[마켓PRO] Today's PICK : "삼성전기, 3분기 예상치 하회…4분기는 비수기"

삼성전기- 3분기 예상치 하회, 4분기는 비수기

SK하이닉스- DRAM 시장에서 업계 초격차 경쟁력 유지

삼성카드- 순익 선방, 방향성 여전히 불안

현대미포조선- 올해만 넘기면 괜찮아질 것

우리금융지주- 경상 순이익 탈환

현대차- 견고한 실적은 하락장에서 더욱 빛난다

삼성SDI- 3분기 컨센서스 부합

👀주목할 만한 보고서-삼성전기의 2023년 3분기 영업이익은 2023년 2분기 대비 10.2% 감소한 1,840억원. 전사업부 영업이익이 2023년 2분기 대비 감소-삼성전기의 2023년 4분기 영업이익은 23년 3분기 대비 30.7% 감소한 1,275억원으로 예상. 전 사업부 영업이익이 3분기 대비 부진할 전망. 매출액 감소와 가동률 하락에 따른 고정비 비중 상승에 따른 영향-실적 부진으로 단기 모멘텀 부진. MLCC Non IT 비중이 꾸준히 상승세를 보이고 있고, 신규 거래선 확보를 통한 성장이 진행 중이어서 장기적인 관점에서 안정적 성장 동력은 확보한 것으로 판단-DRAM과 NAND의 비트 성장률(bit growth)이 분기대비 각각 20%, 5% 성장, 당초 가이던스(각각 10%초반, 소폭 감소) 및 시장 기대치를 크게 상회-동사가 수치를 따로 밝히지는 않았지만, 3Q23말 의미있는 재고 감소가 있었을 것으로 예상-매크로 환경 악화와 더딘 IT 수요 개선에도 불구하고, 동사는 새로운 고성장수요가 예상되는 AI 서버향 고용량 DRAM 시장을 선점하고 업계 초격차 경쟁력을 유지. 내년 HBM3E 시장에서도 여전히 동사가 시장을 선도할 것으로 예상되며, 차별화된 실적 퍼포먼스가 기대-3분기 순익은 전분기대비 3.9% 감소한 1395억원으로 예상치에 부합, 판관비는 예상을 하회했던 반면 대손비용은 예상치를 상회-개인회생신청 접수 규모가 분기당 1,500억원 수준에서 좀처럼 줄어들지 않고 있어 연체채권회수율이 추가 하락하는 등 대손비용에는 부정적인 영향이 지속되고 있음-실적은 우려보다는 선방하고 있지만 금리 상승으로 인한 조달코스트 상승 우려와 소비 둔화에 따른 취급고 성장세 정체, 여기에 대손비용률 하향안정화를 기대하기도 다소 이르다는점에서 방향성은 여전히 불확실한 흐름이 지속-3분기 영업이익 -78억원으로 전분기대비 적자폭이 축소. 실적은 시장 기대치에 부합. 비수기임에도 불구하고 전분기대비 경상적인 적자폭이 축소된 점이 긍정적-아직은 적자 구간이나 향후 고마진 선박 건조 비중이 확대되는 시점부터는 대형 조선소처럼 흑자 기조로 전환될 수 있음-고마진 건조물량이 빠르게 증가할 수 있는 상황은 아니지만 시간이 지날수록 개선될 예정이며 2024년 하반기부터는 양호한 수익성을 보여줄 수 있을 것으로 기대-2분기 부진했던 실적에서 벗어나 3 분기 경상규모의 순이익으로 회복. 전분기 대비 순이익 증가율 44%, 당사 전망치 2.9% 상회. 컨센서스 7.2% 상회-2 분기 실적부진의 원인이었던 대규모 비용요인이 소멸된 효과. 최근 예보지분 매입결정으로 오버행 우려 해소.-10월말 1.13%의 자기주식 소각예정. 3분기 시가배당율 1.4%에 해당하는 DPS 180 원 발표.-현대차는 미국 리콜 관련 품질비용 반영에도 불구하고 시장 기대치에 부합하는 호실적을 기록하며 지수를 아웃퍼폼.-최근 하락장이 이어지고 있는 가운데, 현대차는 견고한 실적을 바탕으로 KOSPI 시가총액 6위까지 올라서. 4분기에 전분기대비 감익이 예상되지만 2023년 연간 실적 가이던스 상단 초과달성 가능성이 가시화-지수 아웃퍼폼 트렌드를 이어갈 것으로 전망. 현대차 주가 락바텀(rock bottom)을 재차 강조-삼성SDI의 2Q23 연결기준 매출액 5조 9,481억원. 영업이익4,960억원으로 컨센서스 영업이익 4910억원에 부합하는 실적-자동차 전지는 역대 최대 실적을 기록했는데 어려운 유럽상황속 프리미엄 고객사를 기반으로 헝가리 조기 ramp-up으로 P5 물량증가. ESS는 프로젝트 이연수요 반영 소형전지 주택수요 약세로 전동공구 매출이 감소했으나, EV향은 소폭 증가 전자재료 편광필름은 대면적 TV수요증가로 인한 매출 확대-OLED 모바일 수요 증가 반영, 반도체 재료는 고객사의 감산으로 인한 부진 지속성상훈 기자 uphoon@hankyung.com