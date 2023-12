[가요소식] 이문세 정규 17집 수록곡 선공개

한음저협 '제10회 음정콘서트'·윤하 데뷔 20주년 언팩 행사 ▲ 이문세 정규 17집 수록곡 선공개 = 가수 이문세가 내년 발매 예정인 정규 17집 수록곡을 선공개한다. 소속사 케이문에프엔디에 따르면 이문세는 21일 오후 6시 수록곡 '웜 이즈 베터 댄 핫'(Warm is better than hot)을 발매한다. 신곡은 악기들의 생생한 연주가 돋보이는 블루스 스타일의 곡으로, 다수의 히트 OST를 선보인 작곡가 헨이 참여했다. 이문세는 이번 선공개곡을 시작으로 정규 17집 수록곡들을 순차적으로 공개할 예정이다. ▲ 한음저협 '제10회 음정콘서트' = 제10회 음정콘서트가 성황리에 마무리됐다고 한국음악저작권협회(이하 한음저협)가 밝혔다. 음정콘서트는 음악과 정치가 만나 화합을 다지자는 의미로 기획된 한음저협의 문화 공헌 사업이다. 지난 20일 서울 국회의원회관 대회의실에서 열린 이번 음정콘서트에는 장혜진, 나윤권, 박혜원(HYNN), 하동균, 김태우 등이 무대를 선보였다. 한음저협 부회장으로 재임 중인 싱어송라이터 박학기와 유리상자 이세준이 사회를 맡았다. ▲ 윤하 데뷔 20주년 '언팩' = 가수 윤하가 언팩(unpack) 행사로 데뷔 20주년 활동을 예고한다고 소속사 C9엔터테인먼트가 밝혔다. 윤하는 이날 오후 10시 공식 유튜브 채널을 통해 20주년 언팩 행사 '와이'(Y)를 공개할 예정이다. '와이'는 내년 데뷔 20주년을 앞두고 윤하의 활동 계획을 소개하는 행사다. 방탄소년단(BTS) RM, 김상욱 경희대 물리학과 교수, 유튜버 슈카, 에픽하이, 유튜버 잇섭, 펭수 등이 윤하의 활동 콘텐츠를 소개할 예정이다. /연합뉴스