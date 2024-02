/사진=엔하이픈 설 인사 영상 캡처

설날을 '설날'이라고 표기한 K팝 그룹이 중국 네티즌들의 공격을 받고 있다. 왜 '설날'을 '중국설'(Chinese New Year)이라고 표기하지 않았냐면서 "한국이 중국 설을 훔친다"는 주장까지 나오고 있다.그룹 엔하이픈은 지난 9일 공식 유튜브 채널에 설날을 맞이해 '엔하이픈으로부터 온 2024년 설날 인사말'(2024 Seollal Greetings from ENHYPEN)이라는 제목으로 새해 인사 메시지가 담긴 영상을 게재했다. 엔하이픈 측은 제목뿐 아니라 영어 자막에도 설날을 영문 표기법대로 'Seollal'이라고 적었다.이를 본 몇몇 중국 네티즌들은 문제를 제기했다. 왜 '한국 설날'이라고 표기했냐면서 '보이콧'을 해야 한다는 의견도 줄을 이었다.중국의 사회관계망서비스(SNS)인 웨이보 등에는 '한국이 중국 설을 훔친다'는 해시태그가 담긴 게시물이 쏟아졌고, "중국 설을 알려야 한다"는 주장도 나오고 있다.최근 중국 관영매체를 중심으로 '중국 설' 이미지 강화 움직임이 포착되고 있다. 온라인에서는 '설날'을 '설날'이라고 적었다가 중국 네티즌들의 항의를 받는 사례도 이어지고 있다.영국박물관 측은 지난해 1월 설을 앞두고 한국 전통 공연 홍보 글을 SNS에 올렸다가 삭제했다. 'Celebrating Seollal 설맞이'라는 제목으로 한국 전통 음악과 무용 공연, 한국관 큐레이터 설명 등의 행사를 열면서, 이를 홍보하기 위해 행사 제목을 'Seollal'(설날)이라고 하고, 본문에는 'Korean Lunar new Year'(한국 음력 설)이라고 설명했는데 중국 네티즌들이 발끈한 것.한 중국 네티즌은 "'Chinese New Year'(중국 설)이라고 해야 한다"고 주장했다. 또 한국이 중국 문화를 훔치는 걸 명성 높은 박물관이 돕고 있다거나, 앞으로 '메리 코리아 크리스마스'라고 하게 될 것이라는 등의 답글도 있었다.또한 그룹 아이브 멤버 장원영이 '해피 설날'이라고 썼는데 중국 설이라고 쓰지 않았다고, 또 소녀시대 멤버 서현은 '차이니즈'가 아닌 '해피 루나 뉴 이어, 해피 음력 설'이라고 썼다고 중국 누리꾼들에게 비난받기도 했다.한국과 중국 등 동아시아 국가들은 음력으로 새해를 기념한다. 때문에, '차이니즈 뉴 이어'라는 표기는 다른 나라의 음력 설을 무시하는 지적이 나오면서 점차 중립적인 표현인 음력 설 표기법인 '루나 뉴 이어'이라는 표기를 쓰고 있다.실제로 지난해 설에는 중국계 캐나다인 배우 시무 리우가 음력 설을 '루나 뉴 이어'라고 표기하면서 "중국뿐 아니라 한국, 베트남, 필리핀, 말레이시아 등 여러 아시아 국가들이 음력 설을 쇤다"고 언급한 바 있다. UN에서도 올해부터 음력 설을 선택 휴일로 지정해 기념하기로 했다.이뿐 아니라 조 바이든 미국 대통령을 비롯해 각국의 정상들도 점차 '루나 뉴 이어r'라는 표기를 이어가고 있다. 미국 뉴저지주 상원은 '음력 설'로 표기한 기념일 제정을 결의했다. 아시아 여러 나라가 함께 기념하는 명절인 만큼 문화적 다양성을 존중해야 한다는 것하지만 중국은 음력 설을 중국 문화라고 주장하며 '차이니즈 뉴 이어' 표현을 써야 한다고 주장하고 있다는 지적이다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com