강다니엘-트와이스 지효 열애설…LM "한남 유엔빌리지 가겠다 주장" 재조명

강다니엘 트와이스 지효 열애설

양측 소속사 "확인 중"

강다니엘 데뷔 2주만에 열애 주인공

유엔빌리지 철저한 보안성 눈길

워너원 출신 솔로가수 강다니엘과 트와이스 리더 지효의 열애설이 불거졌다.5일 디스패치 보도에 따르면 두 사람은 올 초 만남을 시작해 바쁜 일정 중에도 강다니엘이 현재 거주 중인 한남동 유엔빌리지에서 만남을 지속해 왔다.숙소 생활 중인 지효는 트와이스 숙소를 빠져나와 자신의 벤츠를 타고 강다니엘의 자택으로 향하는 모습이 포착됐다.이 매체는 두 사람은 바쁜 일정 중에도 주 1회 이상 데이트를 했으며 특히 강다니엘 솔로 데뷔 쇼케이스 이후 지효가 직접 그를 찾아 응원했다고 전했다.지효 소속사 JYP엔터테인먼트 측은 보도 이후 "본인에게 확인 중"이라고 했으며 강다니엘 측 또한 "확인 중"인 상황이다.강다니엘의 주거지 유엔빌리지는 보안과 사생활 보호가 철저히 가능한 고급빌라다.열애설로 인해 주목받은 이유는 유엔빌리지가 백현의 솔로곡 '유엔빌리지'에서 '독서당어린이공원으로 누르고 엑셀을 밟아 나만 알고 있던 그곳은 now 모두가 올라가려 하겠지. 어디서든지 everywhere anywhere 얼마든지 보여 Girl we need to be romantic함이 필요한 시점이야' '한남동 UN Village hill 언덕에서 달을 보며 You & me UN Village hill 나란히 우린 달을 보며You & me relax and chillin’등의 가사를 통해 표현되듯 높고 고급스러우며 연인들에게도 은밀한 공간으로 지칭돼 왔다.개그우먼 박나래가 최근 한남동 유엔빌리지로 이사했으며 김태희-비 부부, 태양-민효린 부부, 정려원, 이종석, 한효주 등 숱한 연예인들이 거주하는 조용한 리치타운으로 통한다.주거지간 간격이 넓어서 사생활 보호에 민감한 연예인들에게 각광받고 있다. 또한 외부인 출입이 철저하게 관리돼 타인의 눈길을 피하기에 적합하다.앞서 솔로 데뷔를 앞두고 LM엔터테인먼트 측과 공방을 벌일 당시 LM측은 "강다니엘이 솔로 활동을 앞두고 '유엔빌리지로 가겠다' '씨제이 직원인 제임스를 파견해달라'는 요청을 했다"고 전한 바 있다.강다니엘과 지효 열애 보도에 네티즌들 사이에서는 "열정을 쏟아부어 데뷔하자마자 초동(음반 발매 후 일주일 간의 누적 음반 판매량) 1위 시켜줬더니 바로 열애설이라니"라는 반응과 "젊은 아이돌 커플 보기좋다. 연애할 수도 있는 것" 등의 폭발적인 반응이 이어졌다.강다니엘 갤러리는 지효와의 열애설에 "팬들은 갑작스러운 강다니엘의 열애설 소식에 많이 놀랐지만, 그 또한 강다니엘의 선택이기에 묵묵히 응원해 주기로 마음을 모았다"고 공식입장을 냈다.이어 "물론 일부 팬들은 아직 혼란스러워하고 있지만, 언젠가 강다니엘의 진심을 알아줄 것이라 믿는다"면서 "강다니엘이 최근 어려운 시기를 잘 극복할 수 있었던 것도, 바로 옆에서 어깨를 빌려줄 수 있는 마음의 안식처가 존재했기 때문은 아니었나 생각한다"고 말했다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com