커피가 커진다! CU, get 커피 HOT도 벤티 사이즈 출시

편의점에 뜨.아 벤티도 나온다!CU가 편의점 즉석 커피 최초로 벤티 사이즈의 따뜻한 get아메리카노를 선보이며 고물가 시대 커피 가격 해결사로 나선다.get 벤티 아메리카노는 총 520ml에 달하는 특대용량을 1,700원의 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 상품으로, 유명 커피 전문점에서 판매하는 비슷한 용량의 아메리카노와 비교하면 약 3배나 저렴하다.또한 get 벤티 아메리카노에는 get 에스프레소가 총 4샷이나 들어가 더욱 깊고 진한 맛의 커피를 즐길 수 있다. 일반적으로 에스프레소를 2샷 사용하는 여타 저가형 커피 전문점들의 대용량 커피와 비교하면 저렴한 가격에 높은 품질까지 갖춰 극대화된 가성비를 완성한 것이다.특히 CU가 작년 7월 편의점 즉석 커피의 품질 초격차를 위해 개발한 get 커피 원두는 콜롬비아, 브라질, 니카라과산의 신선한 원두를 배합한 미디엄 로스팅으로 은은한 산미와 고소한 맛의 균형잡인 밸런스를 자랑한다.CU가 이처럼 벤티 사이즈의 따뜻한 get아메리카노를 출시한 것은 원두∙원유값 상승을 이유로 올해 커피 전문점들의 가격 인상이 계속되면서 편의점에서 대용량 커피에 대한 고객 수요가 크게 늘었기 때문이다.올해(1~9월) CU가 판매 중인 전체 커피 제품들을 용량별로 살펴보았을 때, 500ml 미만 제품의 매출은 전년 동기 대비 7.1% 증가한 반면 500ml 이상의 대용량 커피는 13.4% 늘어나며 약 2배에 가까운 차이를 보였다.get 즉석 커피만 보면, get 아이스 아메리카노 XL(567ml)는 지난 9월 200원 매가 인하 정책에 힘입어 전년 대비 판매량이 135.5%나 늘었다. 또한 CU가 작년 10월 업계 최초로 선보인 get 벤티 아이스 아메리카노(900ml)의 이달(10/1~24일) 매출은 작년에 비해 무려 9.4배 증가했다.이와 같이 CU의 get 커피는 전문점 수준의 맛과 합리적인 가격을 강점으로 연간 1억 5천만잔 이상의 판매량을 기록하며, 고객들의 발길을 이끄는 편의점 대표 상품으로 거듭나고 있다.BGF리테일 음용식품팀 이향연 MD는 “최근 주요 커피 전문점의 가격 인상 속에서 합리적인 가격의 높은 가성비를 자랑하는 편의점 즉석 커피의 인기가 갈수록 높아지고 있다”며, “고객들의 수요가 높은 상품들의 구매 부담을 최소화하기 위해 다양한 방안을 지속적으로 고민해 나갈 것”이라고 말했다.한편 CU는 11월 한달 동안 다양한 행사를 진행한다. get아메리카노 5종(핫: 벤티, L, M, 아이스: 벤티, XL) 구매 고객에게 로투스 비스킷을 100원에 할인 판매하며, 샌드위치, 햄버거, BakeHouse405 구매 시 get아메리카노를 1,000원 할인해준다. 매일 05~10시에 카카오페이 머니로 결제하면 get 아이스 아메리카노(XL)를 단돈 900원에 구매할 수 있다.