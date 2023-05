BTS 슈가 솔로 앨범 작업기, 디즈니플러스에서 공개

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가의 솔로 앨범 작업기가 공개된다. 디즈니플러스는 'SUGA: Road to D-DAY'의 전 세계 동시 공개 일정이 오는 21일 오후 11시로 확정됐다고 밝혔다. 이와 함께 티저 포스터를 공개했다. 'SUGA: Road to D-DAY'는 슈가의 새 앨범 작업기이자, 전 세계 여러 도시의 아티스트들과 교류하며 지금 현재 음악을 통해 새롭게 하고픈 이야기를 찾아가는 슈가의 여정을 그린 로드무비다. 'SUGA: Road to D-DAY'에는 같은 날 발매될 슈가의 솔로 앨범 'D-DAY' 작업의 비하인드가 담겼을 뿐만 아니라, 슈가의 앨범 작업 과정이 처음으로 자세하게 공개되어 더욱 이목이 집중되고 있다.함께 공개된 티저 포스터는 마이크를 손에 든 채 하늘을 응시하고 있는 슈가의 모습이 눈길을 사로잡는다. 'SUGA: Road to D-DAY'에 담긴 슈가의 이야기를 향한 호기심이 피어나는 가운데, 뮤지션이자 프로듀서로 다방면에서 활동하고 있는 그는 인간 민윤기 그리고 아티스트 슈가 겸 Agust D로서 가진 고민들을 솔직하게 전할 예정이다.'SUGA: Road to D-DAY'는 슈가가 전 세계의 다양한 도시를 여행하며 글로벌 아티스트들을 만나 교류하고, 그 과정에서 느끼고 경험한 것들을 자신만의 색채로 음악에 담아내는 과정을 그린다. 여기에, 슈가의 무대를 라이브 클립으로 담아낸 다채로운 구성이 예고되어 전 세계 구독자들의 기대가 높아지고 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com