NCT 멤버들의 토크·퀴즈쇼 '더 엔시티 쇼' 유튜브서 공개

그룹 NCT가 재치 있는 입담과 이야기로 팬들과 만난다.11일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 NCT 멤버들이 참여하는 자체 콘텐츠 '더 엔시티 쇼 인 더 엔시티 유니버스'(THE NCT SHOW in THE NCT UNIVERSE)가 유튜브 채널에서 매달 순차적으로 공개된다.전날 처음 선보인 '엔시티 뉴스'(NCT NEWS)는 멤버들의 소식과 근황을 전하는 코너다.대학생으로 변신한 NCT 멤버들이 함께 모여 티타임을 갖는 형태의 '어 컵 오브 커피 파트.3'(A Cup of Coffee Part.3)은 영상을 공개한 지 12시간 만에 조회 수가 50만 회를 넘어섰다.이날 오후에는 '뮤직 스페이스'(MUSIC SPACE) 코너가 공개될 예정이다.NCT 멤버들이 음악에 대해 어떻게 생각하는지 진솔하게 이야기하는 코너로, 마크가 발표한 솔로곡 '차일드'(Child) 라이브 무대를 볼 수 있다.오는 12∼13일에는 멤버 9명이 퀴즈 실력과 재치 입담을 뽐내는 '도전! 시티골든벨'이 공개된다.NCT는 SM이 2016년 선보인 초대형 보이그룹으로, 멤버 영입이 자유롭고 멤버 수 또한 제한이 없는 독특한 형태로 주목받았다.현재 NCT 127, NCT 드림, NCT U, NCT 드림, 웨이션브이(WayV) 등이 소그룹으로 활동 중이다./연합뉴스