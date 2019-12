/사진=랑콤 제공

수지의 미모 비법이 공개됐다.뷰티 브랜드 랑콤은 30일 ‘SUZY’S BEAUTY 24Hours – 수지의 24시간 뷰티데이 with LANCOME’ 풀 버전 영상을 공개했다. 지난 24일 티저 공개 후 관심을 모았던 수지의 미모 관리 비법이 24시간 밀착 카메라로 선보인 것.‘SUZY’S BEAUTY 24Hours – 수지의 24시간 뷰티데이 with LANCOME’은 랑콤 제품들과 보내는 수지의 완벽한 뷰티데이 24시를 담은 브이로그 영상으로 수지의 빛나는 피부와 완벽한 미모가 돋보여 보는 이들의 감탄을 자아냈다.공개된 영상에서는 수지가 잠에서 깨어나 외출 준비를 하는 모습부터 아침 산책하며 간단히 운동하는 모습, 촬영장에서의 모습, 친구를 초대하여 직접 음식을 만드는 모습, 화장을 지우고 잠드는 모습까지 시간대 별 5가지 에피소드와 함께 수지의 하루 일상을 엿볼 수 있다.영상 속 수지는 잠에서 깨어 난 후와 잠들기 전 랑콤 제니피끄 에센스, 아이&래쉬 세럼, 아이크림으로 모닝, 나이트 케어를 하며 건강하게 빛나는 피부 관리 비법을 공개하기도 하고, 산책, 촬영, 음식을 만드는 등 일상 속에서 뗑 이돌 롱라스팅 파운데이션과 쿠션, 압솔뤼 루즈 루비 크림으로 완성한 아름다운 메이크업을 선보이기도 했다.한편, 수지의 빛나는 미모가 돋보이는 ‘SUZY’S BEAUTY 24Hours – 수지의 24시간 뷰티데이 with LANCOME’ 영상은 랑콤 공식 유튜브 및 SNS 계정을 통해 만나볼 수 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com