임영웅 하늘빛 축제 시작, 서울 콘서트 개막

가수 임영웅과 팬들이 함께하는 '하늘빛 축제'가 시작된다. 27일과 오는 28일, 29일 KSPO DOME에서 2023 임영웅 전국투어 콘서트 'IM HERO'(아임 히어로) 서울 공연이 열린다. 전국투어의 포문을 여는 서울 공연에서 임영웅은 희로애락을 담은 다양한 셋리스트를 비롯해 발표와 동시에 각종 온라인 음원사이트 음원차트 싹쓸이를 하며 사랑을 받고 있는 신곡 'Do or Die' 무대도 공개, 강렬한 퍼포먼스와 넘사벽 비주얼을 뽐낼 예정이다. 특히 광활하고 신비한 우주가 콘셉트인 만큼, 이번 콘서트는 화려하고 스펙터클해진 무대 스케일과 영상, 밴드 세션, 안무 등 한층 더 업그레이드돼 공연의 품격도 더욱 더 높아졌다.공연을 기다리는 즐거움까지 가득한 임영웅 콘서트다. 공연 전 설렘을 더하고 기다리는 시간까지 아깝지 않게 페이스 페이팅과 투어 기념 스탬프 찍기, 영웅시대를 닮은 스페이스맨에게 엽서 보내기, 등신대와 포토존 등 다양한 볼거리와 즐길 거리가 입장 전부터 기분좋은 설렘을 선물할 계획이다. KSPO DOME을 하늘빛으로 꾸밀 임영웅의 서울 공연은 11월 3일, 4일, 5일에 KSPO DOME에서 또 한번 열리며, 11월 24일과 25일, 26일 대구 엑스코 동관에서 대구 콘서트가, 부산 콘서트는 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 12월 8일, 9일, 10일에 개최된다.그 후 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열리는 대전 콘서트는 12월 29일, 30일, 31일이며, 광주 콘서트는 김대중컨벤션센터에서 2024년 1월 5일, 6일, 7일에 펼쳐진다.콘서트와 함께 임영웅의 'Do or Die'는 2023년 최단 시간 멜론 TOP 100 1위 기록은 물론, 빌보드 글로벌 차트(미국 제외) 96위에 오르며 전 세계적으로 큰 사랑을 받고 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com