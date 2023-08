소유, '여름=씨스타' 공식 증명할 컴백…시원함 가득 '알로하' [종합]

가수 소유가 씨스타가 안겨줬던 여름의 시원함을 재현해낸다.소유는 26일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 두 번째 미니앨범 '서머 레시피(Summer Recipe)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.소유가 미니앨범을 발매하는 건 1년 3개월 만이다. 무대에 오른 소유는 "시원하면서 섭섭하기도 하고, 또 긴장이 풀리면서 많은 생각이 든다"고 컴백 소감을 밝혔다.'서머 레시피'는 뜨거운 여름을 즐기는 소유만의 레시피를 만날 수 있는 앨범이다. 타이틀곡 '알로하(ALOHA, Feat. 보라)'를 비롯해 별빛 가득한 한여름 밤의 드라이브를 연상시키는 '스태리 나이트(Starry Night, Feat. 미란이)', 과감한 사랑을 다룬 '드라이빙 미(Drivin' Me)', 서로에게 이끌리는 감정을 묘사한 '배드 디자이어(Bad Desire)', 그루비한 사운드가 인상적인 '흠뻑'까지 총 5곡이 담겼다.소유는 앨범에 대해 "무더운 여름에 제 노래를 들으면서 시원해질 수 있도록 특별한 레시피를 만들었다는 의미가 있다. 소유가 여름에 앨범을 낸다는 것에 대한 기대가 있을 것 같아서 다채로운 곡을 담으려 심혈을 기울였다"고 소개했다.타이틀곡 '알로하'는 팝 댄스 장르로 곡명 그대로 반갑게 '안녕'이라고 인사를 건네는 가사와 소유의 시원한 보컬이 어우러져 신나는 분위기를 자아내는 곡이다. 이단옆차기와 챈슬러가 곡 전반의 프로듀싱을 맡았다.곡 외에 퍼포먼스나 비주얼적으로도 특히 신경을 썼다고. 소유는 "안무는 라치카, 훅 팀한테 받아서 그걸 섞었고, 의상은 휴양지에서 입을 법한 편안한 느낌을 준비했다. 운동도 정말 열심히 했고, 건강한 느낌을 내기 위해 태닝도 했다"며 웃었다.특히 '알로하' 피처링에는 소유와 함께 씨스타로 활동했던 보라가 참여해 팬들의 기대감이 높다. 그간 씨스타는 '러빙 유(Loving U)', '셰이크 잇(SHAKE IT)', '터치 마이 바디(Touch My Body)' 등 다수의 곡을 여름에 히트시키며 대표 '서머퀸'으로 오랜 시간 사랑받아왔던 바다.'서머퀸' 수식어에 대해 소유는 "감사하다. 기분 좋은 부담감이 있다"고 말했다. 이어 "여름을 대표하는 곡이 많았다 보니 가지고 있는 에너지가 여름과 잘 맞지 않았나 싶다. 부담되긴 하지만 경험치가 많아서 그걸 다 합쳐서 여러분들이 여름을 시원하게 보낼 수 있도록 노력해보겠다"고 각오를 다졌다.기존 씨스타 곡의 분위기가 난다는 말에 소유는 "많은 분이 씨스타를 그리워해 주시고 그런 스타일의 음악을 듣고 싶어 하는 것 같았다. 네 명이 하던 것만큼은 안 되겠지만 내가 채워보자고 생각해 이단옆차기 분들에게 부탁했다. 댄스도 오마주한 느낌이 조금씩 있다"고 밝혔다.보라가 피처링에 참여한 것과 관련해서는 "처음부터 보라 언니랑 하려고 한 건 아니었다. 그런데 플로우를 듣자마자 언니만 소화할 수 있겠다는 생각이 들더라. 그렇게 말하니 언니도 흔쾌히 참여해 줬다"고 전했다.소유는 "사람들이 씨스타 노래를 들었을 때 시원하게 느끼는 포인트가 무엇일지 생각했는데 시원하게 지르는 것 같더라. 퍼포먼스는 화려하기보다는 따라 하기 쉽게, '알로하' 느낌이 많이 나는 것에 치중했다. 노래는 선배로서 멋진 모습을 보여줘야 하지 않을까 해서 라이브를 열심히 연습했다"고 전했다. 실제 이날 소유는 안무를 소화하면서 동시에 객석이 쩌렁쩌렁 울릴 정도로 탄탄한 가창력을 자랑했다.소유는 '서머퀸' 외에 '듀엣퀸'으로도 불린다. 정기고와 함께한 '썸', 긱스와 입 맞춘 '오피셜리 미씽 유 투(Officially Missing You, Too)' 등 남성 아티스트들과 환상의 호흡을 자랑했던 소유는 이번에 여성 아티스트들로만 피처링을 구성하는 변화를 꾀했다.이에 대해 "특별하게 만들어보고자 했다"고 이유를 밝혔다. 이어 피처링에 참여한 미란이에 대해 "보컬과 랩 톤을 좋아해서 이분과 하면 어떨까 싶었다. 개인적으로 너무 만족스럽다"고 덧붙였다.현장에서는 씨스타 완전체 활동 가능성에 대한 질문도 나왔다. 이에 소유는 "멤버들과 만나면 우린 언제쯤 다시 모이면 좋을지 이야기한다. 지금 다른 멤버들이 없는 상태에서 구체적으로 말하긴 어려운 부분"이라고 답했다.이어 "멤버들이 각자의 자리에서 다양하게 활동하다 보니 스케줄을 맞추는 게 어려운 것 같다"며 "서로에게 부담이 되지 않으려 한다. 다만 팬분들에게 보답하고 싶은 마음이 커서 만나면 (재결합에 대한) 이야기는 자주 한다"고 덧붙였다.끝으로 소유는 "언젠가 발라드 이미지가 세졌더라. 이번에 '워터밤' 같은 행사에서 출연 제의가 오지 않더라. 그런데 며칠 전에 에버랜드 페스티벌을 했는데 너무 재밌었다. 이번 앨범을 통해 내년 '워터밤'을 쓸어버리고 싶다. 난 준비가 돼 있다"고 재치 있게 말했다.소유의 두 번째 미니앨범 '서머 레시피'는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com