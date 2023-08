HLB파나진, ‘캔서엑스’ 참여…美정부 주도 ‘캔서문샷’ 합류

EDGC, SCI급 국제저명학술지에 액체생검 기술 논문 등재

EDGC(이원다이애그노믹스)는 국제저명학술지인 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 액체생검 논문을 게재했다고 28일 밝혔다. 사이언티픽 리포트는 네이처 출판그룹이 발간하는 과학기술논문인용색인(SCI)급 학술지다. EDGC가 게재한 논문 제목은 ‘대장암 및 폐암의 조기 암 발견을 위한 액체생검의 메틸화 분석 발전(Advances in methylation analysis of liquid biopsy in early cancer detection of colorectal and lung cancer)’이다. EDGC ‘온코캐치-E(OncoCatch-E)’의 대장암과 폐암 조기 암 발견과 암종 파악 성능 결과에 대한 것이다.논문은 혈액에 떠돌아다니는 세포유리 DNA(cfDNA)를 추출해 메틸화 민감 제한효소법과 6만3000여개의 마커를 활용해 분석하고, 인공지능(AI)과 EDGC의 독자적 액체생검 후성유전체 분석법(에피캐치)으로 암을 조기 진단하고 암종을 판별하는 액체생검 기술을 다루고 있다. 1기부터 4기까지의 암 환자 191명과 정상인 126명을 대상으로 정상인 및 환자를 판별하는 성능 평가 곡선하면적(AUC) 결과를 담았다. 각 암종의 예측 모델 정확도(AUC)는 대장암 0.978(민감도 78.1%, 특이도 99.8% 기준), 폐암 0.956(민감도 66.3%, 특이도 99.8% 기준)으로 나타났다. 정확도는 1에 가까울수록 예측이 정확하다는 것을 의미한다. EDGC는 이번 발표를 통해 온코캐치-E가 조기 암 진단에 활용할 수 있는 검사법임을 증명했다고 설명했다.EDGC는 검증받은 기술력을 바탕으로 글로벌 진출 시장을 본격화한다는 방침이다. 온코캐치-E에 적용된 후성유전학 메틸화 분석법은 혈액 내 극미량의 cfDNA를 AI를 활용해 분석하는 독자적인 기술이다. 관련 기술을 보유한 업체로는 국내에서 EDGC가 유일하다고 회사는 설명했다.이민섭 EDGC 대표는 “온코캐치의 핵심 기술인 에피케치 메틸화 분석법은 국내 및 미국에서 특허 등록을 마친 데 이어, 세계적 학술지 논문 등재로 기술력을 검증받았다”며 “EDGC의 암 진단 온코캐치 액체생검이 서비스 출시 준비를 마쳤고, 글로벌 시장 진출 초읽기에 들어갔다”고 말했다.김예나 기자 yena@hankyung.com