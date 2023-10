30년 만에 만난 고교 동창들과 '찰칵'…포토존도 '인기 폭발' [2023 청춘, 커피 페스티벌]

"수백명 관객에게 활력을"…인디밴드 3.14가 건넨 위로 [2023 청춘, 커피 페스티벌]

비가 그치고 햇빛이 들어찬 오후, 서울 송파구 잠실 롯데월드몰 잔디광장은 음악으로 채워졌다. 2023 청춘 커피페스티벌이 청춘의 갓생을 응원한다는 메시지를 담은 만큼 역동적인 멜로디, 서정적인 가사가 버무려진 공연이 이어졌다.무대 공연의 포문을 연 3인조 남성 밴드 삼점일사(3.14)는 자작곡 <아둥바둥>, <고백> 등으로 관객들의 감성을 자극했다.3.14는 지친 일상에 활력이 되는 음악을 이라는 슬로건으로 활동중인 인디밴드다.“내가 처음 너를 본 순간이 생각나. 꽃바람, 그 때 그 풍경”으로 시작한 <고백>은 가을과 잘 어울리는 설렘을 담았다.이날 홀로 페스티벌을 찾은 대학생 김 모씨(24)는 “석촌호수에 산책을 하러 왔다가 드럼 소리에 이끌려 자리를 잡았다”며 “노래 가사로 위로를 받았다”고 말했다.이어 Fankie Valli의 <Can't take my eyes off you>, 이승기의 <여행을 떠나요> god의 <촛불하나> 등 유명 곡을 3.14만의 감성으로 재해석해 선보였다. 익숙한 음악이 들려오자 300여명의 관람객들이 무대 쪽으로 모여 함께 공연을 즐겼다.40여분의 공연 이후 관객들은 “앙코르”를 외치며 화답했다.2부 공연은 오후 5시부터 시작한다. ‘괴물 신인’ 키스오브라이프, ‘역주행의 아이콘’ 브브걸 등의 무대가 준비돼있다.한경제 기자