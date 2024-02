신입사원 만난 정용진 "비 안올 때 장화 팔 수 있는 '덕후'돼야"

정용진 부회장, 신입사원 만나 셀카…"덕후가 돼라" 조언

정용진 신세계그룹 부회장이 지난 23일 신입사원 그룹 입문교육 수료식에서 자기 분야의 '덕후', 즉 전문가가 될 것을 당부했다.26일 신세계그룹에 따르면 정 부회장은 그룹사 도심 인재개발원인 '신세계 남산'에서 열린 수료식에서 올해 신입사원들을 만나 조별로 진행한 프로젝트 과제 결과물을 보고 받고 '고객·태도·덕후' 등 3개 키워드를 가지고 업무에 임해달라고 주문했다.정 부회장은 "제가 입사할 때만 해도 회사가 전문가보다는 '제너럴리스트'를 키우는 데 집중했지만 이제 인재상이 바뀌었다"며 "한 가지 분야에 미친 듯 파고들어 전문가 수준의 식견을 가진 사람, '덕후'처럼 자신의 분야에서 최대한 깊이 파고들 수 있을 만큼 파고 들어가야 한다"고 강조했다.그는 또 "항상 고객의 입장에서 한 단계 더 깊이 분석하는 자세, 고객의 불편을 줄이려는 노력을 가슴에 품고 업무에 임해달라"고 말했다. 이어 "과거에는 고객을 친절하게 모시는 것만으로도 우리를 (경쟁사와) 차별화할 수 있었지만 지금 고객들은 친절한 말을 듣는 것보다 니즈를 충족시켜주길 원한다"며 "친절이라는 개념이 바뀌었다"고 설명했다.정 부회장의 이 같은 당부는 올해 신년사에서 강조한 'One less click, One more step'(원 레스 클릭, 원 모어 스텝)과도 맞닿아있다. 이는 하루가 다르게 바뀌는 고객의 니즈에 발 빠르게 대응하는 것이 곧 친절이며, 고객제일의 가치를 실현하는 것임을 강조한 것이다.아울러 정 부회장은 "계속 성장하는 사람과 지금 자리에 머무르는 사람, 오히려 후퇴하는 사람의 차이는 결국 일을 대하는 태도에서 비롯된다"면서 "각자 업무에 걸맞은 인성과 태도를 갖추고 치열하게 임해달라"고 말했다.정 부회장은 신입사원들과 즉석 질의응답 시간도 가졌다. 신세계백화점의 홍성우 신입사원은 "얼마 전 류현진 선수가 KBO로 복귀했는데, SSG 랜더스 구단주로서 우수 선수 영입과 우승을 위해 어떤 구상을 하고 있으시냐"고 물었다. 이에 정 부회장은 "어느 한 사람이 특출나게 잘한다고 해도 안 될 땐 안되는 게 야구"라면서 "(우승은) 슈퍼스타 한 명으로 되는 게 아니라 팀원들과의 팀워크, 우정, 교감 등이 더욱 중요하다"고 답했다.정 부회장은 이어 신입사원들에게 사원증을 걸어주고 입문 교육 수료 기념 단체 사진 촬영 및 신입사원들의 셀카 요청에 응했다. 정 부회장은 작년 12월 진행된 신세계그룹 신입사원 공개채용 전형 최종면접관으로 나서 100여 명 신입사원들의 자질과 역량을 평가했다.신세계그룹 관계자는 "정 부회장이 20년이 넘게 매년 신입사원 최종 면접은 물론 그룹 입문교육 수료식에 참여해 신입사원들을 격려한 것은 치열한 경쟁에서 승리하기 위해선 인재 확보와 양성이 무엇보다 중요하다는 인식 때문"이라고 말했다. 정 부회장은 '인재제일'을 경영의 핵심 원칙으로 제시했던 고(故) 이병철 선대 회장의 가르침을 상기하며 유능한 인재를 적재적소에 배치하는 것이 경쟁력 확보의 첫 단추임을 강조해왔다고 신세계그룹은 전했다.안혜원 한경닷컴 기자 anhw@hankyung.com