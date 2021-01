키움證 82% 뛸 때, 다우기술 26%만 올랐다는데…

"자회사보다 과도하게 저평가"

다우키움그룹의 정보기술(IT) 업체인 다우기술 (26,350 +9.79%) 이 과도하게 저평가됐다는 증권가 분석에 10% 가까이 급등했다.26일 다우기술 은 9.79% 오른 2만6350원에 거래를 마쳤다. 다우기술 이 2만6000원을 넘어선 것은 2018년 6월 이후 2년7개월 만의 일이다. 키움증권 (148,000 +2.07%) 의 지분 48.8%를 보유한 최대주주다. 김익래 다우키움그룹 회장- 다우데이타 (13,800 +5.34%) 키움증권 으로 이어지는 지배구조에서 중간지주회사 역할을 맡고 있다.증권가에서 다우기술 은 ‘재미없는 주식’으로 통한다. 2017년 1조3728억원에 그쳤던 다우기술 의 매출은 2019년 3조2455억원으로 급증했다. 같은 기간 영업이익도 3302억원에서 5075억원으로 늘었다. 이처럼 실적이 개선됐지만 주가는 계속 2만원 선을 맴돌았다. 올해 예상실적 기준 주가수익비율(PER)은 3.3배로 국내 IT 기업 중 최저 수준이다.이는 자회사인 키움증권 이 빠르게 성장하는 상황에서 투자자들이 굳이 모회사인 다우기술 을 살 유인이 적었기 때문으로 풀이된다. 지난해 초부터 키움증권 이 약 82% 오르는 동안 다우기술 은 26% 상승하는 데 그쳤다.이런 다우기술 의 극심한 저평가는 조만간 해소될 수 있다는 지적이 나왔다. NH투자증권은 이날 다우기술 에 대해 “PER이 5배까지만 높아져도 주가가 50%는 추가 상승할 여력이 있다”고 평가했다.주식 거래대금 급증으로 전산장애에 시달리는 키움증권 이 IT 투자를 늘리고 있다는 점도 호재로 꼽혔다. 백준기 NH투자증권 연구원은 “ 다우기술 키움증권 과 체결한 서버 및 시스템 별도 프로젝트 계약금액이 지난해 160억원으로 전년 대비 두 배 이상 늘었다”며 “ 키움증권 의 IT 투자 수혜를 다우기술 이 누리게 될 것”이라고 내다봤다.오형주 기자 ohj@hankyung.com