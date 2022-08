카타르 월드컵 태극전사 응원슬로건, 24일까지 공모

대한축구협회는 2022 국제축구연맹(FIFA) 카타르 월드컵에서 사용할 한국 대표팀의 응원 슬로건 문구를 공모한다고 12일 밝혔다.슬로건은 대표팀의 각종 홍보물과 상품에 표기되며, 거리 응원 등 월드컵 관련 행사에도 활용된다.접수 기간은 월드컵 개막 100일 전인 13일부터 24일까지다.축구 팬이면 누구나 축구협회 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 응원 문구를 제출할 수 있다.1인당 제안 횟수는 없다.당선작은 9월 국내에서 열리는 대표팀의 A매치 기간 발표될 예정이며, 당선작을 제출한 1명에게는 카타르 월드컵 한국 대표팀 조별리그 첫 경기인 우루과이전을 관람할 수 있는 티켓과 왕복항공권, 숙박권을 제공한다.우수작에 뽑히는 2명에게는 9월 친선 A 매치 두 경기 관람권을 준다.월드컵 응원 슬로건은 대회마다 팬들의 관심과 열기를 높이는 데 기여해 왔다.2002년 한일월드컵의 'Be the Reds'를 시작으로 2006년 독일 대회 'Reds go together', 2010년 남아공 대회에선 '승리의 함성, 하나된 한국'이 슬로건으로 사용됐다.2014년 브라질 월드컵 때는 '즐겨라 대한민국', 2018 러시아 월드컵에선 'We, the Reds'가 채택됐다./연합뉴스