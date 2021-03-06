◆6일(토)
△프로축구= 제주-전북(14시·제주월드컵경기장) 광주-울산(광주축구전용구장) 인천-대구(인천축구전용경기장·이상 16시30분) 강원-포항(19시·강릉종합운동장)
△프로농구= kt-DB(부산사직체육관) 인삼공사-오리온(안양체육관·이상 15시) KCC-LG(17시·전주체육관)
△프로배구= 흥국생명-한국도로공사(16시·인천계양체육관)
△프로축구2부= 충남아산-부천(13시30분·아산이순신경기장) 서울이랜드-김천 상무(잠실올림픽주경기장) 안양-안산(안양종합운동장·이상 16시)
△축구= 대한축구협회(FA)컵 1라운드(전국 각 구장)
△테니스= 전국종별대회(김천종합스포츠타운)
/연합뉴스
△프로축구= 제주-전북(14시·제주월드컵경기장) 광주-울산(광주축구전용구장) 인천-대구(인천축구전용경기장·이상 16시30분) 강원-포항(19시·강릉종합운동장)
△프로농구= kt-DB(부산사직체육관) 인삼공사-오리온(안양체육관·이상 15시) KCC-LG(17시·전주체육관)
△프로배구= 흥국생명-한국도로공사(16시·인천계양체육관)
△프로축구2부= 충남아산-부천(13시30분·아산이순신경기장) 서울이랜드-김천 상무(잠실올림픽주경기장) 안양-안산(안양종합운동장·이상 16시)
△축구= 대한축구협회(FA)컵 1라운드(전국 각 구장)
△테니스= 전국종별대회(김천종합스포츠타운)
/연합뉴스
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