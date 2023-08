하현우, '신병2' OST 참여…28일 'Go Ahead' 발매

가수 하현우가 참여한 드라마 '신병2' OST Part.1 'Go Ahead(고 어헤드)'가 공개된다. '신병2'는 지난해 화제를 일으킨 작품 '신병'의 두 번째 시리즈이다. 개성 강한 캐릭터에 현실감을 불어넣은 열연, 유쾌한 코미디와 절묘하게 어우러진 현실 공감이 성별과 세대를 불문하고 뜨거운 호응을 이끌었다. 소속사 측에 따르면 하현우가 가창한 'Go Ahead'는 꿈을 향해 거침없이 전진하라는 명쾌한 메시지를 강렬한 사운드로 들려주는 곡으로, 군인들이 구보를 할 때 부르는 케이던스 콜(Cadence Call)의 콜 앤 리스폰스(Call and Response) 형식에서 모티브를 얻어 강렬한 무드를 선사한다. 여기에 하현우의 폭발적인 보이스는 무드와 시너지를 이루며, 역경을 향한 불굴의 의지와 도전을 감각적으로 묘사한다. 특히 이 곡은 '신병' 시리즈의 음악을 맡은 박성일 음악감독의 곡으로, 하현우와 박성일은 앞서 '이태원 클라쓰' OST '돌덩이'를 통해 강렬한 케미스트리를 보여준 바 있어 팬들의 기대를 자아내고 있다. 한편 하현우가 가창한 '신병2' OST Part.1 'Go Ahead'는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr