3,346 34.78 5,170 83.79 318160 셀바이오휴먼텍 27,324 -0.80 3,149 -10.91 -1,857 적전 060230 소니드 49,519 23.42 -9,322 적지 -41,048 적지 032680 소프트센 61,085 -16.75 -1,419 적전 -9,969 적전 258790 소프트캠프 18,485 -2.80 -2,569 적전 -5,961 적전 066910 손오공 50,348 -24.50 -9,499 적지 -11,877 적지 043100 솔고바이오 26,878 14.88 -14,129 적지 -21,398 적지 035610 솔본 123,383 31.52 31,759 흑전 48,895 흑전 357780 솔브레인 844,029 -22.63 133,488 -35.53 130,955 -21.90 036830 솔브레인홀딩스 661,555 17.07 120,961 64.58 83,427 40.12 304100 솔트룩스 30,829 1.70 -9,292 적지 -10,727 적지 086980 쇼박스 40,170 -29.13 -28,295 적지 -30,300 적지 050960 수산아이앤티 23,886 9.49 6,466 7.97 4,714 301.05 084180 수성웹툰 41,277 -21.14 -4,095 적지 -8,226 적지 253840 수젠텍 7,132 -92.97 -22,758 적전 -17,378 적전 298830 슈어소프트테크 63,290 45.75 11,473 18.67 5,833 -38.33 236200 슈프리마 94,630 5.85 16,661 -6.71 22,955 28.47 094840 슈프리마에이치큐 20,387 17.67 -2,678 적전 37,470 173.19 192440 슈피겐코리아 447,399 0.34 35,316 -32.07 41,921 27.92 424960 스마트레이더시스템 4,076 1.27 -5,373 적지 -5,098 적지 099440 스맥 176,629 10.76 22,036 87.61 16,681 72.28 276040 스코넥 6,248 71.48 -6,054 적지 -5,251 적지 159910 스킨앤스킨 13,924 5.00 -7,728 적지 -9,438 적지 115570 스타플렉스 70,701 -32.07 -3,407 적전 -14,743 적전 253450 스튜디오드래곤 753,146 7.91 55,871 -14.33 30,083 -40.51 408900 스튜디오미르 23,162 -10.16 861 -74.22 2,504 65.70 013810 스페코 22,988 -26.04 -4,148 적지 -2,057 적전 203690 스피어파워 37,253 40.18 -4,787 적지 -24,368 적지 020710 시공테크 134,871 34.59 5,608 흑전 8,315 20.08 033170 시그네틱스 185,485 -35.51 -14,999 적전 -15,429 적전 048870 시너지이노베이션 83,215 -3.84 14,985 -34.64 7,546 -66.93 025320 시노펙스 262,173 7.11 24,177 87.98 14,552 75.35 290520 신도기연 20,755 -4.86 -2,511 적지 -3,348 적지 025870 신라에스지 88,377 20.37 1,688 -25.05 298 -73.73 215600 신라젠 3,940 -21.42 -21,346 적지 -20,369 적지 065350 신성델타테크 833,704 5.08 29,867 -6.83 20,061 -16.13 416180 신성에스티 124,673 17.06 8,373 6.08 9,108 -1.92 162300 신스틸 323,818 -15.02 13,052 -17.75 6,418 9.01 002800 신신제약 102,586 11.60 6,004 10.65 4,646 6.68 138070 신진에스엠 59,704 -9.98 3,955 -41.13 4,028 -9.52 226330 신테카바이오 123 -49.42 -12,276 적지 -11,398 적지 056700 신화인터텍 177,453 -11.82 -15,543 적지 -16,211 적지 187270 신화콘텍 51,943 15.56 4,913 24.36 3,891 -16.45 243840 신흥에스이씨 539,852 12.98 43,652 40.74 30,936 57.84 257720 실리콘투 342,861 107.45 47,809 235.75 38,013 240.75 222800 심텍 1,041,896 -38.62 -88,124 적전 -115,144 적전 036710 심텍홀딩스 1,092,958 -36.10 -206,311 적전 -196,307 적전 160980 싸이맥스 156,627 -19.70 7,113 -66.39 11,827 51.46 356890 싸이버원 24,676 8.45 1,276 -31.71 2,434 16.60 217330 싸이토젠 3,184 318.57 -11,792 적지 -15,770 적지 010280 쌍용정보통신 392,452 20.67 8,409 -13.07 4,953 -59.54 208640 썸에이지 11,561 -7.66 -12,823 적지 -12,352 적지 037760 쎄니트 140,358 -12.33 4,923 -50.76 3,810 -59.85 099320 쎄트렉아이 125,433 37.30 -4,354 적지 41,466 흑전 049960 쎌바이오텍 53,787 6.46 2,195 -63.72 6,304 -23.87 050890 쏠리드 321,365 14.86 36,268 26.85 40,881 37.00 109670 씨싸이트 152,290 -17.94 780 -94.08 -4,246 적전 066790 씨씨에스 19,211 -0.75 454 -30.07 2,534 245.06 222080 씨아이에스 310,164 94.63 38,943 398.53 28,624 148.12 352480 씨앤씨인터내셔널 220,327 68.70 32,090 83.87 31,414 90.85 264660 씨앤지하이테크 166,726 -13.52 12,741 -49.89 12,834 -23.86 352700 씨앤투스 78,037 -44.88 -744 적전 3,307 -83.01 297090 씨에스베어링 76,608 56.32 57 흑전 -1,610 적지 359090 씨엔알리서치 55,102 13.68 6,233 29.85 5,560 41.56 115530 씨엔플러스 36,261 -15.75 961 -30.49 392 -77.44 115480 씨유메디칼 41,803 -10.98 4,941 -55.56 -8,136 적전 376290 씨유테크 172,929 -20.10 2,172 -52.83 919 -75.93 189330 씨이랩 3,663 -62.98 -6,911 적지 -6,459 적지 096530 씨젠 367,375 -56.96 -30,053 적전 733 -99.60 060590 씨티씨바이오 137,878 -16.54 -4,578 적전 -15,588 적전 260930 씨티케이 88,916 28.19 2,740 흑전 6,231 흑전 052300 씨티프라퍼티 11,863 -11.89 -683 적지 -105,441 적지 013990 아가방컴퍼니 186,413 6.94 16,576 14.08 12,690 28.81 025980 아난티 897,297 175.80 267,048 131.77 210,408 519.08 052710 아모텍 186,814 -13.40 -25,973 적지 -14,683 적지 074430 아미노로직스 20,887 -23.60 1,462 -79.22 2,436 흑전 092040 아미코젠 159,904 10.82 2,056 흑전 -20,690 적지 083930 아바코 186,852 -14.00 4,408 -67.52 4,257 -76.49 036010 아비코전자 125,030 -24.08 -4,712 적전 -2,373 적전 136410 아셈스 47,735 -10.02 6,009 -30.82 3,266 -54.96 159010 아스플로 86,874 -2.01 6,353 -39.51 3,575 -60.51 127710 아시아경제 93,136 9.26 -28,489 적지 -23,452 적전 227610 아우딘퓨쳐스 32,698 -6.70 163 흑전 -328 적지 143160 아이디스 278,189 3.06 22,646 -18.67 25,277 76.91 054800 아이디스홀딩스 748,556 -14.36 44,718 -52.57 51,045 -42.90 332370 아이디피 36,366 -15.65 5,531 -55.30 6,017 -42.00 339950 아이비김영 94,699 9.47 8,936 189.86 6,653 흑전 099190 아이센스 265,120 0.11 10,929 -44.82 3,404 -78.60 289010 아이스크림에듀 117,614 -12.13 -16,704 적전 -23,466 적전 040910 아이씨디 62,274 -58.74 -37,214 적지 -37,407 적지 368600 아이씨에이치 43,193 89.27 -10,061 적지 -10,646 적지 052860 아이앤씨 64,286 63.22 1,434 -41.46 47 -95.44 038880 아이에이 59,180 -20.26 -10,219 적지 -18,620 적지 307180 아이엘사이언스 39,078 -20.52 -16,743 적지 -18,081 적전 101390 아이엠 124,305 5.90 -1,063 적지 -23,486 적지 451220 아이엠티 6,470 -39.85 -2,239 적전 -2,327 적지 078860 아이오케이 22,402 18.11 -7,674 적지 -21,649 적지 090150 아이윈 108,275 14.67 6,354 181.33 -35,266 적지 123010 아이윈플러스 32,289 168.87 -10,123 적지 -12,226 적지 031310 아이즈비전 190,968 -0.34 6,786 6.95 -808 적지 185490 아이진 3,125 -40.96 -27,086 적지 -22,430 적지 262840 아이퀘스트 40,079 52.00 3,625 -16.69 3,732 28.72 175250 아이큐어 56,806 -4.31 -22,656 적지 -32,299 적지 052460 아이크래프트 138,664 22.82 5,149 1,983.16 4,592 1,320.91 119830 아이텍 83,264 8.62 -7,176 적전 -10,538 적전 052770 아이톡시 21,646 -23.07 -4,396 적전 -4,426 적지 124500 아이티센 2,815,145 7.41 30,519 0.24 -6,203 적전 372800 아이티아이즈 74,949 37.34 -6,388 적지 -7,098 적지 084850 아이티엠반도체 580,535 -8.36 -14,880 적지 -33,002 적지 114840 아이패밀리에스씨 148,686 74.24 23,996 152.37 19,997 161.76 013310 아진산업 764,290 27.86 83,852 76.38 51,013 71.88 158430 아톤 55,031 22.99 11,413 41.83 10,193 -40.87 067160 아프리카TV 347,618 10.36 90,309 9.57 74,624 25.39 001540 안국약품 233,676 13.77 5,061 -47.69 998 -85.49 053800 안랩 239,201 4.92 26,423 -2.09 34,703 144.82 354320 알멕 216,025 37.81 15,853 40.58 -6,631 적전 361570 알비더블유 91,434 44.93 -2,248 적전 -5,538 적전 131370 알서포트 50,411 3.73 7,928 9.39 7,287 72.87 140670 알에스오토메이션 79,748 -22.16 -3,198 적전 -5,917 적전 061040 알에프텍 314,378 -12.81 5,040 -75.93 1,528 -87.28 148250 알엔투테크놀로지 14,687 -36.91 -1,450 적전 -3,686 적지 347860 알체라 11,561 4.26 -18,520 적지 -26,776 적지 196170 알테오젠 96,523 235.08 -9,737 적지 -3,582 적지 123750 알톤스포츠 42,403 -17.37 650 -68.86 -363 적지 085810 알티캐스트 6,230 -14.01 -6,276 적지 -26,509 적지 293780 압타바이오 324 569.80 -16,374 적지 -19,098 적지 310200 애니플러스 111,347 92.59 22,863 130.49 10,394 90.85 179530 애드바이오텍 10,472 -1.50 -4,762 적지 -5,432 적전 205500 액션스퀘어 5,460 -5.20 -16,160 적지 -12,038 적지 052790 액토즈소프트 89,363 51.32 42,439 81.04 34,035 1,241.87 290740 액트로 156,846 17.95 4,692 흑전 5,746 흑전 238090 앤디포스 48,867 -45.29 -4,122 적전 -13,798 적지 092600 앤씨앤 61,682 -33.38 -35,722 적지 -34,267 적지 255440 야스 41,988 -23.40 -5,437 적지 -4,047 적지 102120 어보브반도체 232,436 -4.18 -14,643 적전 -33,444 적전 238120 얼라인드 15,215 10.63 3,337 17.13 3,236 38.72 019990 에너토크 26,944 2.50 -882 적전 -939 적전 038680 에스넷 477,141 22.50 14,463 549.19 21,100 흑전 217480 에스디생명공학 46,943 -17.02 -13,655 적지 -6,007 적지 304360 에스바이오메딕스 13,108 8.22 -5,988 적지 -6,460 적지 042110 에스씨디 193,993 -11.38 5,748 -49.28 4,842 -41.64 101490 에스앤에스텍 150,320 21.71 25,039 56.37 25,855 48.04 095910 에스에너지 169,856 -18.63 3,138 흑전 -6,988 적지 031330 에스에이엠티 2,145,068 -15.69 53,543 -32.02 32,942 -43.00 060540 에스에이티 152,150 -12.74 4,711 -57.54 1,381 -84.68 351320 에스에이티이엔지 16,179 -50.89 -8,560 적지 -7,433 적지 056190 에스에프에이 1,881,199 11.69 85,475 -46.88 47,618 -55.06 080000 에스엔유 129,157 3.79 4,453 -32.72 7,079 -6.45 041510 에스엠 961,070 12.96 113,463 24.67 82,683 0.80 007820 에스엠코어 173,774 51.09 -18,810 적전 -18,653 적전 109610 에스와이 553,670 3.07 13,557 -3.27 -9,536 적전 031860 에스유홀딩스 11,309 35.46 -13,071 적지 -32,502 적지 306040 에스제이그룹 203,710 2.96 15,428 -56.92 13,121 -54.86 096630 에스코넥 275,314 37.41 7,966 36.79 -1,327 적전 069510 에스텍 414,594 -11.50 24,555 181.52 21,660 127.13 234300 에스트래픽 147,173 11.44 17,380 81.12 16,700 -48.43 039440 에스티아이 319,463 -24.37 23,946 -31.12 24,075 -19.33 098660 에스티오 74,045 1.21 3,550 16.51 2,020 26.16 052020 에스티큐브 5,827 -7.54 -26,041 적지 -24,499 적지 237690 에스티팜 284,992 14.31 33,512 87.73 17,523 0.04 050760 에스폴리텍 73,218 -11.21 -2,588 적지 -5,476 적지 288620 에스퓨얼셀 32,525 -30.47 -2,482 적전 -2,284 적전 317830 에스피시스템스 60,478 13.85 -304 적전 419 -84.75 058610 에스피지 393,786 -10.60 15,970 -37.32 10,995 -44.14 187660 에이디엠코리아 13,790 -7.34 -3,465 적지 -3,363 적지 200710 에이디테크놀로지 100,172 -39.01 -17,407 적전 -16,256 적전 096690 에이루트 62,226 -4.10 -7,070 적전 -13,246 적전 298380 에이비엘바이오 65,547 -2.61 -2,617 적전 -2,647 적전 203400 에이비온 1,274 -49.16 -31,252 적지 -29,211 적지 195990 에이비프로바이오 25,375 14.76 -8,807 적지 -25,742 적지 003800 에이스침대 306,415 -11.50 57,030 -12.71 51,420 -5.49 088800 에이스테크 140,047 -41.75 -62,291 적지 -78,848 적지 241840 에이스토리 56,876 -20.65 6,945 -18.29 4,912 20.22 172670 에이엘티 47,688 7.60 4,895 -39.01 5,023 -64.78 445090 에이직랜드 74,154 6.50 3,860 -66.29 3,641 -29.29 072990 에이치시티 74,111 10.42 8,012 24.06 6,207 12.67 227100 에이치앤비디자인 182,320 5,592.06 -6,716 적지 -32,967 적지 239610 에이치엘사이언스 25,587 -51.50 -4,692 적지 -1,391 적전 148930 에이치와이티씨 40,629 18.75 3,568 80.27 5,605 185.05 044780 에이치케이 66,637 -18.11 842 -85.52 1,898 -55.58 357230 에이치피오 232,026 18.39 22,060 26.23 19,076 31.92 071670 에이테크솔루션 268,504 7.61 3,937 -39.08 1,359 -71.19 045660 에이텍 71,935 -23.74 919 -66.00 4,797 -10.50 224110 에이텍모빌리티 201,031 33.59 15,360 135.38 11,044 76.95 262260 에이프로 235,952 197.19 15,514 흑전 12,068 흑전 109960 에이프로젠 H&G 16,007 66.77 189 흑전 4,171 71.62 089970 에이피티씨 26,009 -81.60 -10,963 적전 -6,975 적전 230240 에치에프알 164,184 -55.18 -8,418 적전 1,871 -97.27 230360 에코마케팅 350,478 -0.65 55,096 -2.64 48,854 8.17 038870 에코바이오 15,790 -5.92 -2,602 적지 2,353 흑전 097780 에코볼트 180,164 16.03 -19,154 적지 15,276 흑전 448280 에코아이 64,821 7.82 18,232 -8.99 15,693 0.86 101360 에코앤드림 51,455 -14.98 -2,967 적전 -10,151 적전 128540 에코캡 135,902 11.70 3,951 흑전 2,079 흑전 247540 에코프로비엠 6,900,868 28.81 156,030 -59.01 54,686 -79.94 383310 에코프로에이치엔 228,946 4.91 41,781 0.87 33,546 3.66 038110 에코플라스틱 2,160,622 18.62 72,421 88.02 43,314 83.57 073540 에프알텍 24,805 33.01 -501 적지 2,289 -71.58 064850 에프앤가이드 29,583 4.08 6,069 -0.05 7,710 -2.94 036810 에프에스티 197,609 -10.02 -10,782 적전 -18,103 적전 173940 에프엔씨엔터 92,154 40.08 -7,569 적지 -8,280 적지 083500 에프엔에스테크 38,884 -42.52 2,282 -60.76 1,439 -64.46 054940 엑사이엔씨 179,915 -20.66 3,685 -60.45 -892 적전 043090 엑서지21 15,895 307.92 -10,879 적지 -26,975 적지 205100 엑셈 53,889 -2.26 4,912 -60.80 10,422 8.53 070300 엑스큐어 34,763 238.30 -118 적전 -2,787 적전 317770 엑스페릭스 11,909 -21.02 -4,184 적전 -3,714 적전 092870 엑시콘 82,296 -9.72 1,465 -85.71 4,886 -67.88 317870 엔바이오니아 14,655 32.94 -205 적지 -3,932 적전 067570 엔브이에이치코리아 1,371,413 11.50 62,917 18.37 10,564 39.14 236810 엔비티 106,658 -1.44 -2,766 적전 -2,975 적지 333620 엔시스 51,226 22.08 1,854 -54.32 2,249 -36.36 101400 엔시트론 35,869 44.36 421 흑전 1,068 흑전 354200 엔젠바이오 4,351 -60.51 -13,425 적지 -12,860 적지 183490 엔지켐생명과학 76,039 185.46 -14,356 적지 -9,403 적지 348370 엔켐 424,691 -16.69 3,047 -80.16 -50,093 적전 058450 엔터파트너즈 10,501 -5.68 -6,090 적지 -5,919 적지 069410 엔텔스 44,887 -16.23 -3,214 적지 -1,330 적전 291230 엔피 35,335 -11.32 -3,696 적지 -2,977 적지 198080 엔피디 235,657 -25.46 5,917 280.83 3,305 흑전 048830 엔피케이 62,988 -3.39 1,869 30.07 1,713 15.77 290650 엘앤씨바이오 68,870 31.00 7,748 -18.30 48,531 752.63 156100 엘앤케이바이오 29,905 51.28 2,034 흑전 -5,239 적지 073110 엘엠에스 75,764 -23.39 -8,603 적전 -13,058 적전 083310 엘오티베큠 473,028 26.41 67,151 125.19 50,291 127.81 037950 엘컴텍 56,636 36.14 2,126 -55.43 2,204 -69.99 170920 엘티씨 113,359 -48.34 -16,045 적전 -27,953 적전 058630 엠게임 81,633 10.83 21,314 -29.30 21,769 -3.58 058970 엠로 63,174 7.76 4,663 -28.10 -26,454 적전 009780 엠에스씨 189,048 -7.46 23,703 -3.97 18,467 1.89 123040 엠에스오토텍 2,081,764 12.07 174,844 25.68 91,657 -18.91 323230 엠에프엠코리아 113,655 -21.99 -12,168 적전 -21,604 적지 032790 엠젠솔루션 90,534 -17.54 -6,309 적전 -21,493 적지 033160 엠케이전자 1,116,975 9.16 46,451 -42.14 -39,145 적전 033310 엠투엔 76,995 170.63 3,210 흑전 3,239 -33.56 259630 엠플러스 340,052 191.61 23,880 흑전 20,004 흑전 060850 영림원소프트랩 55,511 -3.51 2,891 -54.92 3,769 -47.29 143540 영우디에스피 47,815 -3.47 -11,093 적지 -12,902 적지 265560 영화테크 64,920 35.41 5,014 163.09 6,098 26.37 036000 예림당 20,548 -22.09 -2,749 적전 18,123 흑전 250930 예선테크 44,116 -17.02 -8,799 적지 -10,208 적지 053280 예스24 657,844 -0.89 5,847 -62.78 -4,208 적전 122640 예스티 79,808 5.02 -411 적지 -28,720 적지 045060 오공 158,428 -7.04 10,180 18.26 8,967 18.87 080520 오디텍 34,964 -13.43 -4,253 적지 2,951 흑전 039830 오로라 232,555 0.37 28,431 54.94 6,055 -19.94 322310 오로스테크놀로지 45,529 28.62 2,370 흑전 3,379 흑전 046120 오르비텍 64,011 8.09 -4,332 적지 -2,209 적지 014940 오리엔탈정공 157,533 19.73 12,763 39.03 8,909 6.42 065500 오리엔트정공 162,809 45.39 1,977 455.69 -5,684 적지 010470 오리콤 218,556 14.98 12,170 -14.14 9,835 -19.95 352910 오비고 15,073 36.97 -537 적지 399 흑전 053980 오상자이엘 103,286 7.76 6,344 72.81 23,869 182.86 036220 오상헬스케어 355,847 83.53 142,827 189.71 116,665 186.92 052420 오성첨단소재 104,943 -10.39 12,726 -1.61 12,012 396.80 241790 오션브릿지 140,337 -14.93 13,324 -41.54 11,997 -23.99 039200 오스코텍 4,951 -2.20 -32,655 적지 -28,490 적지 226400 오스테오닉 27,799 40.12 4,843 91.69 3,658 337.77 031510 오스템 141,976 28.03 9,904 흑전 7,445 흑전 368970 오에스피 35,169 109.34 2,043 86.87 128 -88.34 138080 오이솔루션 46,003 -40.22 -31,081 적지 -33,817 적지 080580 오킨스전자 56,850 -11.42 374 -85.66 1,051 -65.08 067170 오텍 959,747 -5.86 -9,765 적지 -20,695 적지 353590 오토앤 60,355 26.15 -2,803 적지 -1,115 적지 173130 오파스넷 224,981 31.89 13,951 63.67 10,460 72.37 440320 오픈놀 25,136 54.51 1,347 96.60 1,408 흑전 049480 오픈베이스 204,047 5.67 6,605 -17.23 5,762 -15.63 394280 오픈엣지테크놀로지 19,595 95.72 -15,864 적지 -14,856 적지 226950 올릭스 17,064 83.09 -18,185 적지 -19,102 적지 057540 옴니시스템 91,429 -6.75 305 -83.61 588 26.97 082210 옵트론텍 232,096 17.09 14,995 흑전 8,733 흑전 380540 옵티코어 26,332 8.28 -4,057 적지 -4,524 적지 321820 와이더플래닛 21,272 -29.35 -3,278 적지 -5,290 적지 432430 와이랩 19,418 -34.80 -5,514 적지 -6,089 적지 122990 와이솔 369,736 6.90 13,485 흑전 13,209 흑전 232140 와이아이케이 255,182 -10.55 8,572 -76.46 12,879 -62.51 065530 와이어블 72,569 12.89 2,884 -15.30 2,340 -3.89 067900 와이엔텍 121,396 -1.94 32,121 -4.10 24,073 -2.28 007530 와이엠 166,290 13.65 4,162 -10.19 947 -61.92 155650 와이엠씨 204,633 -13.06 15,770 -31.66 14,807 -27.71 251370 와이엠티 127,410 -2.42 -3,170 적전 -76 적전 193250 와이제이엠게임즈 20,171 -33.28 -4,429 적지 -12,694 적전 273060 와이즈버즈 13,858 -12.14 219 -91.47 843 -62.35 019210 와이지-원 553,182 0.61 54,686 -24.72 24,353 -27.15 122870 와이지엔터테인먼트 569,195 45.51 86,932 86.39 76,984 64.59 332570 와이팜 68,149 32.62 6,424 48.54 19,458 흑전 403490 우듬지팜 56,576 25.89 3,353 -12.07 1,427 -64.49 032820 우리기술 63,166 27.62 6,679 39.11 5,032 49.38 115440 우리넷 119,070 91.23 8,480 흑전 5,693 흑전 046970 우리로 54,610 -44.84 -3,450 적전 -4,785 적지 082850 우리바이오 1,263,944 -6.72 25,996 -24.39 18,946 -24.60 215360 우리산업 462,151 26.75 20,470 흑전 17,805 흑전 072470 우리산업홀딩스 575,274 16.09 21,263 흑전 15,175 흑전 073560 우리손에프앤지 279,274 -2.65 4,633 -83.73 1,709 -93.55 037400 우리엔터프라이즈 1,287,955 -6.64 26,492 -23.78 18,999 -24.73 153490 우리이앤엘 141,964 4.26 5,047 83.90 5,417 2.27 101170 우림피티에스 57,345 -16.07 2,473 -54.03 5,038 -1.11 066590 우수AMS 347,996 6.96 8,385 118.99 10,206 흑전 046940 우원개발 252,509 28.64 1,358 134.95 1,475 -60.54 065680 우주일렉트로 159,898 -14.21 8,014 -61.00 5,616 -54.04 018620 우진비앤지 57,919 32.53 714 -38.23 -1,187 적전 396470 워트 12,846 -43.75 1,470 -78.07 2,209 -62.37 307280 원바이오젠 29,615 10.72 7,123 38.30 5,961 82.15 032940 원익 129,877 20.16 12,486 68.61 -2,630 적전 240810 원익IPS 690,338 -31.75 -18,075 적전 -13,508 적전 074600 원익QnC 805,948 2.91 82,983 -27.92 50,999 -12.43 104830 원익머트리얼즈 391,675 -32.62 24,690 -72.20 13,845 -76.02 014190 원익큐브 244,376 -0.65 5,601 31.64 4,952 15.26 030530 원익홀딩스 749,527 -14.92 45,775 -56.40 -23,802 적전 012620 원일특강 379,986 -1.33 13,441 -21.04 7,997 -24.59 382840 원준 137,256 -4.15 4,641 -57.39 5,590 -63.18 376980 원티드랩 39,668 -21.12 1,573 -82.42 1,404 -85.07 008370 원풍 73,785 -17.55 4,554 -41.30 6,731 -20.81 101160 월덱스 288,087 12.56 64,829 27.86 53,850 29.77 064090 웨스트라이즈 6,901 -76.50 -569 적지 -6,990 적지 095270 웨이브일렉트로 77,984 31.78 2,352 흑전 610 흑전 065950 웰크론 425,884 -4.45 4,848 -23.01 -8,644 적지 076080 웰크론한텍 333,203 1.98 1,224 -9.41 -4,607 적지 043590 웰킵스하이텍 20,231 -3.19 293 흑전 9,122 흑전 196700 웹스 36,231 6.47 2,566 흑전 1,001 흑전 069080 웹젠 196,290 -18.94 49,903 -39.88 57,569 -20.48 044340 위닉스 375,301 14.08 6,521 73.78 10,001 358.86 348350 위드텍 49,561 -31.74 2,425 -83.23 6,332 -48.29 112040 위메이드 605,252 30.59 -110,441 적지 -206,682 적지 101730 위메이드맥스 69,764 -19.10 3,764 -85.11 2,208 -90.21 123420 위메이드플레이 121,679 -9.23 -436 적전 4,328 흑전 065370 위세아이텍 27,625 -27.10 -2,869 적전 -3,294 적전 038620 위즈코프 56,066 36.04 648 -55.23 1,594 -38.71 299900 위지윅스튜디오 147,335 0.56 -20,281 적지 46,673 흑전 036090 위지트 35,232 0.04 3,655 68.49 -24,059 적전 136540 윈스 106,855 5.35 23,090 5.06 21,084 9.59 192390 윈하이텍 153,795 31.70 18,361 88.71 6,537 3.89 036200 유니셈 232,112 -8.34 17,388 -40.12 18,230 -6.94 018000 유니슨 107,739 -54.95 -19,570 적전 -26,137 적지 203450 유니온커뮤니티 51,383 11.09 1,568 17.28 3,069 42.39 011320 유니크 328,952 15.80 9,344 57.41 6,384 80.03 086390 유니테스트 167,769 35.54 7,143 흑전 6,109 흑전 241690 유니테크노 101,894 23.70 11,444 87.01 9,120 86.87 142210 유니트론텍 598,094 13.91 30,924 0.17 20,038 48.40 048430 유라테크 209,704 10.33 6,032 흑전 17,263 1,892.37 206650 유바이오로직스 69,366 25.06 7,699 흑전 -15,360 적지 089850 유비벨록스 543,628 20.99 49,345 233.79 31,022 998.80 032620 유비케어 154,041 15.52 3,509 -53.51 -961 적전 264450 유비쿼스 150,278 12.38 29,039 18.32 25,890 20.50 024800 유성티엔에스 237,323 -14.25 2,095 -22.17 69,538 25.32 069330 유아이디 52,969 -15.23 -325 적전 -3,309 적전 049520 유아이엘 332,145 -0.24 8,677 50.37 11,316 65.63 340930 유일에너테크 38,508 -18.88 -10,109 적지 -13,224 적전 023410 유진기업 1,473,426 4.67 84,443 54.32 69,312 122.64 084370 유진테크 276,533 -10.98 24,326 -54.65 25,397 -40.38 240600 유진테크놀로지 47,498 19.27 6,380 167.53 -1,814 적전 179900 유티아이 19,361 -46.87 -19,732 적지 -29,568 적지 263050 유틸렉스 132 -38.95 -29,784 적지 -28,342 적지 191410 육일씨엔에쓰 29,020 -12.46 914 흑전 -201 적전 372170 윤성에프앤씨 312,881 48.80 26,474 -17.46 24,521 -0.98 146060 율촌 72,612 -4.23 4,120 -20.00 -17,892 적전 072770 율호 89,999 -17.87 -2,251 적전 -9,127 적지 039020 이건홀딩스 458,517 -9.66 3,235 -85.35 -10,820 적전 067920 이글루 106,955 3.83 5,717 -28.61 7,278 -3.67 296640 이노룰스 15,511 -4.44 -1,241 적전 35 -98.38 302430 이노메트리 83,784 10.66 8,209 117.70 7,806 190.72 274400 이노시뮬레이션 19,484 15.44 -156 적지 -278 적지 056090 이노시스 34,969 -15.06 -1,622 적전 1,306 흑전 073490 이노와이어리스 137,371 3.40 10,282 -28.30 10,841 -19.40 215790 이노인스트루먼트 43,872 -11.99 -18,881 적전 -18,086 적전 246960 이노테라피 1,322 257.54 -4,017 적지 -5,026 적지 088390 이녹스 61,697 -23.28 5,139 -76.25 -14,014 적전 272290 이녹스첨단소재 387,003 -20.92 42,162 -56.59 32,774 -61.61 452400 이닉스 118,890 4.01 10,786 15.06 11,019 2.01 041520 이라이콤 87,041 -36.73 -15,368 적지 -7,845 적지 264850 이랜시스 68,449 -17.13 5,448 -0.39 4,983 -3.67 054210 이랜텍 751,165 -24.73 30,443 -61.84 16,696 -69.48 164060 이루다 56,204 21.44 1,449 -82.48 -5,144 적전 065440 이루온 56,034 -0.93 3,035 222.35 3,733 119.03 131400 이브이첨단소재 62,797 8.14 -5,770 적지 1,560 흑전 351330 이삭엔지니어링 100,515 68.43 134 -94.31 -463 적전 080010 이상네트웍스 82,291 17.62 15,143 13.84 8,315 -30.24 047560 이스트소프트 92,482 4.18 -8,907 적지 -11,645 적지 418620 이에이트 3,666 1,085.68 -5,250 적지 -6,399 적지 102710 이엔에프테크놀로지 574,762 -15.50 24,700 -61.79 -23,245 적전 063760 이엘피 21,412 -9.32 -5,634 적지 568 흑전 123570 이엠넷 35,018 -20.79 3,666 -60.70 3,917 -46.59 083470 이엠앤아이 26,312 -23.67 -1,291 적전 -387 적지 095190 이엠코리아 102,239 7.02 882 흑전 -2,249 적지 091120 이엠텍 263,451 -36.64 -14,599 적전 -12,176 적전 039030 이오테크닉스 316,384 -29.25 28,335 -69.47 36,393 -52.88 294090 이오플로우 6,589 -1.77 -39,367 적지 -62,315 적지 353810 이지바이오 165,385 6.32 20,631 27.72 16,101 72.25 377330 이지트로닉스 35,198 62.89 -3,962 적지 -2,841 적지 035810 이지홀딩스 3,119,160 3.62 103,781 3.86 54,489 102.43 092130 이크레더블 41,099 -12.80 12,606 -34.64 11,748 -24.98 041830 인바디 170,351 6.47 38,348 -5.79 36,561 8.08 079950 인베니아 22,697 -60.08 -14,143 적지 -17,485 적지 277410 인산가 37,300 11.22 5,741 22.04 4,972 38.02 060150 인선이엔티 220,959 -7.01 25,808 -22.34 1,712 -92.18 033230 인성정보 365,241 16.13 5,213 79.13 -807 적전 450520 인스웨이브시스템즈 32,604 -25.27 5,181 -26.40 4,720 -12.46 037330 인지디스플레 687,269 -1.95 11,278 -39.40 17,475 156.03 100030 인지소프트 24,205 2.74 3,809 -21.64 5,352 24.21 216050 인크로스 46,818 -12.18 12,639 -35.62 12,637 -17.99 049070 인탑스 577,376 -47.41 18,306 -87.09 38,442 -67.47 051370 인터플렉스 438,158 -1.03 21,646 -16.98 27,321 78.46 064290 인텍플러스 74,802 -37.05 -11,092 적전 -10,791 적전 189300 인텔리안테크 305,043 27.38 10,726 -30.09 5,532 -65.49 150840 인트로메딕 10,158 2.83 -4,830 적지 -6,865 적지 048530 인트론바이오 9,585 -31.57 -3,285 적지 -9,695 적전 175140 인포마크 38,503 8.35 -7,994 적지 -14,836 적지 115310 인포바인 22,791 9.02 7,757 13.09 7,157 19.07 039290 인포뱅크 136,861 -2.36 -2,200 적지 5,947 359.87 071200 인피니트헬스케어 92,019 4.23 5,774 -24.91 19,474 12,001.09 101930 인화정공 103,951 -3.13 4,886 -42.01 2,495 흑전 333430 일승 52,972 -18.55 5,293 63.94 7,677 127.14 178780 일월지엠엘 28,812 119.57 -851 적지 -6,577 적지 019540 일지테크 628,486 174.27 35,416 5,645.66 32,300 흑전 094820 일진파워 190,827 -2.65 13,120 -26.71 9,580 -38.88 049550 잉크테크 62,809 2.07 3,846 -33.93 3,712 -6.32 254120 자비스 28,708 28.61 841 흑전 -3,958 적전 043910 자연과환경 69,712 -5.62 4,532 876.93 3,980 3,754.42 289220 자이언트스텝 42,309 4.16 -26,059 적지 -25,162 적지 049630 재영솔루텍 107,195 -10.35 4,897 -10.05 976 흑전 417840 저스템 35,934 -22.05 311 -95.64 -3,385 적전 208140 정다운 185,492 1.56 35,750 93.88 32,678 113.30 040420 정상제이엘에스 113,359 2.32 16,377 -2.08 13,315 0.10 045510 정원엔시스 179,752 8.11 2,846 320.52 1,701 41.61 217190 제너셈 56,454 -5.28 3,562 -58.19 3,596 -70.50 095700 제넥신 4,427 -72.57 -41,241 적지 -66,860 적지 122310 제노레이 97,897 18.51 12,757 -14.49 12,356 -11.11 187420 제노포커스 27,008 -2.85 -9,464 적지 -722 적지 225220 제놀루션 9,761 -74.37 -7,091 적전 -5,550 적전 123330 제닉 28,070 -10.74 -4,023 적지 -4,411 적지 159580 제로투세븐 69,413 -23.21 2,324 -75.10 964 -76.64 079370 제우스 402,871 -20.85 7,145 -84.57 10,025 -71.53 054950 제이브이엠 157,085 10.64 29,771 35.37 26,244 66.56 023440 제이스코홀딩스 55,349 -34.22 -8,361 적지 -24,383 적지 090470 제이스텍 72,087 -49.92 -371 적전 -1,518 적전 287410 제이시스메디칼 143,030 22.72 36,314 6.69 25,108 -7.05 137950 제이씨케미칼 439,247 -14.15 32,297 -24.27 21,125 10.10 033320 제이씨현시스템 211,562 5.48 -5,578 적지 -2,580 적전 417500 제이아이테크 43,363 -36.50 4,086 -64.14 3,290 -69.88 204270 제이앤티씨 323,437 100.49 28,539 흑전 17,748 흑전 452160 제이엔비 15,313 -7.48 3,289 -34.55 -2,543 적전 322510 제이엘케이 2,489 -27.12 -7,148 적지 -7,306 적지 033050 제이엠아이 74,567 14.85 4,445 -5.98 2,450 -1.25 094970 제이엠티 122,737 35.47 14,827 -25.89 23,248 -20.98 089790 제이티 47,160 -42.39 2,960 -80.36 5,492 -63.48 038010 제일테크노스 267,641 24.12 36,226 86.61 26,048 139.39 276730 제주맥주 22,450 -6.34 -11,008 적지 -12,390 적지 080220 제주반도체 145,900 -7.81 17,838 -32.21 16,920 -31.52 216080 제테마 58,716 27.66 2,634 -34.25 13,604 834.99 229000 젠큐릭스 2,600 1.60 -11,159 적지 -20,139 적지 082270 젬백스 72,209 -4.74 -7,868 적지 -27,177 적지 064800 젬백스링크 71,464 -25.20 -9,331 적지 -10,535 적지 034940 조아제약 62,974 -8.57 -6,835 적지 -11,133 적전 067000 조이시티 149,619 -8.65 25,331 242.28 7,750 142.68 033340 좋은사람들 82,568 2.61 1,288 흑전 2,780 흑전 036930 주성엔지니어링 284,745 -34.98 28,937 -76.64 34,001 -67.98 239340 줌인터넷 13,837 -39.63 -6,176 적지 -7,211 적지 000440 중앙에너비스 55,474 -22.55 -739 적전 -251 적전 051980 중앙첨단소재 26,295 -1.17 47 흑전 -48,424 적지 228760 지노믹트리 3,418 -88.56 -17,303 적전 -9,007 적지 314130 지놈앤컴퍼니 14,296 1.50 -55,092 적지 -50,653 적지 389030 지니너스 6,967 -30.90 -10,079 적지 -9,684 적지 043610 지니뮤직 307,041 7.32 15,361 11.14 21,733 16.27 263860 지니언스 42,892 11.54 6,467 -6.55 6,246 -12.59 036180 지더블유바이텍 47,923 -8.76 -9,785 적지 -16,749 적지 144510 지씨셀 187,544 -20.57 4,077 -90.79 79 -99.67 051160 지어소프트 508,905 11.94 15,207 흑전 15,688 흑전 119850 지엔씨에너지 166,417 12.03 11,023 80.90 11,705 -54.97 065060 지엔코 146,953 2.57 7,904 흑전 1,455 흑전 204840 지엘팜텍 26,033 55.62 -3,228 적지 -3,749 적지 270520 지오릿에너지 20,415 16.24 -6,546 적지 -5,003 적지 388050 지투파워 49,413 32.20 -945 적전 671 -8.80 018120 진로발효 100,068 0.48 8,056 112.62 6,475 79.65 086060 진바이오텍 79,477 -3.97 3,953 136.61 2,591 70.12 036890 진성티이씨 485,119 -10.33 39,589 -40.30 28,407 -37.47 363250 진시스템 897 -75.44 -9,484 적지 -8,059 적지 085660 차바이오텍 953,951 12.95 -9,567 적지 -5,560 적지 094850 참좋은여행 68,665 403.53 6,419 흑전 7,211 흑전 004650 창해에탄올 116,423 6.39 14,583 49.28 -3,667 적전 278280 천보 182,698 -44.44 -8,045 적전 -45,466 적전 362320 청담글로벌 237,779 9.93 5,736 -25.49 -1,940 적전 066360 체리부로 399,000 -0.84 21,020 27.58 15,002 64.05 094360 칩스앤미디어 27,627 14.67 7,769 6.39 -26,698 적전 016920 카스 156,032 -7.32 4,958 12.95 1,734 -36.70 284620 카이노스메드 267 105.59 -16,812 적지 -15,239 적지 293490 카카오게임즈 1,025,086 -10.68 74,517 -57.62 -322,406 적지 042000 카페24 278,112 4.53 -3,105 적지 1,983 흑전 317530 캐리소프트 8,484 -15.91 -3,678 적지 -5,523 적지 071850 캐스텍코리아 172,902 -5.01 -9,205 적지 -16,102 적지 050110 캠시스 500,586 -30.64 6,862 -73.41 -14,108 적전 451760 컨텍 15,814 23.93 -9,983 적지 -64,886 적지 078340 컴투스 739,639 9.20 -33,190 적지 42,092 흑전 063080 컴투스홀딩스 153,105 31.73 -3,352 적지 -14,377 적지 079190 케스피온 63,213 13.75 1,071 흑전 2,725 흑전 263700 케어랩스 81,827 -6.60 -11,599 적지 -23,867 적지 214370 케어젠 79,210 14.63 40,378 20.08 39,930 46.71 221980 케이디켐 59,146 -4.79 6,253 9.75 5,316 -34.87 038530 케이바이오 27,325 -12.22 -561 적전 -12,674 적지 192250 케이사인 47,101 9.06 4,264 -53.47 4,783 -18.58 025880 케이씨피드 92,577 4.63 6,049 24.27 6,710 58.85 093320 케이아이엔엑스 122,686 10.60 26,566 2.71 26,942 -1.44 093640 케이알엠 12,412 -3.64 -5,866 적전 -13,589 적지 105330 케이엔더블유 95,370 -4.23 5,221 -65.85 2,052 -88.64 053080 케이엔솔 417,442 7.36 18,468 -15.90 11,266 -29.57 199430 케이엔알시스템 21,399 -58.19 -4,341 적전 -3,788 적전 432470 케이엔에스 30,041 -13.51 3,964 -34.76 3,188 -34.01 272110 케이엔제이 61,920 -0.63 12,022 -9.52 10,761 8.11 039420 케이엘넷 50,929 1.25 8,308 4.78 8,140 9.28 083550 케이엠 127,779 -15.74 -7,742 적전 -3,658 적전 032500 케이엠더블유 100,068 -44.24 -62,858 적지 -65,287 적지 102370 케이옥션 12,155 -56.15 -4,203 적전 -6,154 적전 068100 케이웨더 14,688 -15.58 -2,469 적전 -2,436 적전 064820 케이프 590,660 -3.12 40,954 1,636.60 27,101 흑전 256940 케이피에스 92,133 530.30 3,060 흑전 3,463 흑전 024880 케이피에프 809,653 -1.14 47,253 19.34 22,185 -3.39 042040 케이피엠테크 45,501 10.21 -14,460 적지 -8,941 적지 258610 케일럼 84,547 8.61 -4,409 적지 -54,747 적지 274090 켄코아에어로스페이스 91,143 20.15 877 -89.02 -1,849 적전 089010 켐트로닉스 542,257 -12.67 19,115 -14.90 -7,160 적전 052400 코나아이 280,222 15.71 33,684 -31.02 28,878 -15.80 047770 코데즈컴바인 41,956 7.44 2,930 -24.06 3,711 -51.37 080530 코디 79,243 43.56 -772 적지 -6,216 적지 104540 코렌텍 92,046 44.03 7,052 20.65 5,135 93.68 027050 코리아나 86,049 7.03 936 6.80 1,767 17.81 123410 코리아에프티 679,543 21.12 33,928 74.46 30,335 266.66 049430 코메론 70,581 -14.67 8,975 -41.49 15,319 -3.14 183300 코미코 307,267 6.55 33,028 -40.38 45,511 8.45 041960 코미팜 42,647 7.15 -6,273 적지 -5,911 적지 082660 코스나인 9,608 6.78 -6,529 적지 -5,878 적지 222040 코스맥스엔비티 333,631 1.65 11,977 434.58 -5,829 적지 241710 코스메카코리아 470,719 17.86 49,154 374.12 33,887 464.52 045970 코아시아 377,630 -17.85 -25,491 적지 -40,078 적지 196450 코아시아씨엠 293,967 -23.29 -13,048 적지 -22,096 적지 384470 코어라인소프트 4,101 0.23 -11,656 적지 -14,083 적지 102940 코오롱생명과학 124,639 -22.86 -24,095 적전 -30,726 적전 056360 코위버 83,354 -7.01 -2,603 적전 799 -82.22 282880 코윈테크 335,958 67.01 22,817 54.36 22,430 193.81 121850 코이즈 16,393 68.95 -4,103 적지 -4,436 적지 052330 코텍 327,107 -23.67 4,796 -82.45 7,686 -73.53 322780 코퍼스코리아 44,654 52.56 1,698 -81.39 3,182 흑전 200130 콜마비앤에이치 579,552 0.63 30,256 -50.50 18,736 -53.60 294570 쿠콘 68,366 5.96 16,586 -17.17 7,174 89.46 317690 퀀타매트릭스 3,118 142.47 -22,448 적지 -21,556 적지 040350 큐로컴 9,756 -0.26 -3,735 적지 -13,494 적지 051780 큐로홀딩스 83,890 24.21 -2,592 적전 -9,776 적지 115180 큐리언트 9,032 6.65 -23,213 적지 -22,249 적지 445680 큐리옥스바이오시스템즈 6,788 -6.21 -10,557 적지 -10,042 적지 182360 큐브엔터 142,272 17.93 15,424 122.63 11,223 83.68 405100 큐알티 53,257 -10.69 752 -92.69 2,624 -59.21 066310 큐에스아이 18,687 -17.68 -4,243 적전 2,712 -61.31 355390 크라우드웍스 23,978 101.56 -1,786 적지 -9,573 적지 110790 크리스에프앤씨 367,043 -3.64 46,109 -41.25 23,233 -11.87 045520 크린앤사이언스 92,497 7.51 938 흑전 903 흑전 214150 클래시스 180,123 27.02 89,622 30.12 74,225 -1.53 352770 클리노믹스 11,408 -50.58 -34,588 적지 -42,399 적지 237880 클리오 330,584 21.34 33,810 89.07 27,319 169.71 139670 키네마스터 16,774 -13.67 1,862 흑전 2,623 흑전 065130 탑엔지니어링 959,380 2.45 21,906 흑전 22,088 흑전 134580 탑코미디어 19,178 63.87 -2,653 적전 -11,865 적지 023160 태광 312,067 24.96 57,724 27.29 58,128 58.03 053620 태양 157,016 -9.88 6,539 -12.03 7,311 11.04 124560 태웅로직스 770,339 -42.00 36,036 -69.09 27,125 -71.06 191420 테고사이언스 7,772 1.22 -1,188 적전 -2,343 적전 066700 테라젠이텍스 221,725 16.23 11,560 -2.23 28,392 159.27 095610 테스 146,938 -58.95 -5,862 적전 1,566 -96.65 089030 테크윙 133,604 -50.05 3,160 -94.52 -11,097 적전 054450 텔레칩스 191,095 27.05 16,777 82.75 62,638 36.47 200230 텔콘RF제약 36,307 30.46 965 흑전 13,949 흑전 215480 토박스코리아 48,649 -5.04 2,947 -40.91 2,479 -40.33 051360 토비스 447,392 36.31 25,656 264.44 12,896 흑전 108230 톱텍 601,656 74.40 68,951 230.79 48,145 706.62 079970 투비소프트 43,016 -0.46 -3,483 적지 -16,671 적지 199800 툴젠 1,103 48.41 -17,088 적지 -42,340 적지 105550 트루윈 37,040 2.89 -4,836 적지 -21,330 적지 290090 트윔 34,492 76.33 2,009 흑전 2,976 흑전 026150 특수건설 232,864 14.73 2,491 -7.22 -2,274 적전 322180 티라유텍 54,359 51.24 -3,849 적지 -7,008 적지 117730 티로보틱스 66,717 17.60 -8,210 적지 -49,702 적지 033830 티비씨 43,506 2.41 4,137 2.10 6,194 25.70 057680 티사이언티픽 26,769 207.89 -5,616 적지 -48,737 적지 204610 티쓰리 50,964 -33.10 7,560 -41.04 -929 적전 340570 티앤엘 115,461 41.54 30,839 26.86 27,439 29.93 043220 티에스넥스젠 26,546 4.09 -1,724 적지 39 흑전 277880 티에스아이 261,127 75.51 1,992 -59.57 -4,890 적전 131290 티에스이 249,148 -26.56 -2,380 적전 -2,095 적전 425420 티에프이 80,325 26.01 9,224 41.61 11,111 65.29 356860 티엘비 171,307 -22.68 3,045 -92.08 2,509 -91.79 321550 티움바이오 4,899 -46.27 -27,832 적지 -19,038 적지 425040 티이엠씨 200,783 -42.92 21,120 -60.35 22,778 -46.00 130740 티피씨글로벌 79,496 -2.27 -2,819 적지 -6,399 적전 084730 팅크웨어 420,619 24.92 35,436 694.15 24,579 444.46 440110 파두 22,471 -60.16 -58,569 적전 -56,833 적지 034230 파라다이스 994,199 69.19 145,770 1,299.95 80,184 407.13 033540 파라텍 218,411 2.04 -16,022 적지 -15,241 적지 388870 파로스아이바이오 0 -100.00 -10,117 적지 -8,858 적지 043200 파루 42,205 4.10 -1,916 적지 -1,030 적지 214450 파마리서치 261,011 34.02 92,258 39.96 77,265 77.89 208340 파멥신 75 -63.72 -12,102 적지 -14,247 적지 177830 파버나인 120,685 2.24 1,692 -83.64 146 -97.70 150900 파수 42,664 -3.31 3,815 -26.59 4,472 -15.21 037030 파워넷 186,159 -11.81 7,146 25.98 -197 적전 047310 파워로직스 773,181 3.94 15,580 흑전 16,137 흑전 049120 파인디앤씨 43,484 -25.41 -9,622 적지 -10,155 적지 038950 파인디지털 87,727 -3.70 -660 적지 1,971 흑전 131760 파인텍 44,755 -45.03 -4,227 적전 -7,721 적전 065690 파커스 63,616 -13.00 -9,536 적지 -15,592 적지 140860 파크시스템스 144,806 16.29 27,560 -15.58 24,562 -12.23 091700 파트론 1,172,405 -4.05 41,681 -26.62 30,157 -29.76 318010 팜스빌 21,395 -18.07 1,633 -59.81 3,307 -18.61 027710 팜스토리 1,500,248 5.17 26,245 -16.56 9,773 흑전 225590 패션플랫폼 106,003 -3.58 8,104 -32.32 6,371 -34.47 271830 팸텍 96,146 -5.61 10,830 -55.90 7,512 -55.50 263750 펄어비스 333,485 -13.53 -16,350 적전 15,206 흑전 251970 펌텍코리아 284,481 20.22 35,289 33.26 29,128 45.39 168360 펨트론 73,716 20.53 8,062 26.90 7,100 35.49 389140 포바이포 33,751 108.42 -16,258 적지 -20,572 적지 105760 포스뱅크 79,284 -13.34 8,430 -29.70 7,530 8.07 318020 포인트모바일 80,027 -8.61 4,639 1,370.15 4,843 흑전 256630 포인트엔지니어링 26,152 -33.61 -8,972 적전 -6,543 적전 039980 폴라리스AI 59,436 -26.49 1,459 흑전 611 흑전 234100 폴라리스세원 160,350 -9.27 7,364 -14.76 12,208 212.05 041020 폴라리스오피스 107,892 346.14 6,248 277.12 22,449 75.99 114630 폴라리스우노 78,051 -19.57 5,472 -26.83 7,637 106.03 290720 푸드나무 190,693 -12.20 -17,796 적지 -19,993 적지 005670 푸드웰 228,487 24.22 8,287 36.71 5,287 7.46 094940 푸른기술 32,290 -5.26 1,852 80.87 2,594 1,248.15 023900 풍국주정 168,467 9.40 11,667 209.78 10,827 97.57 371950 풍원정밀 43,054 -4.14 -21,932 적전 -21,842 적전 220100 퓨쳐켐 13,968 11.09 -8,412 적지 -6,712 적지 035200 프럼파스트 29,481 -2.47 1,443 -5.66 1,417 6.96 321260 프로이천 33,363 -12.64 1,469 -52.16 3,448 -24.33 053610 프로텍 156,071 -21.48 17,433 -70.98 17,091 -59.58 377220 프롬바이오 66,724 -32.83 -15,420 적전 -11,609 적전 335810 프리시젼바이오 20,391 -0.33 -4,811 적지 -4,490 적지 053160 프리엠스 22,944 -22.57 -12 적전 734 -45.14 405000 플라즈맵 12,917 -2.92 -20,572 적지 -18,792 적지 075130 플랜티넷 33,066 5.36 1,271 -13.78 2,386 흑전 300080 플리토 17,761 30.22 -5,094 적지 -6,793 적지 241820 피씨엘 8,430 -77.35 -16,131 적지 -20,284 적지 319660 피에스케이 351,864 -23.66 54,119 -41.07 52,520 -32.18 031980 피에스케이홀딩스 94,717 30.12 26,971 59.56 42,696 4.76 002230 피에스텍 69,630 -1.90 851 흑전 3,904 흑전 043370 피에이치에이 1,134,618 10.76 48,293 111.14 61,505 117.63 347740 피엔케이피부임상연구센타 14,843 -17.34 1,379 -75.55 4,700 -34.08 137400 피엔티 545,414 30.54 76,924 -1.08 68,474 14.75 128660 피제이메탈 229,349 -14.76 6,013 -42.03 13,387 131.52 304840 피플바이오 4,453 0.18 -15,248 적지 -17,382 적지 378340 필에너지 196,715 3.69 15,312 -8.92 -6,417 적전 161580 필옵틱스 300,001 -1.31 10,265 -43.24 -8,120 적전 347770 핌스 85,256 1.73 2,597 132.67 2,095 76.27 163730 핑거 83,127 -7.74 3,670 -32.03 4,464 132.87 299030 하나기술 119,948 5.35 -6,315 적전 -3,809 적전 067310 하나마이크론 967,971 8.23 57,905 -44.08 963 -98.35 166090 하나머티리얼즈 233,577 -24.00 41,283 -55.96 34,194 -57.33 136480 하림 1,410,838 5.06 40,447 -13.61 13,028 160.47 149980 하이로닉 33,732 22.36 5,271 47.18 8,246 126.52 013030 하이록코리아 188,839 3.27 51,892 27.51 47,730 38.91 126700 하이비젼시스템 348,281 76.19 58,796 134.37 49,741 102.13 106080 하이소닉 4,994 -70.32 -3,682 적전 -11,289 적전 221840 하이즈항공 80,764 37.41 -4,543 적지 -7,615 적지 004590 한국가구 102,947 2.03 12,427 -15.35 11,017 -6.50 039340 한국경제TV 82,309 -7.09 4,664 -44.72 10,713 -22.41 034950 한국기업평가 95,594 -5.89 25,840 -13.67 24,171 -5.17 222980 한국맥널티 78,400 11.66 -4,186 적지 -4,307 적지 256840 한국비엔씨 80,997 91.47 6,046 흑전 26,116 흑전 025550 한국선재 248,448 1.21 5,122 -54.61 -1,449 적전 017890 한국알콜 438,274 -14.52 21,882 -13.18 14,334 -57.58 080720 한국유니온제약 63,169 3.06 -5,233 적전 -18,156 적지 063570 한국전자금융 365,517 26.51 27,993 48.18 14,444 66.69 041460 한국전자인증 38,341 -0.47 3,141 -36.69 2,375 -32.02 039740 한국정보공학 115,565 9.67 60 -96.72 2,267 -39.61 053300 한국정보인증 92,219 5.00 13,967 -11.10 10,077 50.76 025770 한국정보통신 725,118 21.78 35,677 31.55 30,056 37.87 054040 한국컴퓨터 371,743 -12.25 23,802 26.44 21,695 29.38 021650 한국큐빅 252,097 20.02 10,648 17.55 8,264 26.57 030520 한글과컴퓨터 271,100 12.02 34,150 36.47 -27,497 적전 092460 한라IMS 78,944 -19.96 5,365 -39.14 71,621 787.74 452190 한빛레이저 22,676 10.15 645 -72.93 -5,571 적전 047080 한빛소프트 25,928 -53.96 -6,524 적전 -9,555 적전 066980 한성크린텍 368,428 14.23 1,362 -75.66 1,176 흑전 070590 한솔인티큐브 41,681 -29.53 -6,033 적지 -5,869 적지 226440 한송네오텍 11,215 -59.48 -12,281 적지 -5,091 적지 430690 한싹 24,095 10.01 2,628 41.92 3,231 46.52 078350 한양디지텍 478,838 -1.22 19,097 -63.85 12,641 -66.00 045100 한양이엔지 1,026,167 -11.76 85,110 13.10 77,392 10.92 091440 한울소재과학 37,597 63.14 -4,053 적지 -5,763 적지 024740 한일단조 178,167 0.45 15,168 4.04 7,759 7.56 005860 한일사료 396,938 -2.79 1,768 흑전 115,269 흑전 007770 한일화학 121,936 -21.62 -9,406 적전 -15,203 적전 198940 한주라이트메탈 220,982 -4.95 -13,575 적전 -15,319 적전 054920 한컴위드 410,145 1,328.77 -2,463 적지 -546 적전 002680 한탑 94,846 -4.32 912 174.10 -10,308 적지 076610 해성옵틱스 121,169 -26.03 3,992 흑전 -2,140 적지 220180 핸디소프트 26,121 -21.12 -967 적전 1,706 1,221.02 214180 헥토이노베이션 288,489 9.71 37,264 4.54 31,316 -2.68 234340 헥토파이낸셜 153,076 18.43 12,571 -2.14 10,870 -9.70 084990 헬릭스미스 4,202 50.08 -35,245 적지 -64,180 적지 170030 현대공업 307,540 10.43 15,399 2.28 13,114 15.01 319400 현대무벡스 267,838 27.27 4,143 -65.91 4,207 -54.50 048410 현대바이오 9,481 20.76 -9,785 적지 -14,499 적지 052260 현대바이오랜드 101,691 2.56 7,085 -21.76 8,056 69.09 041440 현대에버다임 358,052 -4.38 11,983 -23.66 6,391 -40.34 090850 현대이지웰 117,952 4.88 18,341 -0.94 -532 적전 460930 현대힘스 189,188 30.70 14,464 284.98 10,117 131.72 092300 현우산업 237,301 13.07 13,910 67.08 10,386 122.92 060560 홈센타홀딩스 427,497 -1.06 39,720 67.93 31,027 65.15 064240 홈캐스트 63,698 -13.10 -10,192 적전 -11,452 적지 039610 화성밸브 91,551 7.04 10,030 170.89 8,066 170.66 127980 화인써키트 69,222 7.54 4,317 4.87 5,208 45.18 290270 휴네시온 36,140 18.79 4,663 36.39 6,740 흑전 353190 휴럼 88,407 32.13 3,755 흑전 4,210 흑전 192410 휴림네트웍스 17,450 -17.30 -8,487 적지 -13,904 적지 090710 휴림로봇 82,665 49.02 -1,862 적지 682 흑전 205470 휴마시스 13,827 -97.07 -52,355 적전 -55,424 적전 115160 휴맥스 652,634 -5.34 11,209 흑전 -78,416 적지 028080 휴맥스홀딩스 659,801 -5.39 11,771 흑전 -80,283 적지 065510 휴비츠 117,737 8.23 16,380 -18.48 9,581 -42.38 263920 휴엠앤씨 48,425 35.91 4,842 174.09 10,308 1,191.32 243070 휴온스 552,007 12.11 56,002 37.04 50,385 122.86 084110 휴온스글로벌 758,380 14.15 113,950 31.77 92,628 흑전 145020 휴젤 319,700 13.50 117,782 16.18 97,660 60.94 010240 흥국 149,383 11.02 15,802 40.93 13,179 54.15 189980 흥국에프엔비 101,121 3.98 10,259 -2.13 8,686 -26.99 037440 희림 228,652 3.43 7,376 -27.16 6,377 -10.70 238490 힘스 50,102 58.85 5,685 흑전 5,599 흑전 코스닥시장 12월 결산 상장사 2023년 실적현황(개별)* 금융업은 매출 관련 지표와 부채비율을, 자본전액잠식 기업의 경우 부채비율을 표시 안함<개별기준 312개사> (단위 : 백만원, %) 종목코드 회사명 매출액 영업이익 순이익 금액 증감률 금액 증감률 금액 증감률 211270 AP위성 49,434 -7.78 10,071 124.09 10,515 157.88 195940 HK이노엔 828,908 -2.08 65,930 25.52 47,199 23.77 047920 HLB제약 135,953 26.49 -19,542 적지 -19,427 적지 046210 HLB파나진 12,252 -13.54 -1,839 적전 -4,816 적전 403870 HPSP 179,087 12.40 95,206 11.78 80,432 21.86 318000 KBG 21,589 -11.32 4,310 4.98 4,583 40.92 021320 KCC건설 1,909,592 0.87 18,147 흑전 10,351 133.22 036670 KCI 109,946 0.31 10,272 -53.05 11,000 -38.26 376190 LB루셈 164,727 -18.88 -1,108 적전 1,189 -90.37 060370 LS마린솔루션 70,779 65.42 13,087 흑전 11,618 흑전 038340 MIT 6,654 106.67 -4,108 적지 -433 적지 053290 NE능률 79,198 -1.29 1,113 -83.56 1,067 -76.51 104200 NHN벅스 56,843 -13.67 804 -61.41 -5,071 적전 049470 SGA 43,395 -21.04 -6,836 적지 -8,550 적지 022220 TKG애강 78,148 2.76 4,440 -2.04 5,456 19.20 040300 YTN 130,470 -14.27 -9,299 적전 -4,184 적전 036620 감성코퍼레이션 177,949 51.57 32,243 98.45 24,173 60.26 039240 경남스틸 390,306 -6.02 10,726 -5.88 8,552 -11.47 198440 고려시멘트 50,523 -27.73 -17,210 적지 -15,840 적지 014570 고려제약 81,375 1.74 18,026 25.80 -4,917 적전 035290 골드앤에스 9,950 4.86 -1,366 적지 -2,960 적지 366030 공구우먼 53,009 -9.67 10,513 -16.97 10,056 -11.23 006050 국영지앤엠 76,641 20.51 942 -55.59 778 -58.10 060480 국일신동 19,640 -26.94 -2,192 적전 -1,221 적전 114450 그린생명과학 22,369 -38.72 -4,643 적지 -16,358 적지 019660 글로본 20,312 9.92 -3,992 적지 -4,493 적지 420770 기가비스 91,423 -8.33 35,014 3.51 32,663 17.70 247660 나노씨엠에스 4,583 -38.15 -3,162 적전 -4,135 적전 138610 나이벡 15,704 -27.53 -2,230 적전 -6,284 적지 111710 남화산업 24,671 -18.94 11,794 -33.45 17,656 -14.47 212560 네오오토 198,228 20.85 10,381 30.26 11,924 51.88 153460 네이블커뮤니케이션즈 13,444 -26.53 -2,101 적전 -1,435 적전 330860 네패스아크 126,089 -18.05 -6,916 적전 -30,316 적전 396270 넥스트칩 16,154 25.53 -22,517 적지 -26,703 적지 234690 녹십자웰빙 120,535 9.85 10,457 24.55 6,748 -15.66 340360 다보링크 75,369 16.20 -908 적지 -1,778 적지 020400 대동금속 133,065 -9.44 1,301 -44.28 830 -61.94 008830 대동기어 281,238 16.17 8,088 6.57 2,771 -34.42 048470 대동스틸 137,635 -24.56 -2,424 적지 -2,189 적지 004780 대륙제관 271,102 -1.77 15,623 61.48 13,070 34.70 036480 대성미생물 25,562 0.24 -689 적지 -680 적전 104040 대성파인텍 29,404 7.89 -2,020 적지 -2,056 적지 120240 대정화금 93,283 -3.44 10,996 -5.15 12,959 -5.70 054670 대한뉴팜 204,223 3.16 18,809 -31.80 12,542 -48.42 023910 대한약품 195,911 6.32 35,795 8.58 28,426 13.88 263800 데이타솔루션 99,261 0.14 1,264 -52.44 1,609 -32.91 099410 동방선기 27,308 9.85 3,414 144.02 4,796 274.64 025950 동신건설 82,744 64.50 6,341 364.05 7,825 28.94 228340 동양파일 71,057 -2.10 4,493 -14.79 5,167 5.32 094170 동운아나텍 111,487 122.36 25,108 흑전 26,236 흑전 023790 동일철강 21,471 -33.36 -3,313 적전 -22,298 적지 131970 두산테스나 338,652 21.97 60,779 -9.51 49,077 -6.22 073190 듀오백 23,745 -24.79 -3,946 적지 -3,773 적지 362990 드림인사이트 17,374 14.83 4,079 17.96 4,016 15.40 376300 디어유 75,692 53.86 28,626 75.77 26,190 59.73 092070 디엔에프 84,233 -13.07 -2,863 적전 5,174 -10.80 043360 디지아이 16,680 3.75 -2,671 적전 -2,153 적전 383930 디티앤씨알오 26,586 -39.59 -12,125 적전 -16,636 적전 315640 딥노이드 1,933 -39.24 -6,727 적지 -6,737 적지 232680 라온테크 34,544 -41.88 1,982 -77.84 2,318 -68.99 418420 라온텍 10,744 -1.58 -2,153 적전 -7,078 적전 294140 레몬 10,477 -73.66 -11,689 적지 -9,140 적지 199550 레이저옵텍 34,352 14.32 4,481 78.55 17 -99.40 067730 로지시스 36,454 11.07 545 298.77 516 152.48 058470 리노공업 255,573 -20.73 114,378 -16.29 110,923 -3.01 073570 리튬포어스 15,634 -24.55 -6,809 적지 -182,830 적전 377450 리파인 66,484 20.71 22,552 25.72 21,683 22.61 195500 마니커에프앤지 101,218 13.27 2,105 흑전 2,072 흑전 305090 마이크로디지탈 10,840 22.02 880 흑전 590 흑전 424980 마이크로투나노 9,370 -77.38 -12,572 적전 -7,835 적전 446540 메가터치 50,143 2.24 -253 적전 -88 적전 065650 메디프론 52,042 14.91 -1,349 적지 -1,960 적지 279600 미디어젠 12,753 -26.52 -5,272 적지 -5,463 적지 418470 밀리의서재 56,573 23.44 10,406 149.60 14,538 8.90 314930 바이오다인 4,089 -66.51 -2,051 적전 -992 적전 086820 바이오솔루션 12,462 23.36 -5,032 적지 -1,249 적지 251120 바이오에프디엔씨 15,592 -1.66 5,034 3.14 5,585 28.83 199730 바이오인프라 30,129 -14.96 1,305 -79.48 2,002 -67.91 323990 박셀바이오 14 -11,507 적지 -10,274 적지 006910 보성파워텍 78,495 44.83 3,349 흑전 4,352 흑전 064480 브리지텍 53,544 -9.15 4,163 6.19 3,574 5.70 439580 블루엠텍 113,853 47.58 1,344 50.88 -2,342 적지 419540 비스토스 21,305 -11.09 284 -68.91 806 흑전 413640 비아이매트릭스 25,856 -6.52 -2,701 적전 -1,796 적전 335890 비올 42,521 36.69 22,313 72.80 21,561 87.93 050090 비케이홀딩스 11,336 33.58 -685 적전 -4,419 적지 307870 비투엔 32,030 18.26 -2,458 적지 -12,567 적지 148780 비플라이소프트 16,892 3.90 240 흑전 733 흑전 065450 빅텍 54,929 -26.15 -4,338 적전 -4,189 적지 210120 빅텐츠 17,543 -45.57 -545 적전 -249 적전 452430 사피엔반도체 3,210 -55.37 -6,922 적지 -13,112 적지 361670 삼영에스앤씨 11,647 -14.59 -3,539 적지 -2,759 적지 065570 삼영이엔씨 33,338 4.50 -6,126 적지 -16,223 적지 032280 삼일 99,669 8.36 1,722 -4.16 2,828 129.53 002290 삼일기업공사 78,639 23.60 3,104 43.34 3,839 53.90 017480 삼현철강 262,438 -22.94 9,728 -49.14 10,414 -34.96 107600 새빗켐 45,990 -4.44 -4,903 적전 -1,175 적전 411080 샌즈랩 11,722 26.05 -884 적전 439 -79.64 252990 샘씨엔에스 30,935 -38.28 -2,912 적전 -1,310 적전 294630 서남 6,391 0.41 -3,094 적지 -11,254 적지 100660 서암기계공업 45,837 -9.09 614 -61.91 1,927 -11.51 018680 서울제약 52,459 4.80 1,213 -30.25 3,517 311.34 189860 서전기전 43,269 -14.67 -3,459 적지 -3,742 적지 067370 선바이오 12,292 65.65 5,192 2,619.78 4,607 429.92 188260 세니젠 22,268 -16.78 -6,316 적지 -8,775 적지 340440 세림B&G 58,245 10.89 4,299 59.69 3,811 73.37 017510 세명전기 11,835 -15.26 1,352 32.19 1,307 -42.03 396300 세아메카닉스 86,778 -0.98 1,994 -11.54 6,352 65.96 024830 세원물산 193,045 12.80 5,907 -60.58 12,733 -21.77 252500 세화피앤씨 41,217 8.70 1,958 137.29 2,768 109.69 299660 셀리드 0 -100.00 -12,198 적지 -11,611 적지 068760 셀트리온제약 388,794 0.71 36,071 -5.50 21,265 -18.09 290690 소룩스 59,828 7.03 516 흑전 -6,697 적지 033790 스카이문스테크놀로지 6,967 -38.92 -2,124 적전 -1,943 적전 352090 스톰테크 55,162 8.10 11,655 -1.27 9,766 1.93 415380 스튜디오삼익 95,399 10.18 2,778 15.91 2,173 12.86 049830 승일 141,948 -10.69 598 -53.53 417 -68.19 429270 시지트로닉스 12,514 -13.83 -5,443 적지 -5,536 적지 131090 시큐브 14,446 5.42 4,453 -16.05 5,787 19.91 232830 시큐센 16,219 -58.96 -1,283 적전 -959 적전 001000 신라섬유 3,778 -14.72 392 -15.72 -672 적지 290560 신시웨이 10,459 7.58 1,534 -27.91 -19 적전 017000 신원종합개발 309,755 64.58 3,129 53.93 8,253 85.87 012790 신일제약 89,135 11.41 13,991 2.45 13,641 12.21 222420 쎄노텍 31,111 -10.42 -1,056 적전 -5,354 적지 088280 쏘닉스 13,813 -12.79 -5,165 적지 -5,119 적지 340810 씨유박스 14,101 -16.10 -9,771 적지 -9,628 적지 101240 씨큐브 51,101 10.41 5,031 -22.68 3,425 -36.38 123860 아나패스 71,466 65.08 4,470 흑전 2,680 흑전 125210 아모그린텍 147,600 3.85 12,287 39.06 13,021 14.07 357580 아모센스 87,454 38.79 796 -6.58 -1,423 적지 149950 아바텍 75,771 3.54 2,200 흑전 4,801 흑전 246720 아스타 3,133 -6.34 -2,724 적지 -2,813 적지 214430 아이쓰리시스템 121,539 44.96 12,204 114.60 12,561 103.15 069920 아이에스이커머스 4,647 -15.14 -11,567 적지 -15,290 적지 059100 아이컴포넌트 27,349 -22.54 -2,150 적전 -2,688 적전 032080 아즈텍WB 37,089 -18.44 -75 적전 -1,318 적지 059120 아진엑스텍 24,884 -30.28 -913 적전 494 -69.68 065660 안트로젠 6,500 -1.38 -5,074 적지 -2,841 적지 297570 알로이스 26,584 -7.52 4,250 -1.11 4,897 -19.52 260660 알리코제약 187,155 11.58 3,073 -68.85 3,061 -61.90 314140 알피바이오 151,046 9.37 6,623 -31.35 5,437 25.99 291650 압타머사이언스 243 -32.12 -12,207 적지 -13,602 적지 196300 애니젠 5,611 -35.23 -6,717 적지 -9,079 적지 129890 앱코 98,939 19.69 2,155 흑전 1,808 흑전 174900 앱클론 3,083 -9.50 -11,506 적지 -12,766 적지 270660 에브리봇 31,697 -40.20 1,529 -75.26 2,813 -59.52 121890 에스디시스템 21,295 -5.34 1,026 흑전 2,637 흑전 389500 에스비비테크 5,134 -31.27 -5,572 적지 -11,013 적지 298060 에스씨엠생명과학 696 75.69 -12,998 적지 -23,961 적지 065420 에스아이리소스 7,042 49.28 -8,594 적지 -9,274 적지 103230 에스앤더블류 43,634 21.15 3,233 29.33 3,467 49.10 260970 에스앤디 88,276 20.40 12,879 17.66 11,873 20.58 275630 에스에스알 12,158 -2.81 1,604 -32.77 1,717 -9.52 246250 에스엘에스바이오 9,023 -16.08 1,031 -57.46 1,434 -49.26 365330 에스와이스틸텍 119,757 19.70 14,601 75.21 10,820 82.45 041910 에스텍파마 64,215 3.51 5,344 69.01 3,824 흑전 443670 에스피소프트 35,243 5.45 4,753 -2.36 4,378 6.46 043340 에쎈테크 47,641 -23.86 -7,220 적전 -9,547 적전 453860 에이에스텍 47,339 47.18 9,168 103.00 6,822 270.87 312610 에이에프더블류 6,822 53.74 -4,083 적지 -3,020 적지 200470 에이팩트 93,742 27.29 -22,880 적전 -16,655 적전 397030 에이프릴바이오 0 -100.00 -13,388 적지 -14,130 적지 356680 엑스게이트 42,821 11.81 4,102 -24.28 295 -93.56 265740 엔에프씨 42,869 36.19 4,068 79.02 3,676 96.38 419080 엔젯 12,073 -44.28 -2,118 적전 314 -92.37 208860 엔지스테크널러지 4,941 41.42 -2,991 적지 -6,034 적지 096870 엘디티 8,927 -23.90 -349 적전 -140 적전 373170 엠아이큐브솔루션 24,152 8.33 1,756 -37.88 2,499 -10.44 179290 엠아이텍 46,387 -17.49 14,066 -36.88 12,798 -33.16 347890 엠투아이 33,021 -20.78 5,611 -51.88 6,316 -39.77 036560 영풍정밀 138,702 55.73 20,810 73.85 29,214 88.36 417860 오브젠 16,986 -34.50 -5,830 적지 -5,409 적지 309930 오하임앤컴퍼니 41,039 26.62 2,057 29.19 2,460 63.74 244460 올리패스 5,290 1,332.04 -13,707 적지 -12,949 적지 131030 옵투스제약 72,426 23.47 8,187 55.70 10,760 114.69 109080 옵티시스 21,995 -23.38 831 -89.26 2,307 -68.79 153710 옵티팜 17,373 8.52 -2,631 적지 -2,437 적지 338840 와이바이오로직스 3,479 -16.18 -10,143 적지 -20,871 적지 112290 와이씨켐 62,272 -24.38 -7,826 적전 -6,052 적전 273640 와이엠텍 34,881 -29.24 5,961 -59.96 6,678 -47.53 066430 와이오엠 35,779 -4.36 130 -40.96 2,804 386.95 079000 와토스코리아 17,678 -9.40 -90 적전 2,667 -49.80 103840 우양 191,295 17.06 1,300 1,256.00 -3,920 적지 215380 우정바이오 38,616 -17.70 -4,460 적지 -5,054 적지 457550 우진엔텍 40,683 8.88 5,893 3.87 5,266 10.60 008290 원풍물산 28,938 -13.10 -1,916 적전 -2,665 적지 330350 위더스제약 80,119 23.87 7,909 62.15 7,959 221.04 320000 윈텍 15,967 -21.22 392 -78.24 1,562 -11.80 097800 윈팩 86,205 -43.52 -22,857 적전 -33,298 적지 313760 윌링스 16,989 -67.53 -13,573 적지 -17,570 적지 054930 유신 341,055 12.20 18,310 -12.40 20,095 9.67 263770 유에스티 99,143 -0.75 14,064 -13.21 11,714 -6.51 388720 유일로보틱스 29,454 -23.39 -7,008 적지 -6,556 적지 056080 유진로봇 30,417 -31.65 -4,676 적전 -5,176 적전 221800 유투바이오 30,792 -55.38 -1,338 적전 646 -95.09 044960 이글벳 42,794 -1.71 3,325 -6.47 2,976 12.58 303530 이노뎁 84,033 9.97 636 53.93 1,027 82.37 344860 이노진 10,101 10.52 1,226 -17.56 1,396 4.24 053350 이니텍 45,651 -15.20 -3,544 적지 -302 적전 115610 이미지스 16,100 -26.54 -2,313 적전 -4,611 적전 086890 이수앱지스 54,306 31.91 3,886 흑전 3,611 흑전 088290 이원컴포텍 47,119 -1.38 880 -48.37 -2,403 적지 134060 이퓨쳐 10,499 -5.45 1,001 -45.12 1,383 -51.62 001840 이화공영 151,189 -22.29 -1,086 적전 -1,372 적전 352940 인바이오 34,024 -0.63 -3,354 적지 -6,300 적지 389470 인벤티지랩 658 -82.33 -15,961 적지 -26,994 적지 083640 인콘 63,429 14.68 2,557 141.01 -31,584 적전 068330 일신바이오 16,437 -19.56 6,214 20.91 6,232 63.37 389020 자람테크놀로지 11,623 -27.89 -2,141 적전 -1,269 적전 234920 자이글 4,144 -72.36 -8,667 적지 -10,362 적지 110020 전진바이오팜 15,681 101.18 -1,245 적지 -6,440 적지 361390 제노코 55,112 8.69 1,151 -63.47 1,655 -39.06 147830 제룡산업 40,896 -31.04 5,562 -42.12 7,289 -20.12 033100 제룡전기 183,941 113.73 70,152 338.91 56,384 351.80 026040 제이에스티나 75,362 -3.23 -583 적전 792 -39.42 126880 제이엔케이히터 166,706 -15.42 4,138 -40.27 3,784 -48.79 418550 제이오 114,494 69.23 12,023 흑전 17,419 흑전 199820 제일전기공업 143,986 8.95 7,660 3.65 8,009 8.33 072020 중앙백신 41,868 6.54 6,994 63.29 5,998 48.30 303030 지니틱스 33,068 19.76 -6,047 적지 -5,878 적지 358570 지아이이노베이션 5,319 51.97 -53,305 적지 -55,495 적지 382480 지아이텍 36,622 -7.63 4,500 -35.03 7,213 11.89 382800 지앤비에스 에코 89,320 36.18 18,290 24.32 17,624 19.30 053050 지에스이 168,760 -2.24 4,381 -5.28 5,588 -5.32 311320 지오엘리먼트 17,811 -37.80 761 -89.56 2,227 -66.68 109820 진매트릭스 9,815 -12.48 -2,548 적지 -895 적지 007370 진양제약 94,111 23.40 9,085 -18.43 12,659 2.85 285800 진영 30,903 -35.77 -2,361 적전 -1,873 적전 261780 차백신연구소 294 63.87 -6,419 적지 -1,749 적지 223310 커머스마이너 27,520 32.78 294 -30.72 -1,317 적지 115500 케이씨에스 47,726 14.48 3,155 478.89 2,769 234.03 089150 케이씨티 16,148 10.85 2,169 97.86 1,156 71.19 073010 케이에스피 81,627 28.21 11,838 240.05 12,769 222.13 225430 케이엠제약 17,770 13.68 -1,090 적지 -1,320 적지 036030 케이티알파 430,447 -7.26 12,297 25.26 16,271 140.18 054410 케이피티유 34,871 -5.42 847 -38.98 2,860 41.58 220260 켐트로스 47,464 -16.77 3,434 -22.70 2,803 -26.44 402030 코난테크놀로지 24,428 58.75 -10,995 적지 -9,836 적지 089890 코세스 95,651 31.15 8,017 -6.19 6,965 -11.63 009730 코센 76,780 15.26 979 -50.73 95 -96.73 360350 코셈 13,729 9.61 1,502 -15.63 1,684 -1.84 029960 코엔텍 78,764 -12.76 34,392 -28.89 34,748 -12.22 448710 코츠테크놀로지 51,300 22.62 8,801 215.96 7,013 205.38 015710 코콤 100,488 5.47 1,911 흑전 3,031 흑전 432720 퀄리타스반도체 10,775 -0.14 -11,186 적지 -8,109 적지 365270 큐라클 10,294 187.32 -10,508 적지 -11,586 적지 348080 큐라티스 1,030 -87.75 -17,244 적지 -15,799 적지 060280 큐렉소 72,882 12.14 1,135 2.23 -4,856 적지 372320 큐로셀 0 -31,130 적지 -29,575 적지 036170 클라우드에어 14,524 8.23 14 흑전 8,203 96.34 054780 키이스트 52,024 -16.15 -1,475 적지 -5,390 적지 219130 타이거일렉 48,570 -16.36 -3,076 적전 -2,558 적전 360070 탑머티리얼 122,198 93.90 13,790 17.14 17,572 66.47 044490 태웅 443,760 12.67 39,527 1,249.77 34,152 6,140.03 064520 테크엘 21,928 14.61 -4,544 적지 5,504 흑전 393210 토마토시스템 26,572 -1.91 2,825 -62.12 3,289 -28.12 045340 토탈소프트 16,054 15.68 3,606 39.55 3,779 43.01 417790 트루엔 47,175 21.49 11,388 26.40 10,964 43.63 064760 티씨케이 226,653 -29.07 66,703 -47.49 61,245 -34.89 246710 티앤알바이오팹 5,199 -9.65 -12,724 적지 -13,419 적지 062860 티엘아이 15,185 -27.74 -10,107 적지 -7,493 적지 104480 티케이케미칼 416,317 -32.96 -32,002 적전 -8,916 적전 081150 티플랙스 251,061 -2.59 -1,532 적전 -2,235 적전 037070 파세코 147,541 -26.40 -1,238 적전 778 -91.53 170790 파이오링크 59,018 -4.25 9,004 -21.05 10,571 -12.96 054300 팬스타엔터프라이즈 69,113 3.17 1,628 -16.48 275 -48.74 068050 팬엔터테인먼트 123,811 388.97 4,375 371.92 7,576 흑전 222110 팬젠 7,315 12.53 -4,225 적지 -4,489 적지 087010 펩트론 3,342 -42.52 -15,884 적지 -15,922 적지 119500 포메탈 71,095 2.15 2,144 6.23 1,909 10.60 009520 포스코엠텍 341,410 -0.22 4,488 -29.40 4,868 0.89 331380 포커스에이치엔에스 59,458 -3.52 2,646 -0.70 2,468 -8.09 370090 퓨런티어 46,547 73.01 7,162 338.76 7,524 279.63 445180 퓨릿 120,459 -12.31 12,838 -10.12 12,088 4.62 303360 프로티아 8,228 7.64 164 -84.48 463 -63.05 367000 플래티어 33,292 -33.36 -4,541 적전 -3,236 적전 237820 플레이디 37,256 -15.24 2,531 -54.78 2,886 -41.74 023770 플레이위드 28,552 96.84 -6,647 적지 -5,994 적지 032580 피델릭스 52,784 -27.25 710 -88.70 1,062 -87.12 051380 피씨디렉트 304,743 -2.41 3,283 307.33 766 흑전 237750 피앤씨테크 20,683 -5.98 2,716 13.87 3,643 23.67 239890 피엔에이치테크 40,181 14.66 6,506 35.47 5,622 -25.67 257370 피엔티엠에스 25,030 302.59 -1,062 적지 -2,485 적지 147760 피엠티 33,043 -13.60 -5,266 적지 -5,551 적지 006140 피제이전자 166,844 5.78 7,413 21.73 6,111 -12.17 376180 피코그램 27,709 -5.16 1,526 -56.27 4,455 39.00 062970 피피아이 14,413 -32.34 -3,023 적전 -4,027 적전 087600 픽셀플러스 50,671 -19.39 -6,281 적전 -430 적전 291810 핀텔 12,753 45.50 -2,677 적지 -1,253 적지 417180 핑거스토리 18,425 5.83 1,382 40.05 1,730 흑전 101670 하이드로리튬 22,859 169.18 -35,827 적지 -40,552 적지 106190 하이텍팜 76,772 -25.43 10,089 104.75 8,076 37.52 373200 하인크코리아 9,776 -38.73 -3,703 적전 -8,552 적지 066130 하츠 154,623 8.03 6,282 -12.54 6,004 30.69 101680 한국정밀기계 43,728 3.39 -7,015 적전 -7,792 적전 032300 한국파마 83,240 2.73 6,269 1.33 84 흑전 037230 한국팩키지 228,069 4.95 8,551 1,359.25 4,090 흑전 052600 한네트 24,893 13.35 3,332 33.79 2,464 25.59 256150 한독크린텍 65,070 10.01 5,208 2.65 5,342 5.47 452280 한선엔지니어링 47,753 16.55 6,192 -13.61 4,541 -17.41 079170 한창산업 66,951 -32.58 1,569 -77.93 1,554 -74.60 059270 해성티피씨 13,683 -1.66 -1,495 적지 -778 적지 039010 현대에이치티 131,416 25.23 -820 적전 -1,264 적전 138360 협진 10,282 -31.25 -2,298 적전 -1,886 적지 011080 형지I&C 65,326 -7.33 653 20.67 1,861 흑전 126640 화신정공 359,878 13.19 8,707 -6.32 9,033 27.63 061250 화일약품 122,541 -7.20 2,047 -57.10 3,863 흑전 078590 휴림에이텍 63,663 46.22 4,814 85.97 8,202 -15.74 200670 휴메딕스 152,274 23.63 37,310 43.26 24,821 17.34 215090 휴센텍 16,254 3.82 -2,369 적지 -14,355 적전 024060 흥구석유 126,695 -13.65 87 -94.84 1,129 -57.50 ①연결실적은 연결재무제표를 제출한 코스닥시장 12월 결산 상장법인 1146개사 기준. 보고서 미제출, 상장폐지, 분할/합병 등은 제외. 개별실적은 종속회사가 없어 연결 재무제표 작성 필요가 없는 312개사 기준. 가나다 순.②증감률은 2022년 연간 대비. 결산기 변경, 분할합병 법인은 손익증감률 등 표시 안함.③흑자전환=흑전, 적자전환=적전, 적자지속=적지*자료 : 한국거래소, 코스닥협회▶ 유가증권시장(연결+개별) 2023년 연간 실적 파일 다운로드▶ 코스닥시장 (연결+개별) 2023년 연간 실적 파일 다운로드