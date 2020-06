써드아이(사진=GH엔터테인먼트)

그룹 써드아이(3YE)가 롱 티저 영상을 공개했다.실력파 걸그룹 써드아이가 지난 26일 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘TRIANGLE’의 롱 티저 영상을 공개했다. 공개된 영상 속 써드아이는 파격적인 컨셉과 웅장한 분위기로 시선을 사로잡는다.특히 이번 영상에서는 30명의 댄서들과 함께 하는 군무 씬을 통해 이번 타이틀곡 ‘YESSIR’의 퍼포먼스를 살짝 엿볼 수 있다. 또한 제복 스타일링으로 유니크함을 더한 써드아이 멤버들은 퍼포먼스와 함께 강렬한 눈빛 연기로 독보적인 카리스마를 드러냈다.앞서 써드아이는 꽃잎을 먹는 모습, 조각상을 던져 부수는 모습, 손에 묶인 줄을 풀고 나아가려는 모습 등 진취적인 이미지를 담은 티저 영상 공개로 화제를 모은 바 있다.써드아이는 첫 번째 미니앨범 ‘TRIANGLE’을 발매하며 ‘6월 컴백 대전’에 합류한다. 퍼포먼스 뿐만 아니라 더욱 성숙해진 보컬로 차별화된 걸그룹의 모습을 예고한 써드아이의 신곡 ‘YESSIR’은 발매 전부터 뜨거운 기대를 모으고 있다.지난 3일 써드아이는 ‘제56회 대종상 영화제’에서 축하 무대를 꾸몄다. 격한 안무에도 흔들리지 않는 라이브 실력으로 이병헌과 박해수 등 시상식에 참여한 배우들뿐만 아니라 시청자들의 시선을 사로잡으며 화제를 모았다.지난해 5월 첫 번째 디지털 싱글 ‘DMT(Do Ma Thang)’을 통해 본격적으로 활동을 시작한 써드아이는 ‘OOMM(Out Of My Mind)’과 ‘QUEEN’을 통해 독보적인 매력을 선보이며 팀 색깔을 확고히 했다.국내뿐만 아니라 해외에서도 실력을 인정받아 데뷔와 동시에 글로벌 아이돌 그룹으로 떠오르고 있는 써드아이는 SNS를 통해 'Woman Like Me(우먼라이크미)', 'Taj(타지)', 'Slay(슬레이), 'Calma(깔마)' 등 팝, 남미, 아랍 뮤지션들의 음악을 안무와 함께 커버한 영상을 공개하며 국내외로 팬들과 활발히 소통하고 있다.한편, 써드아이는 오는 29일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 ‘TRIANGLE’을 발매할 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com