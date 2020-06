아이즈원, 미니앨범 Oneiric Diary 하이라이트 메들리 공개 (사진=오프더레코드,스윙)

아이즈원(IZ*ONE)이 새 앨범 전곡 음원을 미리 들려주며 컴백 기대감을 고조시켰다.9일 아이즈원 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 세 번째 미니앨범 ‘Oneiric Diary’ 하이라이트 메들리 영상이 게재됐다.공개된 영상에는 타이틀곡 ‘환상동화 (Secret Story of the Swan)’를 비롯한 총 8개 트랙의 음원 일부와 열 두 멤버들의 환상적이면서도 화려한 비주얼을 감상할 수 있는 재킷 이미지 및 촬영 현장이 담겨있어 팬들의 눈과 귀를 모두 사로잡았다.먼저 트레일러 영상의 삽입곡이자 이번 앨범의 포문을 여는 왈츠풍 멜로디의 ‘Welcome(웰컴)’, 멤버들의 매력적인 음색이 돋보이는 시네마틱 EDM 장르의 타이틀곡 ‘환상동화 (Secret Story of the Swan)’, 통통 튀는 상큼함이 느껴지는 댄스곡 ‘Pretty(프리티)’가 아이즈원만의 매력을 높였다.이어 성숙한 보이스 컬러로 표현된 ‘회전목마 (Merry-Go-Round)’, 트렌디한 비트와 반복되는 가사로 묘한 중독성을 자아낸 ‘Rococo(로코코)’, 팬들을 향한 아이즈원의 따뜻한 마음이 느껴지는 ‘With*One(위드 원)’ 그리고 ‘幻想童話(Secret Story of the Swan)_Japanese ver.’과 ‘Merry-Go-Round_ Japanese ver’까지 전곡이 타이틀곡 같은 퀄리티를 예고해 기대감을 자아냈다.한편 정식 발매 전부터 글로벌 팬들의 관심을 한 몸에 받고 있는 아이즈원의 세 번째 미니앨범 ‘Oneiric Diary’는 오는 15일 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다. 또한 이날 오후 8시에는 Mnet에서 컴백쇼가 진행된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com