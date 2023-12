그룹 프로미스나인 박지원 /사진=플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 프로미스나인(fromis_9) 박지원이 마음 저릿해지는 보이스로 고(故) 유재하의 명곡 '사랑하기 때문에'를 완벽하게 소화했다.플레디스엔터테인먼트는 지난 14일 오후 프로미스나인 공식 유튜브 채널의 'fl▶ylist(플레이리스트)'를 통해 박지원이 가창한 '사랑하기 때문에' 커버 영상을 공개했다. 'fl▶ylist'는 프로미스나인의 자체 콘텐츠 중 하나로, 솔로와 유닛, 단체 등 멤버들이 다양한 조합으로 타 아티스트의 노래와 춤을 커버하는 영상이다.박지원은 서해 바다에서 찰랑이는 파도와 쏟아지는 햇살 아래 '사랑하기 때문에'를 불렀다. 바다를 등지고 기타리스트와 함께 모래사장에 자리한 박지원은 그 모습만으로도 서정적인 분위기를 잔뜩 내뿜었다. 박지원은 첫 음절부터 멜로 영화의 감성적인 무드로 이목을 사로잡았다.박지원은 서정적이면서 고즈넉한 원곡의 멜로디를 살리면서도 특유의 솔풀 보이스로 '사랑하기 때문에'에 새로운 매력을 더했다. 그는 프로미스나인의 메인보컬답게 출중한 가창력으로 감탄을 자아냈다. 특히, 박지원은 단출한 기타 사운드 하나만으로 5분가량 가창을 이어갔는데, 오히려 미니멀한 사운드가 그의 풍성한 보컬을 부각하며 진한 감동을 안겼다.박지원은 지난 7일 발표된 백호의 새 싱글 '왓 아 위(What are we)'의 피처링에 참여하고 음악방송에도 함께 출연하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다. 그는 부드러우면서 달콤한 음색을 뽐내며 백호와 환상의 듀엣으로 리스너들의 호응을 얻고 있다.한편, 프로미스나인은 'fl▶ylist'를 통해 다양한 장르의 곡을 커버하고 있다. 지난 10월 이서연이 커버한 지코의 '너는 나 나는 너(I Am You, You Are Me)'는 입소문을 타고 온라인상에서 쇼츠 영상으로 재생산되면서 350만 회 이상 조회되는 등 화제를 모으고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com