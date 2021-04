아스트로 (사진=판타지오뮤직)

그룹 아스트로(ASTRO)가 컬러풀한 매력으로 돌아온다.오늘(5일) 오후 6시 아스트로(MJ, 진진, 차은우, 문빈, 라키, 윤산하)의 두 번째 정규앨범 ‘All Yours’(올 유어스)가 공개된다.소속사 판타지오뮤직 측은 “오늘(5일) 음원 오픈 전인 낮 12시에 타이틀곡 ‘ONE’(원)의 뮤직비디오가 선공개된다. 많은 관심과 사랑을 부탁드린다”고 전해 완전체 컴백을 기다린 전 세계 팬의 기대치를 높이고 있다.앞서 콘셉트 포토와 무드 트레일러, 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠 공개로 스펙터클한 스케일을 예고한 아스트로의 새 앨범 ‘All Yours’의 기대 포인트 3가지를 꼽았다.#두 번째 정규 앨범아스트로는 약 2년 3개월 만에 새로운 정규 앨범을 선보인다. 완전체로는 지난 미니 7집 ‘GATEWAY’(게이트웨이) 발매 이후 약 10개월 만이라 더욱 기대를 모으고 있다. 아스트로의 두 번째 정규 앨범 ‘All Yours’는 ‘아스트로의 모든 것을 드리겠다’는 포부를 담은 앨범으로, 오랜만의 앨범인 만큼 다채로운 매력과 콘텐츠로 전 세계 팬심을 저격할 예정이다.#모두가 하나 되는 타이틀곡 ‘ONE’타이틀곡 ‘ONE’은 아스트로의 청량함에 에너제틱하고 강렬한 색이 더해진 일렉트로닉 댄스곡으로 별빛처럼 찬란한 순간 소중한 사람과 하나 되어 영원히 함께 하자는 의미를 담았다. 특히, 후렴구의 ‘We come as one’(위 컴 에스 원)이라는 반복되는 가사는 중독성 있는 멜로디와 어우러져 귀를 사로잡는다.무엇보다 아스트로는 이번 타이틀곡 ‘ONE’을 통해 이제껏 볼 수 없던 화려한 비주얼 변신은 물론 역대급 퍼포먼스를 예고해 더욱 기대를 모은다.#또 한번 음악적 스펙트럼의 확장아스트로는 두 번째 정규 앨범 ‘All Yours’를 통해 또 한 단계 음악적 성장을 이뤄냈다. 타이틀곡 ‘ONE’을 포함한 총 10곡의 수록곡에서는 아스트로의 한층 더 확장된 음악적 스펙트럼도 느껴진다. 아스트로는 ‘Dear my universe’(디어 마이 유니버스), ‘Stardust’(스타더스트) 등 성숙한 보컬을 느낄 수 있는 발라드와 미디엄 템포의 곡들부터 ‘Butterfly Effect’(버터플라이 이펙트), ‘All Stars’(올 스타즈) 등의 댄스곡을 완벽하게 소화해냈다. 뿐만 아니라 진진과 MJ, 라키의 자작곡 ‘All Good’(올 굿), ‘별비(gemini)’, ‘우리의 계절(Our spring)’은 아스트로만의 색깔을 가득 담아 앨범의 완성도를 더욱 높인다.이처럼 두 번째 정규 앨범 ‘All Yours’를 통해 한계 없는 변신을 보여줄 아스트로는 오늘(5일) 낮 12시 타이틀곡 ‘ONE’의 뮤직비디오를 선공개하고, 오후 6시 음원을 발매한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com