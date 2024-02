트와이스, 컴백 타이틀곡은 '원 스파크'

그룹 트와이스가 컴백 타이틀곡명 '원 스파크(ONE SPARK)'를 공개했다.트와이스는 오는 23일 오후 2시 새 미니 앨범 '위드 유-스(With YOU-th)'를 발매한다.타이틀곡 '원 스파크'는 K팝 히트곡 메이커 이어어택(earattack)이 작곡에 참여했고, JYP 퍼블리싱 소속 스타 작곡가 심은지와 지효 솔로 데뷔곡 '킬링 미 굿(Killin' Me Good)'으로 호흡을 맞춘 멜라니 폰타나(Melanie Fontana)가 작사했다. 언제나 뜨겁게 타오르는 트와이스의 열정과 아홉 청춘들의 빛나는 이야기를 담았다.신보에는 전 세계 41개 지역 아이튠즈 송 차트 1위를 기록한 오리지널 영어 싱글 '아이 갓 유(I GOT YOU)'를 필두로 타이틀곡 '원 스파크', 수록곡 '러쉬(RUSH)', '뉴 뉴(NEW NEW)', '블룸(BLOOM)', '유 겟 미(YOU GET ME)'까지 총 6곡이 수록된다. 수록곡 '블룸', '유 겟 미', '러쉬'의 단독 작사를 각각 멤버 정연, 다현, 채영이 맡았다. 여기에 나연의 솔로 데뷔곡 '팝!(POP!)' 가사를 쓴 작사가 이스란, 두아 리파(Dua Lipa)와 존 레전드(John Legend) 등 유명 아티스트와 작업한 린드그렌(Lindgren), 이우민 "collapsedone" 등 국내외 유수 작가진이 크레딧에 이름을 올렸다.한편 트와이스는 지난 2~3일(현지시간) 멕시코 멕시코 시티 포로 솔에 이어 2월 6~7일 브라질 상파울루 알리안츠 파르키 공연을 성료하며 스타디움 아티스트의 위상을 빛냈다. 또한 3월 16일 미국 라스베이거스 얼리전트 스타디움과 7월 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이 그리고 해외 여성 아티스트 사상 최초 입성을 기록하는 가나가와 닛산 스타디움에서 다섯 번째 월드투어 '레디 투 비(READY TO BE)'의 열기를 이어간다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com