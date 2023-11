[단독] 짐 로저스 "공매도 금지는 바보짓…한국, 메이저 못돼"

짐 로저스 로저스홀딩스 회장은 6일 “(한국 정부의) 공매도 금지 조치는 실수(mistake)”라며 “이런 바보같은 짓(foolish things)을 계속 하기 때문에 한국은 메이저 국제 금융 중심지가 될 수 없다”고 비판했다. 현재 싱가포르에 거주하고 있는 로저스 회장은 이날 한국경제신문과 전화 인터뷰에서 “공매도 금지 조치는 한국이 여전히 메이저 (금융 시장)이 아니라는 사실을 보여준다”며 이같이 말했다. 워런 버핏, 조지 소로스와 함께 세계 3대 투자자로 불리는 로저스 회장은 그동안 한국 시장에 대해 “통일이 된다면 세계1위 투자처가 될 것”이라며 큰 관심을 보여왔다. 지난 5월엔 싱가포르에서 이복현 금융감독원장 등과 만나 한국 금융 산업에 대해 논의하기도 했다. 로저스 회장은 이날 인터뷰에서 공매도의 긍정적인 역할을 여러 차례 강조했다. 로저스 회장은 “특정 종목의 가격이 너무 많이 오르면 공매도가 가격 인상을 억제하는 기능을 한다”며 “반대로 가격이 너무 내려가면 숏커버(공매도 주식을 되갚기 위한 매수)를 해야 하기 때문에 적정 가격 이하로 내려가는 것도 막아 준다”고 설명했다. 공매도가 시장 가격에 왜곡을 바로잡는 역할을 한다는 의미다. 그날 이날 한국의 증시가 크게 오른 것에 대해서도 “파는 사람(공매도 투자자)을 제거했기 때문”이라며 “일시적인 현상으로 상황을 더 악화시킬 것(only temporary which just makes it worse)”이라고 말했다. 주요 외신들도 이날 한국의 공매도 금지 조치가 이례적이라고 분석했다. 블룸버그는 이날 스마트카르마 홀딩스의 애널리스트인 브라이언 프레이타스 스마트가르마 인터뷰를 인용, “한국 금융 당국의 공매도 금지에 대해 한국이 선진시장으로 이동하는 데 큰 제약이 될 것”이라고 지적했다. 불룸버그는 이번 공매도 조치가 내년 4월 총선을 앞두고 나온 것으로, 정치적 목적이 있는 것으로 보인다고 해석했다. 로이터통신도 “MSCI가 한국을 선진국으로 격상시키기 위해 해결해야 할 요인 중 하나로 공매도 규제에 대한 불확실성을 꼽고 있다”며 “이번 조치로 한국 자본 시장의 선진 시장 진입이 늦어질 수 있다”고 예상했다. MSCI는 지난 6월 한국을 선진국 지수에 편입하지 않으면서 그 이유를 제한적인 공매도 조치 등으로 제시했다. 게리 두건(Gary Dugan) 두바이 자산운용사 달마캐피털 CIO(최고투자책임자)는 외신 인터뷰에서 “(공매도 금지는)한국 금융시장의 지위를 위태롭게 하고 선진 시장 지위를 달성하는 데 방해가 될 것”이라며 “공매도 금지로 초기에 급격한 주가 상승이 있겠지만, 공매도 비중이 낮은 수준이어서 그 영향은 제한적일 수 있다”고 내다봤다.이지효 기자 jhlee@hankyung.com