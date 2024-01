[주니어 생생영어] 화산 폭발로 사라진 도시

‘What was?’ 시리즈는 미국 일간지 <뉴욕타임스>가 선정한 초등학생을 위한 인기 도서입니다. ‘What was?’ ‘Who was?’ ‘Where was?’ 등의 시리즈로 나뉘는데, 인류 역사에 남을 만한 인물과 장소·사건 등을 어린이 눈높이에 맞춰 설명한 영어책이에요. 그중 <What was Pompeii?>는 약 2000년 전에 멸망한 이탈리아 남부 해안 도시 폼페이 이야기를 담고 있습니다. 폼페이는 번성했던 로마의 휴양 도시였지만, 화산 폭발로 하룻밤새 수천 명이 죽고 도시는 사라집니다. 그리고 18세기가 되어서야 본격적으로 발굴되기 시작했어요.A little farther away, five miles from town, stood Vesuvius. Vesuvius looked like a mountain. But it wasn’t a mountain. It was a volcano. No one in Pompeii worried about Vesuvius. It hadn’t erupted in seven hundred years. However, in the past weeks there had been small earthquakes. People could feel the ground shaking under their feet.Still, no one in Pompeii expected anything terrible to happen. No one guessed that the earthquakes were a warning sign. Vesuvius was about to erupt. And when it did erupt, early in the afternoon of August 24, it destroyed the entire town of Pompeii. By the end of the following day, Pompeii had disappeared under sixty feet of volcanic ash. It was as if the town had never existed. far away라고 하면 ‘멀리 떨어진’이란 뜻이죠. 그런데 ‘조금 더 멀리 떨어진’이라고 표현하려면, far의 비교형 ‘farther’를 써야 해요. 아버지를 뜻하는 ‘father’ 와 철자가 비슷하니까 주의하세요. 비교 형은 further로도 씁니다. No one in Pompeii worried about Vesuvius에서는 ‘not’이 없어도 부정의 의미를 나타냅니다. No one에 ‘그 누구도 ~하는 사람이 없다’는 의미가 들어 있기 때문이에요. 이때 No는 뒤에 나오는 말을 꾸며주면서 ‘어떤 것도 없다’는 뜻을 담고 있어요. 미래를 나타내는 표현 중에서 be about to가 있습니다. 뒤에 동사를 써서 ‘막 ~하려고 하던 참이다’로 해석할 수있어요. 어떤 행동이 임박해 있다는 의미를 담고 있어요.by 문혜정 기자 해석 마을에서 5마일(약 8㎞) 떨어진 곳에 베수비오가 서 있었습니다. 베수비오는 산처럼 보였어요. 그러나 산은 아니었어요. 화산이었죠. 폼페이의 누구도 베수비오 화산을 걱정하지 않았습니다. 700년 동안 폭발하지 않았으니까요. 그러나 지난 몇 주 동안 작은 지진이 있었어요. 사람들은 발밑에서 땅이 흔들리는 것을 느낄 수 있었어요.그런데도 폼페이에서는 아무도 끔찍한 일이 일어날 것이라고 예상하지 못했어요. 아무도 지진이 경고 신호라고 추측하지 못했습니다. 베수비오 화산은 막 폭발하려고 했어요. 그리고 8월 24일 이른 오후 폭발했을 때, 폼페이 마을 전체를 파괴했습니다. 다음 날이 저물 때까지 폼페이는 60피트(약 18m) 깊이의 화산재 아래로 사라졌어요. 마치 그 마을이 존재하지 않았던 것처럼 말이에요.