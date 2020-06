내게 ON 트롯 (사진=방송캡처)

가수 서인영이 인생 최초 트롯이란 장르에 도전했다.서인영은 지난 16일 오후 첫 방송된 SBS Plus ‘내게 ON 트롯’에 출연했다.이날 트롯 새싹으로 등장한 서인영은 “정점도 찍어봤고 목표가 한참 없었다. (트롯은) 새로운 스타일의 도전이자 배움인 거라고 생각한다. 그래서 시작할 수 있었던 것 같다”고 출연하게 된 계기부터 전했다.선배 강진의 트레이닝 속 꾸준한 연습을 이어간 서인영은 “엄마가 좋아하는 곡”이라며 최진희의 ‘천상재회’로 무대에 올랐다. 여전한 가창력으로 분위기를 압도한 서인영은 첫 도전임에도 뛰어난 장르 소화력을 자랑, 신선한 매력도 뽐냈다.서인영의 무대 이후 강진은 “연습을 많이 한 결과 같다. 잘했다”고 칭찬했고, 이건우는 “새로운 장르가 나타났다. 발트롯이다. 발라드 풍의 트롯”이라며 극찬을 아끼지 않았다.새로운 트롯 기대주로 떠오른 서인영이 출연하는 ‘내게 ON 트롯’은 경쟁을 벗어나 순수하게 인생의 철학을 담은 트롯이라는 음악 자체에 집중, 차별화된 진정성을 그리는 프로그램이다. 매주 화요일 오후 9시 방송된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com